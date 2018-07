CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--juil. 26, 2018--La Compagnie Pétrolière Impériale Ltée est fière d’annoncer la nomination de Miranda C. Hubbs à son conseil d’administration en date du 26 juillet 2018.

M me Hubbs est actuellement une administratrice indépendante de Nutrien Ltd. et de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada. Elle apporte une vaste expérience au sein de l’industrie de l’énergie, ayant été reconnue en tant que chef de file et cadre dans la communauté des investisseurs pétroliers et gaziers. Jusqu’à 2011, M me Hubbs était vice-présidente à la direction et directrice générale chez McLean Budden, l’un des plus importants gestionnaires d’actifs institutionnels au Canada, et auparavant, elle était spécialiste des services bancaires d’investissement en énergie chez Gordon Capital, une importante société de courtage canadienne. Elle a également siégé au conseil d’administration d’Agrium Inc. et de Spectra Energy Corporation.

M me Hubbs est une leader communautaire qui se dévoue aux questions philanthropiques et humanitaires. Elle siège actuellement au conseil d’administration de la Croix-Rouge canadienne et est membre fondatrice et ancienne coprésidente nationale du Cercle Tiffany de la Croix-Rouge canadienne - Women Leading Through Philanthropy.

M me Hubbs est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université Western Ontario et d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l’Université York. Elle est titulaire de la charte CFA et un Governance Fellow de la National Association of Corporate Directors.

Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l’innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d’activité.

