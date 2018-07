PARIS--(BUSINESS WIRE)--juil. 27, 2018--itslearning, leader des Espaces Numériques de Travail (ENT) et des plateformes pédagogiques en Europe, franchit une étape clé de son déploiement en France et devient le fournisseur du Groupement de commande publique « e-lyco 3 ». Dès la rentrée 2018, près de 620 établissements et 338 000 élèves du secondaire auront accès à la plateforme numérique et pédagogique de l’éditeur.

itslearning intensifie sa présence dans les Pays de la Loire

Espace Numérique de Travail (ENT) pédagogique pour les établissements scolaires de la maternelle au supérieur, itslearning propose une plateforme numérique permettant aux enseignants d'intégrer facilement les outils et ressources numériques à leur pédagogie et de faciliter son adaptation aux besoins spécifiques des élèves.

Le Groupement de commande publique « e-lyco 3 », composé notamment de l’Académie de Nantes, des Départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, de la Région Pays de la Loire, de la DRAAF (lycées agricoles) et de l'URADEL (établissements privés de l'Enseignement Catholique) a choisi itslearning comme nouveau partenaire ENT. Déployée dès la rentrée 2018, au sein de tous les établissement scolaires du secondaire publics et privés, la plateforme numérique itslearning sera capable à la fois de faire évoluer les usages du numérique et de fédérer la communauté éducative.

« Après la Corse et la Normandie, les Pays de la Loire représentent la troisième région de France pour laquelle itslearning est la solution ENT, tant des collèges que des lycées. Remporter le projet « e-Lyco 3 » de cette région double le nombre de nos utilisateurs dans le secondaire et crédibilise davantage notre approche, qui permet aux enseignants de mettre l'intégralité de leurs cours en ligne. A travers ce nouveau marché, nous démontrons à nouveau que notre ENT correspond de plus en plus aux besoins d’enseignement numérique, exprimés par les collectivités et les Académies en France », précise Alain Ecuvillon, Directeur Général d’itslearning France.

Des fonctionnalités adaptées aux parcours d’apprentissage

Partenaire exclusif du Groupement pour les deux (voire 4) prochaines années, itslearning accompagne l’ensemble des utilisateurs dans l’intégration de l’outil pour amener une forte croissance des usages pédagogiques déjà constatée pour les autres collectivités équipées.

Au total, ce sont 619 établissements, soit 338 000 élèves, qui vont utiliser la plateforme pédagogique itslearning. Dès la prochaine rentrée, la communauté éducative de la Région des Pays de la Loire profitera de la nouvelle version de son ENT « e-lyco » offrant de nombreuses nouvelles fonctionnalités : parcours d’apprentissage adaptatifs, reporting à 360°, cahier de textes totalement intégré avec les outils de création de contenu, outils d'évaluation (devoirs, exercices, tâches) liés au socle national et autres programmes de compétences.

A propos d’itslearning

Créée il y a 19 ans, itslearning est le leader des plateformes pédagogiques en Europe et l'un des acteurs majeurs du marché des ENT. Plateforme pédagogique et intuitive pour les établissements primaires, secondaires et supérieurs, utilisée par plus de 17 millions de personnes dans le monde et par plus de 2000 établissements scolaires en France. itslearning a réalisé un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros en 2016 soit +37% de C.A vs 2015.

