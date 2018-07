MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--jul 26, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), het ICT-oplossingen en internationale communicatiebedrijf binnen de NTT Group (TOKYO:9432), heeft bekendgemaakt dat het Bedrijf twee nieuwe high-density en hyperscale datacenters opent in Mumbai en Bangalore, door Netmagic, een dochteronderneming van NTT Com en een van de leidende aanbieders van Managed Hosting en Multi-Cloud hybride IT-oplossingen. Mumbai’s datacenter (Mumbai DC 6) zal 7.900 m 2 serverruimte aanbieden (equivalent met 2.750 racks), en Bangalore Datacenter (Bangalore DC 3) zal 5.700 m 2 serverruimte aanbieden (equivalent met 1.500 racks). Deze twee faciliteiten zullen de datacentercapaciteit van NTT Com (serverruimte) in India met 70 procent uitbreiden.

Door de belofte van datacenterfaciliteiten van wereldklassen uit te breiden naar Indiase klanten, zijn dit nog meer ‘Nexcenter’ datacenters in het land. De datacenters zullen Netmagic's gehele aanbod van services leveren inclusief Managed Colocation, Dedicated Hosting, Multi-Cloud, IT Infrastructure Monitoring & Management, Managed Security, Disaster Recovery en Managed App Hosting. Deze nieuwe datacenters in Mumbai en Bangalore zijn operationeel met enkele belangrijke klanten die er reeds gebruik van maken.

“Wij zijn zeer trots op deze gelegenheid, aangezien deze nieuwe datacenters in Mumbai en Bangalore de meerwaarde van Netmagic's operationele uitmuntendheid in Managed Services weerspiegelen. Dit geeft deze datacenters het vermogen om de nieuwe graadmeter voor de industrie in India te worden,” zei Takanobu Maeda, Senior Vice President Global Business, lid van de Raad van Bestuur, NTT Communications Corporation. “Deze faciliteiten zijn onderdeel van ons Nexcenter merk van Global datacenter services providing end-to-end ICT oplossingen combining datacenter/cloud, network en gemanagede services, daarbij de nadruk leggend op de trend van bedrijven om te migreren van fysiek aanwezige systemen naar de cloud.”

“Op de 20 e verjaardag van Netmagic maak ik met veel plezier onze nieuwe datacenters in Mumbai en Bangalore bekend, die het voor Indiase en multinationale bedrijven mogelijk zullen maken om van onze state-of-the-art-faciliteiten gebruik te maken,” zei Sharad Sanghi, MD & CEO, Netmagic (Een NTT Communications bedrijf). “Met het oog op Mumbai's en Bangalore's commerciële gewicht, ziet het ernaar uit dat Netmagic's Mumbai DC 6 en Bangalore DC 3 het hart worden van India's behoeften op het gebied van IT infrastructuur, als aanbieder van het juiste platform voor bedrijven en start-ups om te groeien, uit te breiden en innoveren om hun bedrijf naar een hoger plan te tillen.”

Bedrijven eisen toenemend complexe en gediversificeerde ICT-omgevingen om hun bedrijven digitaal te transformeren. In het bijzonder vereisen bedrijven hybride ICT-omgevingen die veiligheid en betrouwbaarheid combineren voor kerntaken en flexibiliteit, en wendbaarheid voor kunstmatige intelligentie (AI), internet der dingen (IoT) en fintech-technologieën.

India is de op drie na grootste markt voor datacenterdiensten, na alleen Japan en China, en de markt groeit met gemiddelde jaarlijkse percentages van 25% tot 30%. Datacenters gebruiken steeds meer data omdat grote IT-aanbieders nieuwe cloudservices voor mobiel internet, e-commerce, IoT en big data introduceren. NTT Com, dat Netmagic datacenters in Mumbai, Bangalore, Delhi (Noida) en Chennai aanbiedt, heeft zijn India Bangalore 2 Data Center in 2014 geopend en zijn India Mumbai 5 Data Center (Mumbai DC5) in 2015.

In de toekomst zal NTT Com zijn hybride ICT-oplossingen blijven uitbreiden om de digitale transformaties van klanten in India te ondersteunen.

Features van Mumbai DC6 en Bangalore DC3

Mumbai DC6 is goed bereikbaar gevestigd op slechts 15 minuten rijden vanaf Mumbai International Airport en ligt naast NTT Com’s India Mumbai DC5. Het zal services aanbieden aan meerdere Indiase en buitenlandse bedrijven in de internetsector, media en financiële dienstverlening. Bangalore DC3, dat zich bevindt in een speciaal gebouw voor datacenters in Whitefield in het oosten van Bangalore, zal bedrijven ondersteunen die vooral IT-services en business process outsourcing (BPO) services aanbieden voor systeemontwikkeling en operationeel management, zowel nationaal als internationaal.

Top-level stabiliteit voor elektrische energie en connectiviteit Beide faciliteiten voldoen aan de rigoureuze uitrusting en operationele standaarden van Nexcenter TM, NTT Com’s datacenter servicemerk. Bovendien zullen redundante elektrische energie, koeling en telecommunicatieuitrusting en robuuste beveiliging de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en SLA's bieden voor klanten actief in de Indiase markt. Hoewel India's aanbod van elektrische energie onstabiel is en er vaak stroomstoringen zijn, zullen beide datacenters 24/7 stabiele elektrische energie leveren, inclusief UPS. Netwerk- en cloudserviceoplossingen voor business development Hogesnelheidsnetwerkservices met grote capaciteit zullen worden aangeboden onder een National Long Distance licentie en een Virtual Network Operator – International Long Distance licentie die is verkregen door NTT Communications India Network Services. Oplossingen die NTT Com's netwerk en cloudservices combineren zullen klanten in staat stellen om hun hybride ICT-omgevingen te optimaliseren. Veilige, flexibel operationele services ondersteund door internationale certificaten Services op basis van Information Technology Infrastructure Library (ITIL) richtlijnen voor operationeel management van IT-systemen zal veilig, flexibel management garanderen. Remote-hand services zullen worden aangeboden door technici ter plekke, bekwaam in geavanceerde operationele systemen met internationale certificatie zoals ISO27001, ISO9001 en ISO20000-1, en ook SAP en Cisco certificatie. Bovendien zullen de datacenters certificatie verkrijgen onder de PCI DSS informatieveiligheidsstandaard voor creditcardmerken.

Over NTT Communications Corporation

NTT Communications lost de technologische uitdagingen van de wereld op door bedrijven te helpen complexiteit en risico in hun ICT-omgevingen te overwinnen met gemanagede IT-infrastructuuroplossingen. Deze oplossingen worden ondersteund door onze wereldwijde infrastructuur, inclusief vooraanstaande, globale tier-1 publieke en private netwerken die meer dan 190 landen/regio's bereiken, en meer dan 400.000 m 2 van 's werelds meest geavanceerde datacenterfaciliteiten. Onze globale professionele dienstenteam biedt consultatie en architectuur voor de veerkracht en beveiliging vereist voor uw bedrijfssucces, en onze capaciteiten voor opschalen en globalisering zijn ongeëvenaard. Samen met NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO en Dimension Data, vormen we NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

Over Netmagic (Een NTT Communications bedrijf)

Netmagic, een volledige dochteronderneming van NTT Communications, is India's leidende aanbieder van Managed Hosting en multi-cloud hybride IT-oplossingen met 9 exploitantneutrale, moderne hyperscale en high-density datacenters, en bedient meer dan 2000 bedrijven wereldwijd. Gevestigd in Mumbai levert Netmagic ook Remote Infrastructure Management (RIM) diensten aan verschillende zakelijke klanten wereldwijd waaronder NTT Communication's klanten in Amerika, Europa en het Azië-Pacifisch gebied. Het bedrijf was het eerste dat in India services aanbod - Cloud Computing, beheerde veiligheid, Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) en Software-gedefinieerde opslag. NTT Communications en Netmagic kregen van Cloudscene in hun Leaderboard rapporten van het 1e en 2e kwartaal respectievelijk de 3e en 5e plek in Azië van de top globale datacenterexploitanten. Dit maakt Netmagic effectief de #1 aanbieder van datacenterservice in India. Netmagic is erkend met 3 prijzen tijdens de CIO Choice Award 2018 en Frost & Sullivan India ICT Awards 2018. Om meer te weten te komen bezoekt u ons onder: www.netmagicsolutions.com.

