HANOVER, Germania--(BUSINESS WIRE)--lug 26, 2018--Sole, senso di libertà, chilometri: l’estate è arrivata e attira gli appassionati delle due ruote sulle strade. Non importa che si tratti di brevi giri durante il weekend o di viaggi lunghi, ogni motociclista ha la propria idea del giro perfetto. Moto-Pneumatici.it lancia ora il sondaggio per conoscere questi programmi e capire le tendenze dell’estate in moto 2018. Per la sesta volta consecutiva, il negozio online dedicato agli amanti della moto del più grande rivenditore di pneumatici online Delticom, leader in Europa, chiede ai motociclisti di 10 nazioni europee quali sono le loro mete preferite, i tour da sogno e i tragitti più lunghi. Chi partecipa verrà premiato: Moto-Pneumatici.it estrarrà a sorte fra tutti i partecipanti un’attrezzatura da biker di prima qualità del valore totale di 2.000 euro. Fra i premi in palio, un sistema di navigazione Garmin, un sistema di comunicazione SENA Dual Set 20 S EVO per moto, tre paraschiena e cinque buoni di Moto-Pneumatici.it del valore cadauno di 200 euro, semplicemente ideale per tutti coloro che necessitano di un nuovo set di gomme prima della prossima partenza. Basta rispondere entro il 30 settembre a tre brevi domande sui programmi di viaggio personali per l’estate in moto 2018 (non dimenticate di inserire il nome e l’indirizzo e-mail), e si è automaticamente inseriti nel sorteggio finale.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20180726005626/it/

Moto-Pneumatici.it domanda ai centauri di tutta Europa quali sono i programmi di viaggio per l’estate in moto 2018 (Graphic: Business Wire)

“Non vediamo l’ora di conoscere i risultati del sondaggio”, afferma Oliver Pflaum di Moto-Pneumatici.it. “La promozione estiva per gli appassionati delle due ruote rappresenta ogni anno per noi un’eccellente opportunità di approfondire la conoscenza dei motociclisti e le loro preferenze personali. Questo ci aiuta a migliorare l’offerta del nostro negozio online che risponde sempre più alle loro esigenze e a dare loro supporto durante i loro giri.” Nel portale Moto-Pneumatici.it i clienti trovano pertanto un’ampia scelta di vari tipi di pneumatici: da quelli per le moto chopper e cruiser fino alle moto da touring ed enduro per finire con quelli per moto da sport o motocross, senza dimenticare le parti di ricambio e gli accessori come i tubi flessibili e l’olio motore. Oltre ai normali prezzi vantaggiosi e alle elevate disponibilità a magazzino, gli acquirenti possono contare su condizioni di consegna molto interessanti: gli pneumatici possono essere spediti a casa o anche a una delle numerose officine partner nelle immediate vicinanze. Grazie a tutti questi servizi, niente potrà più ostacolare il vostro prossimo tour in moto.

Per tutte le informazioni sulla promozione dell’estate in moto 2018 e il link al sondaggio, consultare la pagina http://www.moto-pneumatici.it/promozione_estate_in_moto_2018.html.

Info su Moto-Pneumatici.it

Che si tratti di pneumatici per moto chopper, sport-touring o scooter, i motociclisti riusciranno a trovare nell’assortimento del nostro rinomato negozio online, tutto quello che un appassionato di moto possa desiderare. L’assortimento a due ruote della Delticom viene completato da accessori come le camere d’aria per pneumatici da motociclette o l’olio motore. Il portfolio degli esperti di veicoli su due ruote spazia da tutti gli pneumatici per moto di produttori premium affermati sul mercato come Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone o Michelin a marchi di qualità rinomati quali Heidenau, Avon, Maxxis o Mitas.

Negozio online per consumatori finali: www.moto-pneumatici.it

Altri negozi online in Europa: www.motorradreifendirekt.de (DE), www.motorradreifendirekt.at (AT), www.motorradreifendirekt.ch (CH), www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) e altri.

Negozio online per rivenditori specializzati: www.pneumatici123.it

A proposito dell’azienda: www.delti.com

