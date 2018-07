PARIJS--(BUSINESS WIRE)--jul 27, 2018--Pays de la Loire heeft, voor haar openbare en privé voorgezet onderwijs instellingen, gekozen voor het itslearning leerplatform. Het platform wordt in meer dan 600 scholen geïmplementeerd en met ingang van September 2018, door 338.000 leerlingen gebruikt.

itslearning is door e-lyco 3 geselecteerd. e-lyco 3 bestaat uit:

Regio van Pays de la Loire Académie de Nantes Département de Loire-Atlantique Département de Maine-et-Loire Département de la Mayenne Département de la Sarthe Département de la Vendée

Het doel was een leerplatform te vinden dat het pedagogisch beleid ondersteunt, het digitale gebruik laat toenemen en de onderwijskundige samenhorigheid versterkt. e-Lyco 3 prijst itslearning voor haar innoverende leerplatform, mede dankzij het aanbod om nieuwe functionaliteiten als 360° rapportages, peer assessment en leerpaden te ontwikkelen. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan leerlingen, docenten én ouders in de Pays de la Loire regio ervaren hoe het is om te werken met dit nieuwe leerplatform, dat zij e-lyco noemen.

Alain Ecuvillon, Algemeen Directeur van itslearning Frankrijk merkt op, “Het feit dat e-Lyco 3 voor itslearning heeft gekozen is erg belangrijk voor ons. Het laat zien dat we toonaangevend zijn met onze ontwikkelingen, resulterend in ons vooraanstaand leerplatform. We zijn trots dat we Pays de la Loire aan ons itslearning-familie, met daarin onder andere de voorgezet onderwijsinstellingen van Corsica en Normandië, mogen toevoegen.”

Leest u tevens de blog post voor meer informatie.

Over itslearning

Opgericht in 1999, met het hoofdkantoor in Bergen - Noorwegen, bedient itslearning meer dan 7 miljoen gebruikers wereldwijd. Voor meer informatie, bezoek https://itslearning.com/nl.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180727005037/nl/

