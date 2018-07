HANNOVER, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Jul 26, 2018--Delticom AG/MotorradreifenDirekt.de,– 26.07.2018. Sonne, Freiheit, Kilometer: Der Sommer ist da und lockt leidenschaftliche Biker auf die Straßen. Ganz gleich, ob Wochenendtrip oder Fernreise – jeder Biker hat seine eigenen Vorstellungen von der perfekten Tour. Welche das sind und wie der Bikersommer im Jahr 2018 aussehen wird, will MotorradreifenDirekt.de jetzt wieder herausfinden. Bereits zum sechsten Mal in Folge befragt der Motorrad-Onlineshop von Europas größtem Internet-Reifenhändler Delticom Biker aus zehn europäischen Ländern zu ihren Lieblingszielen, Traum-Touren und längsten Strecken. Mitmachen wird belohnt: Unter allen Teilnehmern verlost MotorradreifenDirekt.de hochwertiges Biker-Equipment im Wert von insgesamt 2.000 Euro, darunter ein Garmin Navigationssystem, ein SENA Dual Set 20 S EVO Kommunikationssystem fürs Motorrad, drei Rückenprotektoren und fünf Gutscheine von MotorradreifenDirekt.de im Wert von je 200 Euro – ideal für alle, die vor der nächsten Ausfahrt noch einen neuen Satz Motorradreifen benötigen. Einfach bis zum 30. September drei kurze Fragen zur persönlichen Tourenplanung im Bikersommer 2018 beantworten (Name und E-Mail-Adresse nicht vergessen), schon ist man im Lostopf.

MotorradreifenDirekt.de befragt europaweit Biker nach ihren Tourenplänen im Bikersommer 2018 (Graphic: Business Wire)

„Wir sind jetzt schon sehr gespannt auf die Umfrage-Ergebnisse“, sagt Oliver Pflaum von MotorradreifenDirekt.de. „Die Aktion Bikersommer ist für uns jedes Jahr eine tolle Gelegenheit, Motorradfahrer und ihre individuellen Vorlieben noch besser kennenzulernen. Das hilft uns dabei, das Angebot unseres Shops optimal auf ihren jeweiligen Bedarf abzustimmen und sie bei ihren Ausfahrten zu unterstützen.“ Bei MotorradreifenDirekt.de finden Kunden daher eine umfassende Auswahl an unterschiedlichen Reifentypen, von Chopper/Cruiser über Touring und Enduro bis hin zu Sport oder Motocross, außerdem Ersatzteile und Zubehör wie Schläuche und Motoröl. Neben den gewohnt günstigen Preisen und hohen Verfügbarkeiten profitieren Käufer auch von den attraktiven Lieferbedingungen: Die Reifen können kostenlos nach Hause oder gleich an eine der zahlreichen Servicepartner-Werkstätten in der Nähe geschickt werden. Damit steht der nächsten Ausfahrt nichts mehr im Weg.

Alle Infos zur Aktion Bikersommer 2018 und den Link zur Umfrage gibt es auch unter https://www.motorradreifendirekt.de/t/Bikersommer.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.motorradreifendirekt.de

(Österreich: www.motorradreifendirekt.at / Schweiz: www.motorradreifendirekt.ch )

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.motorradreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

CONTACT: insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

oder

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com

