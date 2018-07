MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--lug 26, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), la divisione operante nel settore delle soluzioni ICT e comunicazioni internazionali del Gruppo NTT (TOKYO:9432), ha annunciato oggi il lancio di due nuovi datacenter ad alta densità e hyperscale a Mumbai e Bangalore tramite Netmagic, una consociata di NTT Com e uno dei fornitori leader di soluzioni IT ibride di hosting gestito e multi-cloud. Il datacenter di Mumbai (Mumbai DC 6) offrirà un’area di 7.900 m 2 per sale server (equivalente a 2.750 rack) e il datacenter di Bangalore (Bangalore DC 3) un’area di 5.700 m 2 per sale server (equivalente a 1.500 rack). Queste due strutture andranno ad ampliare la capacità (sale server) dei datacenter di NTT Com in India del 70 percento.

Estendendo la promessa ai clienti indiani di datacenter a livello internazionale, questi sono gli ennesimi datacenter a marchio “Nexcenter” nel Paese. I datacenter offriranno l’intera suite di servizi Netmagic, tra cui Colocation gestita, Hosting dedicato, Multi-cloud, Monitoraggio e gestione dell’infrastruttura IT, Sicurezza gestita, Disaster recovery e App hosting gestito. Questi nuovi datacenter a Mumbai e Bangalore sono già operativi con alcuni prestigiosi clienti.

“Questa occasione ci riempie d’orgoglio, poiché questi nuovi datacenter a Mumbai e Bangalore riflettono l’ulteriore vantaggio dell’eccellenza operativa di Netmagic nei servizi gestiti. Grazie a ciò questi datacenter sono candidati a diventare il nuovo standard di riferimento per il settore in India”, ha detto Takanobu Maeda, vicepresidente senior Global Business, membro del Consiglio di amministrazione, NTT Communications Corporation. “Queste infrastrutture fanno parte del nostro brand Nexcenter di servizi datacenter globali per fornire soluzioni ICT end-to-end combinando datacenter/cloud, servizi di rete e gestiti, e capitalizzando in tal modo il trend delle imprese che migrano sul cloud i loro sistemi on-premise”.

“Nel 20 ° anniversario di Netmagic, ho il grande piacere di annunciare i nostri due nuovi datacenter a Mumbai e Bangalore, che agevoleranno le imprese indiane e multinazionali nell’usufruire delle nostre strutture all’avanguardia”, ha detto Sharad Sanghi, MD & CEO, Netmagic (una società di NTT Communications). “Considerata l’importanza per l’azienda di Mumbai e Bangalore, Mumbai DC 6 e Bangalore DC 3 di Netmagic sono destinati a posizionarsi al centro della domanda di infrastrutture IT in India, con una piattaforma ideale sia per le imprese che per le start-up, per crescere, scalare e innovare sì da portare il business al livello successivo”.

Le imprese esigono ambienti ICT sempre più complessi e diversificati per portare a compimento la propria trasformazione digitale. In particolare, le aziende richiedono ambienti ICT ibridi che combinino sicurezza e affidabilità per le attività principali e flessibilità e agilità per l’intelligenza artificiale (AI), l’internet delle cose (IoT) e le tecnologie fintech.

L’India è il terzo più grande mercato asiatico per i servizi di datacenter, seconda solo al Giappone e alla Cina, con una crescita del mercato che si sta attestando su tassi annuali tra il 25% e il 30%. I datacenter stanno utilizzando un numero sempre maggiore di dati via via che i grandi IT provider lanciano nuovi servizi cloud per internet mobile, e-commerce, IoT e big data. NTT Com, che offre i datacenter Netmagic a Mumbai, Bangalore, Delhi (Noida) e Chennai, ha inaugurato il Datacenter India Bangalore 2 nel 2014 e il Datacenter India Mumbai 5 (Mumbai DC5) nel 2015.

Per il futuro, NTT Com continuerà a rafforzare le soluzioni ICT ibride a sostegno delle trasformazioni digitali dei clienti in India.

Caratteristiche di Mumbai DC6 e Bangalore DC3

Mumbai DC6 si trova in una posizione comoda ad appena 15 minuti in auto dal Mumbai International Airport ed è adiacente all’India Mumbai DC5 di NTT Com. Offrirà servizi principalmente per aziende indiane ed estere operanti nei settori internet, media e servizi finanziari. Bangalore DC3, situato in un edificio dedicato al datacenter a Whitefield nella zona est di Bangalore, servirà principalmente le aziende operanti nei servizi IT e nei servizi di business process outsourcing (BPO) per lo sviluppo di sistemi e per la gestione operativa, sia su scala nazionale che internazionale.

Stabilità di alto livello per l’alimentazione elettrica e la connettività Entrambe le strutture soddisfano i rigorosi standard per gli apparati e le operazioni di Nexcenter TM, il marchio dei servizi di datacenter di NTT Com. Inoltre, gli apparati ridondanti per l’alimentazione elettrica, il raffreddamento, le telecomunicazioni e i robusti sistemi per la sicurezza consentiranno un’affidabilità di livello superiore e SLA per i clienti che operano sul mercato indiano. Nonostante la fornitura di energia elettrica in India sia instabile con frequenti blackout, entrambi i datacenter forniranno alimentazione elettrica stabile 24/7, con inclusa protezione UPS. Soluzioni di rete e servizi cloud per lo sviluppo aziendale Servizi di rete ad alta velocità e di grande capacità saranno offerti nell’ambito di una licenza National Long Distance e di una licenza Virtual Network Operator – International Long Distance, acquisite da NTT Communications India Network Services. Le soluzioni che combinano i servizi di rete e cloud di NTT Com consentiranno ai clienti di ottimizzare i loro ambienti ICT ibridi. Servizi operativi sicuri e flessibili sostenuti da certificazioni internazionali Servizi basati sulle linee guida di Information Technology Infrastructure Library (ITIL) per la gestione operativa dei sistemi IT assicureranno una gestione sicura e flessibile. Servizi remote-hand saranno forniti dai tecnici in loco esperti in attività operative avanzate coperte da certificazioni internazionali quali ISO27001, ISO9001 e ISO20000-1, oltre alle certificazioni SAP e Cisco. Inoltre, i datacenter acquisiranno la certificazione per lo standard di sicurezza delle informazioni PCI DSS per le carte di credito.

Informazioni su NTT Communications Corporation

NTT Communications risolve sfide tecnologiche globali aiutando le aziende a superare rischi e complessità inerenti ai propri ambienti ICT grazie a soluzioni IT infrastrutturali gestite. Queste soluzioni sono supportate dalla solida infrastruttura globale di NTT Com, tra cui reti pubbliche e private transnazionali di 1° livello all’avanguardia nel settore, in grado di raggiungere più di 190 Paesi/regioni, nonché datacenter tra i più avanzati al mondo con una superficie complessiva di più di 400.000 m 2. I nostri team di servizi professionali globali forniscono consulenze e architetture per la sicurezza e la resilienza delle attività commerciali dei clienti, a conferma di capacità e di una portata globale senza precedenti. Insieme a NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO e Dimension Data, siamo il Gruppo NTT. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

Informazioni su Netmagic (un’azienda NTT Communications)

Netmagic, consociata interamente controllata di NTT Communications, è il fornitore leader in India di soluzioni IT ibride di Hosting gestito e Multi-cloud con 9 datacenter all’avanguardia hyperscale e ad alta densità, neutral-carrier, che servono oltre 2000 imprese a livello globale. Con sede a Mumbai, Netmagic offre anche servizi di Remote Infrastructure Management (RIM) a diversi clienti Enterprise europei su scala globale inclusi clienti di NTT Communication nelle Americhe, in Europa e nella regione Asia-Pacifico. L’azienda è stata la prima in India a lanciare servizi quali Cloud Computing, Managed Security, Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) e Software-Defined Storage. NTT Communications e Netmagic sono state classificate rispettivamente al 3° e 5° posto in Asia tra i maggiori operatori di datacenter globali da Cloudscene nei loro report Q1 & Q2 Leaderboard. Questo rende Netmagic il fornitore Numero Uno di servizi di datacenter in India. Netmagic ha ricevuto 3 premi al CIO Choice Award 2018 e ai Frost & Sullivan India ICT Awards 2018. Per maggiori informazioni, visitateci all’indirizzo: www.netmagicsolutions.com.

