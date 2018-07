SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--jul 27, 2018--Visa (NYSE: V), parceira oficial de serviços de pagamento da FIFA, anunciou hoje os resultados finais para a FIFA World Cup™, mostrando o impacto positivo do torneio nas 64 partidas jogadas na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho de 2018.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180727005256/pt/

Em geral, a tecnologia de pagamento sem contato - inclusive os pagamentos feitos usando cartões sem contato, dispositivos móveis ou vestíveis - foram centrais, aumentando nas cidades sede durante o torneio. Durante a FIFA World Cup™, os pagamentos sem contato chegaram a 45% de todas as compras com Visa nas 11 cidades sede. Os torcedores da Polônia fizeram maior número de compras sem contato nos estádios, fazendo 74% das transações com Visa usando a tecnologia sem contato.

“Ser a parceira exclusiva de serviços de pagamento na FIFA World Cup™ teve um impacto demonstrável nos negócios e na marca da Visa,” disse Lynne Biggar, diretora de marketing e comunicações da Visa Inc. “No torneio, estreamos tecnologias inovadoras de pagamento que melhoraram a experiência dos torcedores e guiaram nossas prioridades globais. Enquanto isso, entre os bilhões de torcedores que assistiram nas telas em todo o mundo, pudemos conduzir a preferência da marca Visa por uma campanha de mídia multicanal diversa e de alto impacto.”

Turistas estrangeiros gastam mais que os torcedores russos

Os dados da Visa ilustram o impacto econômico que a FIFA World Cup™ traz para o país sede. Durante o torneio, viajantes internacionais gastaram mais que os russos durante os jogos, especificamente os titulares de cartões Visa internacionais gastaram 15% mais no total nos estádios do que os titulares de cartões russos. O aumento dos gastos dos viajantes internacionais impactou positivamente as categorias relacionadas com o turismo, com as três maiores categorias sendo hospedagem, linhas aéreas e restaurantes.

No fim, os espectadores da partida final foram os maiores gastadores de todos: a partida entre França e Croácia no dia 15 de julho teve o maior volume de pagamentos entre as 64 partidas.

A Visa ampliou sua marca através das campanhas coordenadas com parceiros

A FIFA World Cup™ apresenta uma oportunidade incomparável para aprofundar parcerias, destacar a inovação de pagamento da Visa e conectar clientes e consumidores para a evolução do portfólio de ofertas da Visa. Na Rússia, a Visa organizou experiências inesquecíveis para mais de 250 clientes e 3.000 consumidores que viajaram de mais de cem países diferentes. Em 103 mercados de todo o mundo, a Visa formou parceria com mais de 500 emissores e 40 comerciantes em 24 línguas em várias atividades relacionadas com a FIFA, seja para executar programas de marketing customizados, hospedar parceiros no mercado ou utilizar os ativos de campanha de marketing exclusivos para impulsionar prioridades comerciais mútuas.

A Visa alcança os torcedores em casa

De acordo com os dados da FIFA, a 2018 FIFA World Cup Russia™ viu uma quebra de recorde de público global, com estimados três bilhões de torcedores sintonizando o torneio neste verão. Os dados da FIFA também mostram que 22% dos espectadores assistiram ao torneio digitalmente, em celulares ou computadores, ou fora de casa. De fato, o torneio está no rastro de ser o evento esportivo mais assistido em plataformas digitais, estabelecendo registros de streaming nos maiores mercados inclusive China, França, Reino Unido e Estados Unidos.

A Visa construiu o valor da marca entre seu público global, multicanal tendo a logomarca da Visa em painéis no campo para mais de sete horas de transmissão durante os 64 jogos da 2018 FIFA World Cup Russia™. A primeira abordagem de marketing digital da empresa foi projetada para alcançar os torcedores sem importar onde assistissem os jogo, por uma campanha multicanal global apresentando o superstar do futebol, Zlatan Ibrahimović, que ajudou os torcedores a derrotar o medo de ficar de fora (fear of missing out, FOMO) nesse verão. A campanha FIFA World Cup™ da Visa, “Visa's Ultimate FIFA World Cup™ FOMO” documentou a jornada de Zlatan para o torneio e sua volta ao palco da FIFA World Cup™, destacando a facilidade da tecnologia de pagamento sem contato durante sua aventura.

“A Visa me trouxe para a Rússia para derrotar a World Cup™ FOMO e conferir a fantástica tecnologia de pagamento”, disse Zlatan Ibrahimović, astro dos esportes e lenda FIFA World Cup™. “Juntos, a Visa e Zlatan garantiram que os torcedores fossem os verdadeiros vencedores da FIFA World Cup™.”

Sem uso de dinheiro em espécie do jogo de estreia à partida final

Na Copa do Mundo da FIFA 2018™ na Rússia, a Visa foi o serviço de pagamento exclusivo em todos os estádios onde foram aceitos cartões de pagamento. Dentro dos estádios, os torcedores puderam realizar pagamentos com cartões de crédito e débito Visa com tecnologia sem contato em mais de 3.500 terminais de ponto de venda e mil concessionárias móveis que foram equipadas com a mais recente inovação de pagamentos. A Visa também ofereceu inovações para os torcedores na Rússia para experiências de pagamento fáceis e sem dinheiro, inclusive a capacidade de comprar 6.500 anéis de pagamentos, 30.000 pulseiras de pagamento e cartões comemorativos pré-pagos sem contato. Há quatro anos, muitas dessas inovações de pagamento não existiam e a Visa espera ver como os pagamentos vão evoluir até a 2022 FIFA World Cup Qatar™.

Sobre a Visa

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo, e é capaz de processar mais de 65.000 mensagens de transação por segundo. O enfoque incansável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força de impulsão por trás do sonho de um futuro sem dinheiro para qualquer pessoa, em qualquer lugar. À medida que o mundo se afasta do analógico e se torna digital, a Visa está aplicando sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para outras informações, acesse About Visa, visacorporate.tumblr.com e @VisaNews.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180727005256/pt/

CONTACT: Visa Inc.

Sheerin Salimi

shesalim@visa.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CALIFORNIA RUSSIA

INDUSTRY KEYWORD: SOCCER PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE SPORTS

SOURCE: Visa Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/27/2018 07:58 AM/DISC: 07/27/2018 07:58 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180727005256/pt