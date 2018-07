MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--juil. 27, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), activité de solutions de TIC et de communications internationales de NTT Group (TOKYO : 9432), a annoncé aujourd'hui que la Société lançait deux nouveaux centres de données hyperscale de haute densité à Mumbai et Bangalore, via Netmagic, filiale de NTT Com qui figure parmi les fournisseurs de solutions informatiques hybrides d'hébergement géré et de multi-cloud leaders. Le centre de données de Mumbai (Mumbai DC 6) offrira une salle de serveurs d'une superficie de 7 900 m 2 (soit l'équivalent de 2 750 racks), et le centre de données de Bangalore (Bangalore DC 3) offrira une salle de serveurs d'une superficie de 5 700 m 2 (soit l'équivalent de 1 500 racks). Ces deux installations augmenteront de 70 pour cent la capacité de centre de données (salle de serveurs) de NTT Com en Inde.

Développant la promesse d'installations de centres de données de classe mondiale pour les clients indiens, il s'agit là de l'ajout de nouveaux centres de données sous la marque « Nexcenter » dans le pays. Les centres de données délivreront la gamme complète de services de Netmagic, parmi lesquels la colocalisation gérée, l'hébergement dédié, le multi-cloud, le contrôle et la gestion des infrastructures informatiques, la sécurité gérée, la reprise après sinistre, et l'hébergement géré des applications. Ces nouveaux centres de données à Mumbai et Bangalore sont opérationnels pour quelques clients prestigieux profitant d'ores et déjà des installations.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce lancement, dans la mesure où les nouveaux centres de données de Mumbai et Bangalore illustrent la valeur ajoutée de l'excellence opérationnelle de Netmagic dans le domaine des services gérés. Ceci confère à ces centres de données la capacité de devenir la nouvelle référence pour le secteur en Inde », a déclaré Takanobu Maeda, vice-président principal des activités mondiales et membre du conseil d'administration de NTT Communications Corporation. « Ces installations font partie de notre marque de services mondiaux de centres de données Nexcenter , qui fournit des solutions de TIC de bout en bout combinant centre de données/cloud, réseau et services gérés, capitalisant ainsi sur la tendance des entreprises caractérisée par la migration de systèmes sur site vers le cloud. »

« À l'occasion du 20 e anniversaire de Netmagic, je suis ravi d'annoncer le lancement de nos deux nouveaux centres de données à Mumbai et Bangalore, qui aideront les entreprises indiennes et multinationales à bénéficier de nos installations de pointe », a déclaré Sharad Sanghi, directeur général et PDG de Netmagic (une société de NTT Communications). « Compte tenu de l'importance du commerce à Mumbai et à Bangalore, le Mumbai DC 6 et le Bangalore DC 3 de Netmagic sont voués à s'inscrire au cœur des besoins en infrastructures informatiques en Inde, en offrant la plateforme idéale permettant aux entreprises et aux startups de croître, de se développer et d'innover pour élever leurs activités à un niveau supérieur. »

Les entreprises exigent des environnements de TIC de plus en plus complexes et diversifiés pour procéder à la transformation numérique de leurs activités. Plus particulièrement, les entreprises exigent des environnements de TIC hybrides, qui combinent sécurité et fiabilité pour les tâches clés, et flexibilité et agilité pour l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (Internet of Things, IoT) et les technologies financières.

L'Inde est le troisième plus grand marché asiatique des services de centres de données, juste après le Japon et la Chine, et la croissance du marché atteint des taux annuels moyens élevés, compris entre 25 et 30 %. Les centres de données utilisent de plus en plus de données, à l'heure où les grands fournisseurs informatiques lancent de nouveaux services cloud pour l'Internet mobile, le commerce électronique, l'IoT et le big data. NTT Com, qui propose des centres de données Netmagic à Mumbai, Bangalore, Delhi (Noida) et Chennai, a ouvert son centre de données India Bangalore 2 en 2014 et son centre de données India Mumbai 5 (Mumbai DC5) en 2015.

À l’avenir, NTT Com continuera de renforcer ses solutions de TIC hybrides pour soutenir la transformation numérique de ses clients en Inde.

Caractéristiques du Mumbai DC6 et du Bangalore DC3

Idéalement situé à seulement 15 minutes en voiture de l'aéroport international de Mumbai, le Mumbai DC6 est adjacent à l'India Mumbai DC5 de NTT Com. Il délivrera principalement des services à de multiples sociétés indiennes et étrangères engagées dans les services Internet, médiatiques et financiers. Le Bangalore DC3, qui est situé dans un bâtiment dédié aux centres de données à Whitefield, à l'est de Bangalore, soutiendra les sociétés engagées principalement dans les services informatiques et les services d'externalisation des processus d'affaires (EPA) pour le développement de système et la gestion opérationnelle, à la fois sur le territoire national et à l'étranger.

Une stabilité de haut niveau pour l'électricité et la connectivité Les deux installations répondent aux normes exigeantes en matière d'équipements et d'opérations de Nexcenter TM, marque de services de centres de données de NTT Com. En outre, la puissance électrique redondante, les équipements de refroidissement et de télécommunications ainsi que les robustes équipements de sécurité offrira une fiabilité de haut niveau et des accords de service pour les clients exerçant leurs activités sur le marché indien. Bien que l'approvisionnement en électricité en Inde demeure instable et que des pannes surviennent fréquemment, les deux centres de données fourniront une puissance électrique stable 24h/24 et 7j/7, et intégreront une ASI. Solutions de réseau et de service cloud pour le développement commercial Des services de réseau à haute vitesse et à grande capacité seront proposés dans le cadre d'une licence nationale longue distance et d'une licence internationale longue distance par un opérateur de réseau virtuel, qui a été acquise par NTT Communications India Network Services. Les solutions combinant les services de réseau et de cloud de NTT Com permettront aux clients d'optimiser leurs environnements de TIC hybrides. Services opérationnels sécurisés et flexibles, soutenus par des certifications internationales Des services basés sur les directives de la Bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information (Information Technology Infrastructure Library, ITIL) et destinés à la gestion opérationnelle des systèmes informatiques permettront de garantir une gestion sécurisée et flexible. Des services à distance seront proposés par des techniciens sur site qualifiés dans les systèmes opérationnels avancés, et possédant des certifications internationales parmi lesquelles ISO27001, ISO9001 et ISO20000-1, ainsi que SAP et Cisco. En outre, les centres de données acquerront une certification en vertu de la norme de sécurité des informations PCI DSS pour les cartes de crédit de la marque.

