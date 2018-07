SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Jul 27, 2018--Visa (NYSE: V), der offizielle Partner der FIFA für Zahlungsdienstleistungen, hat heute seine endgültigen Ergebnisse für den FIFA World Cup™ bekanntgegeben. Daraus ist der positive Einfluss des Turniers während der 64 Spiele zu ersehen, die in Russland vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 ausgetragen wurden.

Insgesamt standen kontaktlose Zahlungstechnologien im Zentrum – darunter Zahlungen mit kontaktlosen Karten, mobilen Geräten oder Wearables. Diese Zahlungen nahmen in den Gastgeberstädten während der Dauer des Turniers zu. Während des FIFA World Cup™ machten kontaktlose Zahlungen 45 Prozent aller Visa-Einkäufe in den elf Gastgeberstädten aus. Die Fans aus Polen haben die kontaktlosen Einkaufsmöglichkeiten im Stadion am meisten ausgenutzt. Sie tätigten 74 Prozent der Visa-Transaktionen mit kontaktloser Technologie.

„Die Position als exklusiver Partner für Zahlungsdienstleistungen beim FIFA World Cup™ hat einen nachweislichen Einfluss auf Geschäfte und Marke von Visa“, sagte Lynne Biggar, Chief Marketing and Communications Officer, Visa Inc. „Beim Turnier haben wir erstmals innovative Zahlungstechnologien eingesetzt, mit denen das Fanerlebnis besser wurde und unsere globalen Prioritäten vorangebracht wurden. Währenddessen konnten wir unter den Milliarden von Fans, die weltweit auf Bildschirmen zuschauten, die Präferenz für die Marke Visa über eine vielfältige, hoch wirksame Medienkampagne auf mehreren Kanälen voranbringen.“

Ausländische Touristen geben mehr aus als russische Fans

Daten von Visa verdeutlichen den wirtschaftlichen Aufschwung, für den der FIFA World Cup™ im Gastgeberland sorgt. Im Laufe des Turniers gaben internationale Reisende bei den Spielen mehr aus als die einheimischen Russen: konkret gaben internationale Visa-Karteninhaber im Stadion insgesamt 15 % mehr aus als russische Karteninhaber. Der Anstieg der durch die internationalen Reisenden getätigten Ausgaben wirkte sich positiv auf Kategorien im Zusammenhang mit dem Tourismus aus. Die drei größten Händlerkategorien waren hierbei Unterkünfte, Fluglinien und Restaurants.

Die Besucher des Endspiels haben schließlich von allen am meisten ausgegeben: Beim Spiel Frankreich gegen Kroatien am 15. Juli gab es von den 64 Spielen das höchste Zahlungsvolumen.

Visa erweitert seine Marke über koordinierte Partnerkampagnen

Der FIFA World Cup™ bietet eine beispiellose Gelegenheit, Partnerschaften zu vertiefen, auf die Innovationen von Visa im Bereich Zahlungen aufmerksam zu machen und Kunden und Verbraucher mit dem sich weiterentwickelnden Portfolio von Visa-Angeboten zu verbinden. In Russland hat Visa mehr als 250 Kunden und 3.000 Verbrauchern, die aus über hundert verschiedenen Ländern angereist waren, unvergessliche Erlebnisse bereitet. Auf 103 Märkten weltweit hat Visa mit mehr als 500 Ausstellern und 40 Händlern in 24 Sprachen bei einer Vielfalt mit der FIFA verbundener Aktivitäten zusammengearbeitet – ob bei der Durchführung spezieller Marketingkampagnen, der Veranstaltung von In-Market-Viewing-Partys oder bei der Nutzung von Visas exklusiven Assets für Marketing-Kampagnen zur Förderung gegenseitiger Geschäftsprioritäten.

Visa erreicht die Fans zu Hause

Laut Daten der FIFA konnte der FIFA World Cup Russia™ 2018 weltweit eine Rekord-Zuschauerschaft erreichen. Schätzungsweise schalteten drei Milliarden Fans in diesem Sommer irgendwann einmal während des Turniers ein. Daten der FIFA zeigen auch, dass sich 22 Prozent der Zuschauer das Turnier digital auf einem mobilen Gerät oder Desktop-Computer oder außer Hauses angesehen haben. Tatsächlich könnte dieses Turnier die Sportveranstaltung sein, die am häufigsten überhaupt über digitale Plattformen angesehen wurde. Auf großen Märkten wurden Streaming-Rekorde aufgestellt, darunter China, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die USA.

Visa konnte bei diesem weltweiten Publikum Markenkapital aufbauen: das Visa-Logo auf Bandenwerbung wurde während der 64 Spiele des FIFA World Cup Russia™ 2018 mehr als sieben Stunden lang übertragen. Der Marketing-Ansatz des „Digital-First“ des Unternehmens wurde konzipiert, um die Fans an jedem beliebigen Übertragungsort zu erreichen. Dafür gab es eine Multi-Kanal-Kampagne mit dem internationalen Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimović, der den Fans in diesem Sommer dabei geholfen hat, die Angst, etwas zu verpassen („Fear of Missing Out“, FOMO) zu besiegen. Visas Kampagne zum FIFA World Cup™, „Visa's Ultimate FIFA World Cup™ FOMO“, hat Zlatans Reise zum Turnier und seine Rückkehr auf die Bühne des FIFA World Cup™ dokumentiert und die einfache Nutzung der kontaktlosen Zahlungstechnologie während seines gesamten Abenteuers gezeigt.

„Visa hat mich nach Russland geholt, um die FOMO beim FIFA World Cup™ zu besiegen und seine coole Zahlungstechnologie auszuprobieren“, sagte Zlatan Ibrahimović, Starsportler und Legende des FIFA World Cup™. „Gemeinsam haben Visa und Zlatan dafür gesorgt, dass die Fans die wahren Gewinner der FIFA World Cup™ waren.“

Bargeldlos vom Anstoß bis zum Endspiel

Beim FIFA World Cup Russia™ 2018 war Visa der exklusive Zahlungsdienstleister in allen Stadien, in denen Zahlungskarten akzeptiert werden. In den Stadien können die Fans an mehr als 3.500 Kassen und 1.000 mobilen Konzessionären, die für die neuesten Bezahlungsinnovationen ausgerüstet wurden, mit kontaktlosen Visa-Kredit- und Bankkarten sowie mobilen Bezahlungsdiensten zahlen. Visa hat den Fans in Russland außerdem Innovationen für schnelle, einfache und bargeldlose Zahlungsoptionen geboten – darunter die Möglichkeit, 6.500 Zahlungsringe, 30.000 Zahlungsbänder und kontaktlose Visa-Prepaid-Erinnerungskarten zu kaufen. Vor vier Jahren gab es viele dieser Zahlungsinnovationen noch gar nicht, und Visa freut sich darauf, zu sehen, wie sich die Zahlungsoptionen bis zum FIFA World Cup Qatar™ 2022 weiterentwickeln werden.

Über Visa

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Motor für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels über alle Geräte und ein Impulsgeber zur Umsetzung des Traums einer bargeldlosen Zukunft für alle Menschen überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte und Mitarbeitenden sowie sein Netzwerk und seine große Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter About Visa, visacorporate.tumblr.com und @VisaNews.

