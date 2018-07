SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--juil. 26, 2018--Visa (NYSE : V), partenaire officiel des services de paiement de la FIFA, a annoncé aujourd’hui ses résultats finaux pour la Coupe du Monde de la FIFA™, révélant l’impact positif de la compétition, lors de laquelle 64 matchs ont été joués en Russie, entre le 14 juin et le 15 juillet 2018.

Globalement, la technologie des paiements sans contact, qui comprend les paiements effectués par carte sans contact, appareil mobile ou objet connecté portable, a occupé une place centrale, en particulier dans les villes d’accueil où elle a été davantage utilisée pendant la durée de la compétition. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA™, les paiements sans contact ont représenté 45 % du total des achats Visa effectués dans les 11 villes d’accueil. Ce sont les fans en provenance de Pologne qui ont effectué le plus d’achats sans contact, dans les stades, avec 74 % des transactions Visa réalisées grâce à la technologie sans contact.

« Le fait d’être partenaire exclusif de services de paiement lors de la Coupe du Monde de la FIFA™ a eu un impact évident sur les activités et la marque Visa », a déclaré Lynne Biggar, directrice du marketing et de la communication chez Visa Inc. « Lors de la compétition, nous avons lancé des technologies de paiement innovantes, qui ont amélioré l’expérience des fans, tout en dynamisant nos priorités mondiales. Dans le même temps, nous avons été en mesure de promouvoir la préférence de la marque Visa auprès des milliards de fans qui regardaient l’événement sur leur écran, à travers le monde, au moyen d’une campagne média multicanale et diversifiée, à fort impact. »

Les touristes étrangers ont dépensé davantage que les fans russes

Les données de Visa illustrent le dynamisme économique que la Coupe du Monde de la FIFA™ confère au pays qui l’organise. Au cours de la compétition, les touristes internationaux ont dépensé davantage que les habitants russes locaux lors des matchs : les détenteurs de cartes Visa internationales ont en effet dépensé au total 15 % de plus que les détenteurs de cartes russes au sein des stades. L’augmentation des dépenses des touristes internationaux a eu un impact positif sur les catégories liées au tourisme, les trois principales catégories marchandes ayant été l’hébergement, le transport aérien et la restauration.

Enfin, les spectateurs de la finale ont été les plus dépensiers : le match France-Croatie du 15 juillet a enregistré le volume de paiements le plus élevé des 64 matchs.

Visa étend sa marque via des campagnes coordonnées de partenaires

La Coupe du Monde de la FIFA™ représente une opportunité sans égal d’approfondissement des partenariats, souligne l’innovation de Visa en matière de paiements, tout en connectant les clients et les consommateurs à la gamme évolutive des offres Visa. En Russie, Visa a organisé des expériences inoubliables pour plus de 250 clients et 3 000 consommateurs en provenance de plus d’une centaine de pays différents. Sur 103 marchés à travers le monde, Visa s’est associée avec plus de 500 émetteurs et 40 commerçants, dans 24 langues, autour d’une multitude d’activités liées à la FIFA, notamment la mise en œuvre de programmes de marketing personnalisés, l’organisation de soirées de projection sur le marché, ou l’utilisation d’actifs exclusifs des campagnes marketing de Visa pour promouvoir des priorités d’affaires mutuelles.

Visa s’adresse aux fans chez eux

Selon les données de la FIFA, la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™ a réuni un nombre record de spectateurs à travers le monde, trois milliards de fans ayant visionné une partie de la compétition cet été selon les estimations. Les données de la FIFA révèlent par ailleurs que 22 % des spectateurs ont suivi la compétition via le numérique, sur un mobile, un ordinateur, ou lors d’un visionnage hors domicile. D’ailleurs, la compétition est bien placée pour se démarquer comme l’événement sportif le plus visionné de tous les temps sur plateformes numériques, établissant des records de visionnage en streaming sur des marchés importants incluant la Chine, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Visa a exposé le logo Visa sur les panneaux entourant le terrain pendant plus de sept heures de diffusion, lors des 64 matchs de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™, bâtissant ainsi un capital-marque auprès de ce public mondial et multicanal. L’approche marketing de la société, qui privilégie le numérique avant tout, a été élaborée pour s’adresser aux fans quel que soit le lieu de visionnage, via une campagne mondiale multicanale ayant fait intervenir la superstar du football Zlatan Ibrahimović, qui a aidé les fans à vaincre la peur de rater l’occasion (la campagne FOMO, pour « Fear of missing out ») cet été. Intitulée « Visa’s Ultimate FIFA World Cup™ FOMO », la campagne Visa de la Coupe du Monde de la FIFA™ a suivi l’aventure de Zlatan jusqu’à la compétition et son retour sur la scène de la Coupe du Monde de la FIFA™, soulignant au cours de ce périple la facilité de la technologie de paiement sans contact.

« Visa m’a mené en Russie pour vaincre la peur de rater la Coupe du Monde de la FIFA™, et découvrir cette formidable technologie de paiement », a déclaré Zlatan Ibrahimović, athlète célèbre et légende de la Coupe du Monde de la FIFA™. « Ensemble, Visa et Zlatan ont veillé à ce que les fans soient les véritables vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™. »

Transactions sans espèces depuis la première rencontre jusqu’à la finale

Pendant la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™, Visa a été le service de paiement exclusif dans tous les stades où les cartes de paiement étaient acceptées. Dans les stades, les fans ont pu effectuer leurs paiements avec des cartes de débit et de crédit sans contact, ainsi que des services de paiement mobiles Visa, dans plus de 3 500 terminaux de points de vente et 1 000 concessionnaires mobiles, équipés des toutes dernières innovations en matière de paiement. Visa a également proposé aux fans présents en Russie des expériences rapides et faciles, de paiement sans espèces, avec notamment la possibilité d’acheter 6 500 bagues de paiement, 30 000 bracelets de paiement, et des cartes Visa commémoratives prépayées, sans contact. Il y a quatre ans, nombre de ces innovations de paiement n’existaient pas, et Visa est impatiente de découvrir comment les paiements évolueront d’ici la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™.

