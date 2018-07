SES S.A. : Résultats du premier semestre 2018

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--juil. 27, 2018--SES S.A. a annoncé de solides résultats financiers au titre du semestre clos le 30 juin 2018, conformes aux attentes de la société, avec une croissance à deux chiffres de SES Networks générant un retour à la croissance du chiffre d’affaires récurrent pour l’ensemble du groupe.

Faits marquants financiers

Le chiffre d’affaires publié ressort à 981,4 millions d’euros (S1 2017 : 1 048,7 millions d’euros), en baisse de 0,5 % à taux à taux de change constants (1) Le chiffre d’affaires récurrent (2) s’établit à 961,4 millions d’euros, en progression de 1,5 % (1,2) (SES Vidéo s’inscrit en repli de -2,3 % (1,2) et SES Networks en hausse de 10,6 % (1,2) ) La marge d’EBITDA s’élève à 63,3 % au premier semestre 2018 (S1 2017 : 65,5 %) et à 64,1 % en excluant les charges de restructuration de 8,4 millions d’euros Le résultat net part du Groupe s’inscrit à 227,7 millions d’euros (S1 2017 : 275,5 millions d’euros) Le cash-flow disponible avant opérations de financement s’établit à 438,7 millions d’euros, en hausse de 16,9 % par rapport au premier semestre 2017 Les prévisions financières de chiffre d’affaires et d’EBITDA sont réaffirmées pour 2018, avec un chiffre d’affaires devant se situer dans la portion haute de la fourchette de revenus, ce qui supporte le montant induit d’EBITDA des prévisions au-delà de 1 270 millions d’euros, quoiqu’avec un profil de marge d’EBITDA réduit. Les prévisions de chiffre d’affaires de 2020 sont maintenues pour SES Networks mais reflètent des prévisions plus prudentes pour SES Vidéo. Les marges d’EBITDA de 2020 reflètent l’évolution du mix d’activités de SES avec une contribution plus importante de SES Networks et des attentes inférieures pour SES Vidéo

1) Retraitement des chiffres comparables à taux de change constants pour neutraliser les effets des variations de change 2) Hors recettes périodiques et « Autres revenus » (présentés séparément) correspondant aux revenus qui ne sont pas directement liés à, ou qui fausseraient les tendances de l’activité récurrente

Steve Collar, Président et Directeur général, déclare : « Les solides résultats enregistrés au premier semestre 2018 sont conformes à nos attentes et s’inscrivent dans la continuité de la dynamique observée au premier trimestre. Le retour à la croissance de notre chiffre d’affaires récurrent est une très bonne nouvelle ; cette progression est portée par l’excellente performance de notre activité Networks et, en particulier, des solutions aéronautiques et des services aux administrations publiques.

Notre cœur d’activités a sécurisé d’importants renouvellements sur nos voisinages vidéo en Europe occidentale et aux États-Unis, ainsi que de nouveaux accords en vue d’étendre les plates-formes vidéo en Amérique latine et en Europe orientale.

L’exécution robuste de SES Networks a permis la signature de nouvelles opportunités dans toutes les verticales, notamment dans notre verticale de services de données fixes ainsi que dans les services de mobilité qui continuent d’enregistrer une solide croissance. Nous avons également sécurisé de nouveaux accords dans les services aux administrations publiques, aussi bien avec le gouvernement américain qu’avec les autres institutions et gouvernements mondiaux. La croissance importante de cette verticale au premier semestre 2018 a été soulignée avec la signature d’un important « Contrat d’achat cadre » avec le Département américain de la Défense (DoD) portant sur les services de notre flotte O3b.

Nous avons finalisé notre revue interne des prévisions financières telle qu’annoncée lors des résultats du premier trimestre 2018 et nous sommes heureux de pouvoir réaffirmer nos prévisions de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’année 2018. Nous pensons pouvoir atteindre la moitié supérieure de la fourchette de chiffre d’affaires indiquée dans nos prévisions et ainsi atteindre le montant d’EBITDA implicite des prévisions, avec cependant un pourcentage de marge d’EBITDA modestement réduit.

L’année 2020 s’annonce elle aussi solide, nous avons réduit nos attentes sur notre activité Vidéo et ajusté en conséquence nos attentes sur les marges d’EBITDA; celles-ci reflètent également l’importance croissante de SES Networks dans notre mix d’activités ainsi que l’importance des solutions bout en bout dans ces segments.

Dans l’ensemble, SES reflète une santé saine avec un important et profitable business Vidéo couplé avec un business Networks dynamique et différencié délivrant une croissance à deux chiffres dans le futur proche.

Concernant la bande de fréquence C aux États-Unis, je me réjouis de la volonté de la FCC ( Federal Communications Commission ) de préserver les utilisateurs historiques contre les interférences nuisibles, ainsi que la place de premier plan accordée par la Commission, lors de sa récente réunion, à notre solution basée sur le marché. Notre proposition pourra aboutir à un accord clé gagnant-gagnant, libérant rapidement un spectre important de fréquences en bandes intermédiaire pour soutenir le déploiement de la 5G aux États-Unis, tout en protégeant et en améliorant nos voisinages de distribution vidéo pour les dizaines de millions de foyers qu’ils desservent ».

Faits marquants opérationnels

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 981,4 millions d’euros et l’EBITDA, à 621,1 millions d’euros, conformément aux attentes de la société ; le chiffre d’affaires récurrent (qui exclut les recettes périodiques et les autres revenus) ressort à 961,4 millions d’euros en progression de 1.5% (à taux de change constants). La mise en œuvre de la norme IFRS 15 ne devrait désormais qu’avoir un impact minime sur la comptabilisation des produits en 2018 (contre 15 à 20 millions d’euros précédemment) ainsi que le permet le standard IFRS avec l’ « approche rétrospective modifiée », Les prévisions 2018 ont été retraitées en conséquence en rajoutant 15 – 20 millions d’euros et 10,4 millions d’euros ont été enregistrés dans le chiffre d’affaires du premier semestre. Le chiffre d’affaires récurrent de SES Vidéo ressort à 650,0 millions d’euros au premier semestre 2018, en retrait de 2,3 % par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants, la croissance des services vidéo compensant le repli du chiffre d’affaires de la distribution vidéo. Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018, soit 328,5 millions d’euros comprend un ajustement provisoire de 10,4 millions d’euros comme précisé ci-dessus. D’importants renouvellements ont été signés sur les voisinages vidéo clés de SES (dont Viacom, M7 Group et Comcast). Ces accords sont venus compléter des contrats pluriannuels en Amérique latine (PCTV) et en Europe centrale et orientale (Telekom Srbija). MX1 a également signé de nouveaux contrats, notamment en vue d’assurer la télédiffusion en UHD de la Coupe du monde de la FIFA. Le chiffre d’affaires récurrent de SES Networks s’établit à 311,4 millions d’euros, en progression de 10,6 % par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants. Les services de mobilité (+30,9 %) et les services aux administrations publiques (+17,4 %) ont enregistré une forte croissance, tandis que le chiffre d’affaires des services de données fixes (-5,6 %) était en repli par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires récurrent de SES Networks au deuxième trimestre 2018 s’établit à 158,4 millions d’euros (en hausse de 12,7 % par rapport au deuxième trimestre 2017 à taux de change constants). SES Networks continue sur sa dynamique positive et a remporté d’importants contrats dans toutes ses verticales de marché, notamment dans les services de données fixes en Asie-Pacifique (Wateen Telekom, Our Telekom), dans les services de mobilité (STECCOM et MSC) et dans les services aux administrations publiques (Burkina Faso et l’Agence Spatiale Européenne), ainsi qu’un contrat d’achat cadre auprès du Département américain de la Défense (DoD). Le premier semestre 2018 comprend 20,0 millions d’euros de recettes périodiques et d’autres revenus contre 39,6 millions d’euros au premier semestre 2017 à taux de change constants, lequel incluait une importante contribution provenant de la vente de répéteurs à Global Eagle Entertainment. La marge d’EBITDA, qui s’élève à 63,3 %, inclut les charges de restructuration pour un montant de 8,4 millions d’euros, liées à l’actuel programme d’optimisation du groupe. Retraitée de cet élément, la marge d’EBITDA s’établit à 64,1 %. Le résultat net part du Groupe s’élève à 227,7 millions d’euros au premier semestre 2018 et comprend une contribution fiscale positive liée à la comptabilisation d’un actif d’impôt différé, suite à l’entrée en service de SES-16/GovSat-1 au premier trimestre 2018 ainsi qu’au transfert de l’activité d’O3b depuis Jersey vers le Luxembourg au deuxième trimestre. Le ratio d’endettement net sur EBITDA (selon la méthodologie des agences de notation) s’établit à 3,53 fois, en hausse par rapport au quatrième trimestre 2017 (3,27 fois), sous l’effet conjugué de la diminution de l’EBITDA glissant sur douze mois, due aux fluctuations de change et à la baisse des recettes périodiques et autres revenus, ainsi qu’à une proportion plus importante des dépenses d’investissement, des charges d’intérêt et versements de dividendes au premier semestre 2018. Le ratio d’endettement net sur EBITDA devrait être inférieur à 3,30 fois à la clôture de l’exercice 2018. Au 30 juin 2018, le carnet de commandes de SES s’élevait à 7,1 milliards d’euros (30 juin 2017 : 7,4 milliards d’euros à taux de change constants). Plus de 90 % du chiffre d’affaires consolidé attendu pour 2018 est sécurisé.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS

Le chiffre d’affaires récurrent, qui s’élève à 961,4 millions d’euros, s’inscrit en hausse de 14,4 millions d’euros (ou de 1,5 %) par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants. Le chiffre d’affaires total consolidé comprend 20,0 millions d’euros de recettes périodiques et d’autres revenus (S1 2017 : 43,6 millions d’euros).

Le chiffre d’affaires récurrent du deuxième trimestre 2018, qui ressort à 486,9 millions d’euros, est en progression de 14,5 millions d’euros (ou de 3,1 %) à taux de change constants par rapport à la même période de l’exercice précédent. Il comprend un ajustement provisoire de 10,4 millions d’euros lié à la première année d’application des modifications induites par la norme IFRS 15, comme précisé ci-dessus.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ENTITÉ

Le chiffre d’affaires « récurrent » est celui généré par l’activité principale de vente de capacités, ainsi que par les services et équipements associés. Ce chiffre d’affaires peut être impacté par les modifications du calendrier de lancement et par l’état de santé de la flotte. Les recettes « périodiques » correspondent aux revenus qui ne sont pas directement liés à, ou qui fausseraient les tendances de l’activité récurrente sur une base trimestrielle. Les recettes périodiques englobent la vente de répéteurs ou d’équivalent répéteurs, l’accélération des recettes générées par les charges utiles hébergées pendant la durée de construction, les frais de résiliation, les produits d’assurance, les contributions de missions satellitaires temporaires et d’autres postes similaires représentant un montant élevé. 1) Le poste « Autres revenus » inclut le chiffre d’affaires qui n’a pas été directement généré par SES Vidéo ou par SES Networks

SES Vidéo : 67 % du chiffre d’affaires consolidé (S1 2017 : 67 %)

Le chiffre d’affaires récurrent de SES Vidéo ressort à 650,0 millions d’euros, en retrait de 15,5 millions d’euros (ou 2,3 %) par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants. Le chiffre d’affaires total de SES Vidéo au premier semestre 2018 comprend 8,5 millions d’euros de recettes périodiques (S1 2017 : 6,5 millions d’euros).

Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’inscrit à 328,5 millions d’euros, en baisse de 3,3 millions d’euros (ou de 1,0 %), à taux de change constants, par rapport à la même période de l’exercice précédent, et de 10,2 millions d’euros (ou de 3,1 %), à taux de change constants, en excluant l’impact lié à la norme IFRS 15, comme indiqué ci-dessus.

Au premier semestre 2018, SES diffusait un total de 7 941 chaînes de télévision, en progression de 3 % par rapport au premier semestre 2017. Cette augmentation s’explique par la croissance enregistrée dans toutes les grandes régions. Les chaînes de télévision diffusées au format de compression MPEG-4 représentent désormais 65,0 % du total (S1 2017 : 63,5 %).

Le développement des chaînes de télévision en haute définition (HD) en Europe, en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux a conduit à une croissance de 7 %, en glissement annuel, du nombre total de chaînes diffusées en HD dans le monde, à 2 765 actuellement, tandis que le nombre total de chaînes commerciales UHD a aussi augmenté de 20, au premier semestre 2017, à 38, une progression principalement due aux nouvelles chaînes de télévision en Ultra HD lancées en Europe.

CHIFFRE D’AFFAIRES DE SES VIDÉO PAR VERTICALE DE MARCHÉ

Distribution vidéo

Le chiffre d’affaires récurrent au premier semestre 2018 ressort en baisse de 4,2 % par rapport au premier semestre 2017.

Le chiffre d’affaires généré par la distribution en Europe est resté stable par rapport au premier semestre 2017.

Comme attendu, en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a diminué sous l’effet conjugué d’un repli en volume, lié à la fin de la transmission des chaînes de télévision en SD qui sont déjà diffusées en HD, et de la baisse des recettes générées par l’utilisation de capacité occasionnelle.

Sur les marchés internationaux, le portefeuille d’opportunités commerciales offre des perspectives encourageantes pour SES-9 et SES-10, contribuant ainsi à la montée en puissance progressive de ces nouveaux actifs. Cela permettra de compenser l’impact des conditions actuelles de marché, toujours difficiles sur le court terme, à l’origine de la baisse, en glissement annuel, du chiffre d’affaires récurrent.

Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’inscrit à 242,7 millions d’euros, en retrait de 4,2 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Services vidéo

Le chiffre d’affaires récurrent est en hausse de 3,7 % au premier semestre 2018 par rapport à la même période de l’exercice précédent.

L’activité de la plate-forme HD+ a progressé avec l’augmentation de l’abonnement annuel (de 60 euros à 70 euros), introduite au début du deuxième trimestre 2017.

Le chiffre d’affaires de MX1 s’est, par ailleurs, stabilisé : les nouveaux contrats remportés en Europe ainsi que l’offre groupée de capacités et de services ayant compensé le non-renouvellement de certains contrats (legacy).

Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 ressort à 85,8 millions d’euros, en hausse de 9,5 % (à taux de change constants) en incluant 10,4 millions d’euros avec l’« approche rétrospective modifiée » liés à IFRS 15 comme indiqué ci-dessus.

SES Networks : 33 % du chiffre d’affaires consolidé (S1 2017 : 33 %)

Le chiffre d’affaires récurrent ressort à 311,4 millions d’euros, en progression de 29,8 millions d’euros (ou de 10,6 %) par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants, sous l’effet conjugué des nouvelles recettes générées par les solutions de mobilité aéronautique et de l’accroissement du chiffre d’affaires des services aux administrations publiques aux États-Unis et comme dans le reste du monde.

Le chiffre d’affaires total de SES Networks au premier semestre 2018 comprenait 10,8 millions d’euros de recettes périodiques contre 31,6 millions d’euros de recettes périodiques au premier semestre 2017, chiffre qui incluait la seconde tranche de produits perçus et constatés d’avance au titre d’un important contrat de vente de répéteurs à Global Eagle Entertainment.

Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’inscrit à 158,4 millions d’euros, en hausse de 12,7 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent.

CHIFFRE D’AFFAIRES DE SES NETWORKS PAR VERTICALE DE MARCHE

Services aux administrations publiques

Au premier semestre 2018, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 17,4 % par rapport au premier semestre 2017.

Les services aux administrations publiques aux États-Unis ont enregistré une solide croissance suite à l’acquisition, par le Département américain de la Défense (DoD), d’importants services supplémentaires proposés par O3b de SES Networks.

Dans le reste du monde, le portefeuille d’administrations et d’institutions gouvernementales a aussi fortement progressé sous l’effet conjugué du renouvellement de capacités et de l’expansion des engagements de services existants, ainsi que de l’entrée en service commercial de SES-16/GovSat-1 à la fin du premier trimestre 2018.

Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’élève à 63,8 millions d’euros, en progression de 21,7 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Services de données fixes

Le chiffre d’affaires récurrent au premier semestre 2018 est en retrait de 5,6 % en glissement annuel et à taux de change constants.

Aux Amériques et en Asie, le chiffre d’affaires progresse en faveur de la croissance des contrats de services gérés, remportés auprès des opérateurs de réseaux de téléphonie fixe et mobile qui souhaitent étendre leur couverture réseau 3G et 4G.

