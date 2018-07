PARIS--(BUSINESS WIRE)--jul 27, 2018--Pays de la Loire har valgt itslearning som leverandør af læringsplatformen til regionens offentlige og private ungdomsuddannelser. Platformen skal implementeres på mere end 600 uddannelsesinstitutioner og anvendes af 338.000 elever fra september 2018.

itslearning blev valgt af e-lyco 3, som er en gruppe bestående af:

Regionen Pays de la Loire Académie de Nantes Departementet Loire-Atlantique Departementet Maine-et-Loire Departementet Mayenne Departementet Sarthe Departementet Vendée

Deres mål var at finde en platform, som kunne understøtte de pædagogiske strategier, øge den digitale omstilling og hjælpe med at samle uddannelsesinstitutionerne. e-lyco 3 roser itslearning for at være en innovativ platform, der tilbyder helt nye funktioner som f.eks. 360°-rapportering, peer-review og undervisningsforløb. Når det nye skoleår starter i 2018, kan elever, lærere og forældre i Pays de la Loire få glæde af den nye platform, som de kalder "e-lyco".

Alain Ecuvillon, som er direktør for itslearning i Frankrig, siger: "Det faktum, at e-lyco 3 valgte itslearning, betyder meget for os og viser, at vi er på forkant med udviklingen af innovative læringsplatforme. Vi er stolte af at kunne tilføje Pays de la Loire til listen af kunder, som allerede omfatter skoler på Korsika og i Normandiet."

Om itslearning

Itslearning, som blev grundlagt i 1999, har hovedkontor i Bergen i Norge og servicerer mere end 7 millioner brugere på verdensplan. Du kan få flere oplysninger på itslearning.com /dk

