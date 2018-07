HANOVRE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juil. 26, 2018--Soleil, liberté, kilomètres : l'été est là et attire les mordus de moto sur les routes. Peu importe qu'il s'agisse d'un week-end escapade ou d'un voyage dans un pays lointain – chaque motard a sa propre idée de la randonnée idéale. Pneus-Moto.fr découvrira de nouveau quelles sont les randonnées idéales et comment se présentera l'été des motards en 2018. Déjà pour la sixième fois successive, la boutique en ligne des motos du plus gros revendeur de pneus sur Internet en Europe Delticom interroge des motards venus de dix pays européens sur leurs destinataires favorites, leurs voyages de rêve et leurs plus longs circuits. La participation est récompensée : Pneus-Moto.fr procède à un tirage au sort, parmi tous les participants, un équipement moto haut de gamme d'une valeur totale de 2000 euros, dont un système de navigation Garmin, un système de communication SENA Dual Set 20 S EVO pour la moto, trois protections dorsales et cinq bons de Pneus-Moto.fr pour une valeur de 200 euros – idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un nouvel ensemble de pneus moto avant la prochaine virée. Il suffit de répondre, d’ici le 30 septembre, à trois questions brèves concernant les itinéraires personnels prévus pour l'été des motards 2018 (ne pas oublier le nom et l'adresse e-mail) pour participer au tirage au sort.

« Nous sommes d'ores et déjà très impatients de connaître les résultats du sondage », déclare Oliver Pflaum de Pneus-Moto.fr. « L'action Été des motards est, pour nous, chaque année une occasion extraordinaire de mieux connaître les motards et leurs préférences individuelles. Cela nous aide à adapter au mieux l'offre de notre boutique à leurs besoins correspondants et à les assister lors de leurs virées ». Par conséquent, les clients trouvent chez Pneus-Moto.fr un vaste choix de types de pneus différents, de Chopper/Cruiser à Sport ou Motocross en passant par Touring et Enduro, ainsi que de pièces détachées et d'accessoires tels que les flexibles et l'huile pour moteurs. Outre les prix habituellement intéressants et les disponibilités élevées, les acheteurs profitent également des conditions de livraison attractives : les pneus peuvent être envoyés gratuitement à domicile ou dans l'un des nombreux garages partenaires situés à proximité. Ainsi, rien ne viendra faire obstacle à votre prochaine virée.

Vous trouverez toutes les infos concernant l'action Été des motards 2018 ainsi que le lien concernant le sondage à l'adresse suivante : http://www.pneus-moto.fr/campagne-ete-des-bikers-2018.html.

