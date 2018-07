PARIS--(BUSINESS WIRE)--jul 27, 2018--Pays de la Loire har valgt itslearning som læringsplattformleverandør for sine offentlige og private ungdoms- og videregående skoler. Plattformen vil bli implementert på over 600 skoler og vil tas i bruk av 338 000 elever innen september 2018.

Denne pressemeldingen inneholder multimedia. Se hele pressemeldingen her: https://www.businesswire.com/news/home/20180727005038/no/

itslearning Learning Management Platform (Photo: Business Wire)

itslearning ble valgt av e-lyco 3, som er en gruppe bestående av:

Regionen Pays de la Loire Académie de Nantes Département de Loire-Atlantique Département de Maine-et-Loire Département de la Mayenne Département de la Sarthe Département de la Vendée

Deres mål var å finne en plattform som ville støtte pedagogiske strategier, øke digital bruk og bidra til å samle utdanningsmiljøet. e-lyco 3 roser itslearning for å være en innovativ plattform som tilbyr helt ny funksjonalitet som 360 graders rapporter, medelevvurdering og læringsstier. Lærere, elever og foresatte i Pays de la Loire vil kunne ta i bruk den nye plattformen, som de kaller «e-lyco», til skolestart høsten 2018.

Administrerende direktør Alain Ecuvillon i itslearning Frankrike uttaler: «Det faktum at e-lyco 3 valgte itslearning betyr mye for oss. Det viser at vi er i front på utvikling av innovative læringsplattformer. Vi er stolte av å innvie Pays de la Loire i familien vår, som allerede omfatter skoler på Korsika og i Normandie.

Du finner mer informasjon i dette blogginnlegget.

Om itslearning

itslearning ble etablert i 1999 og har hovedkvarter i Bergen. Selskapet har mer enn 7 millioner brukere over hele verden. Les mer på itslearning.com/no.

View source version on businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180727005038/no/

CONTACT: Nickel Communications

Charlotte Andrist, 770-310-5244

charlotte@nickelcommpr.com

KEYWORD: EUROPE NORWAY FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION PRIMARY/SECONDARY TECHNOLOGY SOFTWARE

SOURCE: itslearning

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/27/2018 04:00 AM/DISC: 07/27/2018 04:00 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180727005038/no