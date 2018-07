MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--Jul 27, 2018--Die NTT Communications Corporation (NTT Com), der Geschäftsbereich für ICT-Lösungen und internationale Kommunikation innerhalb der NTT-Gruppe (TOKYO:9432), gab heute bekannt, dass das Unternehmen über Netmagic, eine Tochtergesellschaft von NTT Com und einer der führenden Anbieter von Managed-Hosting- und Multi-Cloud-Hybrid-IT-Lösungen, zwei neue High-Density- und Hyperscale-Rechenzentren in Mumbai und Bangalore eröffnet. Das Rechenzentrum in Mumbai (Mumbai DC 6) wird eine Serverraumfläche von 7.900 m 2 (entspricht 2.750 Racks) bieten, und das Rechenzentrum in Bangalore (Bangalore DC 3) wird eine Serverraumfläche von 5.700 m 2 (entspricht 1.500 Racks) haben. Durch diese zwei Anlagen wird sich die Rechenzentrumskapazität (Serverraum) von NTT Com in Indien um 70 Prozent erhöhen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180727005200/de/

Es handelt sich hierbei erneut um „Nexcenter“-Rechenzentren, womit das Versprechen in Bezug auf Rechenzentren von Weltklasse für indische Kunden erfüllt wird. Die Rechenzentren werden das gesamte Servicespektrum von Netmagic, wie Managed Colocation, Dedicated Hosting, Multi-Cloud, IT Infrastructure Monitoring & Management, Managed Security, Disaster Recovery und Managed Application Hosting anbieten. Diese neuen Rechenzentren in Mumbai und Bangalore sind bereits in Betrieb und für einige hochkarätige Stammkunden tätig.

„Wir sind sehr stolz auf dieses Ereignis, da diese neuen Rechenzentren in Mumbai und Bangalore den zusätzlichen Vorteil der operativen Exzellenz von Netmagic im Bereich Managed Services widerspiegeln. Dies bietet diesen Rechenzentren die Möglichkeit, neue Maßstäbe für die Branche in Indien zu setzen“, sagte Takanobu Maeda, Senior Vice President des Bereichs Global Business und Vorstandsmitglied der NTT Communications Corporation. „Diese Anlagen sind Teil unserer weltweiten Rechenzentrumsservices unter der Marke Nexcenter, die ICT-Komplettlösungen mit einer Kombination aus Rechenzentrums-/Cloud-, Netzwerk- und Managed Services anbieten und somit vom Trend der Migration von Unternehmen in die Cloud profitieren.“

„Zum 20. Jubiläum von Netmagic freut es mich sehr, unsere beiden neuen Rechenzentren in Mumbai und Bangalore anzukündigen, die es indischen und multinationalen Unternehmen ermöglichen werden, unsere hochmodernen Einrichtungen in Anspruch zu nehmen“, sagte Sharad Sanghi, MD und CEO von Netmagic (einem Unternehmen von NTT Communications). „Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung von Mumbai und Bangalore sind Mumbai DC 6 und Bangalore DC 3 von Netmagic in der Lage, zum Herzstück für den indischen IT-Infrastrukturbedarf zu werden und Unternehmen ebenso wie Start-ups die richtige Plattform zu bieten, um zu wachsen, zu skalieren und zu innovieren und die Geschäfte so auf eine neue Ebene zu heben.“

Unternehmen verlangen immer komplexere und vielfältigere ICT-Umgebungen, um ihre Unternehmen digital zu transformieren. Unternehmen benötigen vor allem hybride ICT-Umgebungen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit für Kernaufgaben sowie Flexibilität und Agilität für künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und Fintech-Technologien auf sich vereinen.

Indien ist nach Japan und China der drittgrößte Markt für Rechenzentrumsservices in Asien, und das Marktwachstum liegt bei hohen jährlichen Raten von durchschnittlich 25 bis 30 %. Rechenzentren handhaben immer größere Datenmengen, da große IT-Anbieter neue Cloud-Services für mobiles Internet, E-Commerce, IoT und Big Data einführen. NTT Com bietet Netmagic-Rechenzentren in Mumbai, Bangalore, Delhi (Noida) und Chennai an und eröffnete 2014 sein Rechenzentrum India Bangalore 2 Data Center und das Rechenzentrum India Mumbai 5 (Mumbai DC5) im Jahr 2015.

Auch in Zukunft wird NTT Com seine hybriden ICT-Lösungen zur Unterstützung der digitalen Transformation von Kunden in Indien weiter stärken.

Die Merkmale von Mumbai DC6 und Bangalore DC3

Mumbai DC6 liegt nur 15 Autominuten vom internationalen Flughafen Mumbai entfernt in direkter Nachbarschaft zum India Mumbai DC5 von NTT Com. Es wird hauptsächlich Services für mehrere indische und ausländische Unternehmen erbringen, die im Bereich Internet, Medien und Finanzdienstleistungen tätig sind. Bangalore DC3, das sich in einem speziell für Rechenzentren gebauten Gebäude in Whitefield im Osten von Bangalore befindet, wird Unternehmen unterstützen, die hauptsächlich IT-Services und Geschäftsprozess-Outsourcing-Services (BPO – Business Process Outsourcing) für die Systementwicklung und das operative Management im In- und Ausland anbieten.

Höchste Stabilität hinsichtlich Stromversorgung und Konnektivität Beide Anlagen erfüllen die strengen Ausstattungs- und Betriebsstandards von Nexcenter TM, der Rechenzentrums-Servicemarke von NTT Com. Darüber hinaus werden redundante Strom-, Kühl- und Telekommunikationseinrichtungen sowie robuste Sicherheitseinrichtungen höchste Zuverlässigkeit und SLAs für am indischen Markt tätige Kunden möglich machen. Obwohl Indiens Stromversorgung instabil ist und es häufig zu Stromausfällen kommt, liefern beide Rechenzentren rund um die Uhr eine stabile Energieversorgung, einschließlich USV. Netzwerk- und Cloud-Service-Lösungen für die Geschäftsentwicklung Hochgeschwindigkeits-Netzwerkdienste mit großer Kapazität werden unter einer nationalen Fernleitungslizenz (National Long Distance License) und einer internationalen Fernleitungslizenz für Betreiber virtueller Netzwerke (Virtual Network Operator – International Long Distance License) angeboten, die von NTT Communications India Network Services erworben wurden. Lösungen, die die Netzwerk- und Cloud-Services von NTT Com kombinieren, werden es den Kunden ermöglichen, ihre hybriden ICT-Umgebungen zu optimieren. Sichere, flexible, international zertifizierte operative Services Services, die auf den Richtlinien der Information Technology Infrastructure Library (ITIL) für die operative Steuerung von IT-Systemen basieren, gewährleisten ein sicheres, flexibles Management. Die Handfernbetriebs-Services werden von Technikern vor Ort erbracht, die mit einem fortschrittlichen Betriebssystem vertraut sind, das über internationale Zertifizierungen wie ISO27001, ISO9001 und ISO20000-1 sowie SAP- und Cisco-Zertifizierungen verfügt. Darüber hinaus erhalten die Rechenzentren die Zertifizierung nach dem Informationssicherheitsstandard PCI DSS für Marken-Kreditkarten.

Über die NTT Communications Corporation

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Komplexitäten und Risiken in ihren ICT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden unterstützt durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden, globalen öffentlichen und privaten Tier-1-Netzwerken, die über 190 Länder und Regionen sowie mehr als 400.000 m 2 der fortschrittlichsten Rechenzentrumsanlagen der Welt abdecken. Unsere weltweit tätigen, professionellen Serviceteams stellen Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit bereit, die für unseren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unsere Größe und unsere weltweiten Kapazitäten sind unübertroffen. Zusammen mit NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO und Dimension Data bilden wir die NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

Über Netmagic (Ein Unternehmen von NTT Communications)

Netmagic, eine hundertprozentige Tochter von NTT Communications, ist Indiens führender Anbieter von Managed-Hosting- und Multi-Cloud-Hybrid-IT-Lösungen mit neun hochmodernen Netzbetreiber-neutralen Hyperscale- und High-Density-Rechenzentren und bedient mehr als 2.000 Unternehmen auf der ganzen Welt. Netmagic hat seinen Hauptsitz in Mumbai und bietet auch Remote-Infrastructure-Management (RIM)-Services für verschiedene Unternehmenskunden weltweit an, darunter Kunden von NTT Communications in Amerika, Europa und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen war das erste in Indien, das Services – Cloud Computing, Managed Security, Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) und Software-Defined Storage – anbot. Laut den Leaderboard-Berichten von Cloudscene für Q1 und Q2 lagen NTT Communications und Netmagic in Asien auf den Plätzen 3 und 5 der weltweit führenden Rechenzentrumsbetreiber. Dies macht Netmagic praktisch zum führenden Anbieter für Rechenzentrumsservices in Indien. Netmagic wurde im Rahmen des CIO Choice Award 2018 und der Frost & Sullivan India ICT Awards 2018 mit drei Preisen ausgezeichnet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter: www.netmagicsolutions.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180727005200/de/

CONTACT: Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an –

Netmagic (Ein Unternehmen von NTT Communications)

Frau Sikta Samantaray

Sikta.S@netmagicsolutions.com

oder

NTT Communications

Herr Hiroshi Seo

Cloud Services

wg-cl@ntt.com

KEYWORD: EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA INDIA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT HARDWARE INTERNET NETWORKS SOFTWARE MOBILE/WIRELESS

SOURCE: NTT Communications Corporation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/27/2018 06:41 AM/DISC: 07/27/2018 06:41 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180727005200/de