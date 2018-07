HANNOVER, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--jul 26, 2018--Zon, vrijheid, kilometers: de zomer is in volle gang en lokt hartstochtelijke bikers de weg op. Of het nu gaat om een weekendtrip of een reis naar een verre bestemming, elke biker heeft zo zijn of haar eigen voorstellingen van de perfecte tour. Welke dat zijn en hoe de biker-zomer er in 2018 uitziet, wil Motorbandenmarkt.nl nu weer te weten komen. Al voor de zesde keer achter elkaar vraagt de online motorshop van de grootste bandendealer op internet in Europa – Delticom – bikers uit tien Europese landen naar hun favoriete bestemmingen, hun droomtochten en de langste trajecten. Meedoen wordt beloond: onder alle deelnemers verloot Motorbandenmarkt.nl hoogwaardige uitrusting voor bikers, met een totale waarde van 2.000 euro. Hieronder bevinden zich een Garmin navigatiesysteem, een SENA Dual Set 20 S EVO communicatiesysteem voor de motorfiets, drie rug-protectors en vijf waardebonnen van Motorbandenmarkt.nl ter waarde van elk 200 euro – ideaal voor iedereen die voor de volgende rit nog een set motorbanden nodig heeft. Gewoon tot 30 september drie korte vragen beantwoorden over de persoonlijke planning van motortochten in de biker-zomer van 2018 (naam en e-mailadres niet vergeten) en de inzending doet al mee aan de verloting!

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180726005584/nl/

Motorbandenmarkt.nl ondervraagt in heel Europa bikers over hun geplande motortochten in de biker-zomer 2018

"Wij zijn nu al erg benieuwd naar de resultaten van de enquête," zegt Oliver Pflaum van Motorbandenmarkt.nl. "De actie biker-zomer is voor ons elk jaar weer een prachtgelegenheid om meer te leren van motorrijders en hun individuele voorliefdes. Dat helpt ons om het aanbod van onze shop optimaal af te stemmen op hun behoeften en ze te ondersteunen bij hun tochten." Bij Motorbandenmarkt.nl vinden klanten dan ook een uitgebreid assortiment met diverse types banden, van chopper/cruiser, dan wel touring en enduro tot en met sport of motorcross. Daarnaast zijn er vervangende onderdelen en accessoires te vinden, zoals slangen en motorolie. Naast de voordelige prijzen en de hoge leverbaarheid die men al gewend is, profiteren kopers ook van de aantrekkelijke leveringsvoorwaarden: zo kunnen de banden kosteloos naar het woonadres of een van de vele werkplaatsen van een servicepartner in de buurt worden gezonden. Werkelijk niets hoeft de volgende motortocht nog in de weg te staan!

Alle informatie over de biker-zomer 2018 en de link naar de vragenlijst zijn beschikbaar via http://www.motorbandenmarkt.nl/promotie_biker_summer_2018.htm.

Over Motorbandenmarkt.nl

Of het nu om banden voor choppers, sport-en toermotoren of scooters gaat: In het assortiment van deze gerenommeerde webshop vinden motorrijders alles wat hun hartje begeert. Accessoires als slangen voor motoren of motorolie completeren het tweewielerassortiment van Delticom. Het portfolio van de motorbandenspecialist reikt van alle gevestigde premium fabrikanten voor motorbanden, zoals Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone en Michelin tot gerenommeerde kwaliteitsmerken zoals Heidenau, Avon, Maxxis of Mitas.

Online shop voor eindklanten: www.motorbandenmarkt.nl

Andere online shops in Europa: www.motorradreifendirekt.de (DE), www.motorradreifendirekt.at (AT), www.motorradreifendirekt.ch (CH), www.pneus-moto.fr (FR), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) en andere.

Online shop voor vakhandelaars: www.probanden.nl

Over het bedrijf: www.delti.com

