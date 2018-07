MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--juil. 26, 2018--La majorité des gens on soit eu un os brisé ou connu quelqu’un à qui cette malchance est arrivée. Une fracture est douloureuse et longue à guérir. La récupération est encore plus longue et compliquée lorsque le corps n’est pas en mesure de produire ce qui est nécessaire à la guérison. Plus de 10% des fractures ne guérissent pas adéquatement et ce pourcentage s’accroit dramatiquement chez les patients, comme ceux des Hôpitaux Shriners pour enfants ®, qui sont atteints de maladies métaboliques. Toute amélioration dans le traitement des fractures s’avère donc grandement bénéfique. Dans une étude parue dans le numéro d’août 2018 du Journal of Clinical Investigation, René St-Arnaud, PhD., Directeur de la recherche aux Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada partage sa découverte d’un nouveau moyen de stimuler la guérison de fractures osseuses.

La science Nous savons depuis longtemps que la Vitamine D est produite par la peau lorsqu’exposée au soleil et qu’elle se trouve dans certains aliments que nous consommons. Afin de stimuler l’absorption du calcium et d’aider à la formation osseuse, notre corps doit transformer la vitamine D en deux étapes.

En plus de ces étapes menant à l’activation de la vitamine D, d’autres formes sont créées, telle la 24,25(OH) 2 D (24,25-dihydroxyvitamine D). Bien que la 24,25(OH) 2 D ait surtout été considérée comme un résidu de dégradation inactif, les travaux du laboratoire du D r St-Arnaud ont démontré qu’elle améliore la guérison de fractures osseuses et identifié le mode de fonctionnement de ce processus.

À l’aide d’une autre molécule, la 24,25(OH) 2 D stimule la formation d’un dérivé d’acide gras nommé lactosylcéramide. Ce composé déclenche la transmission d’un signal visant à maximiser la taille et les propriétés biomécaniques du cal osseux, la structure stabilisatrice qui ceinture une fracture et favorise la guérison. Lors de tests, des sujets incapables de produire la 24,25(OH) 2 D ou la lactosylcéramide avaient un cal osseux plus faible. Toutefois, lorsque traités avec ces composés, la taille et la rigidité du cal osseux sont améliorés. En favorisant un cal osseux plus fort et optimal, la guérison de la fracture s’améliore.

« Lors de cette recherche, nous avons identifié de nouvelles voies signalétiques et des mécanismes d’action pour une molécule de vitamine D jusqu’alors insoupçonnés. C’est le cumul de plus de 15 années de travail de mon laboratoire », de dire le D r St-Arnaud.

La prochaine étape Les traumatismes osseux sont un enjeu de santé publique majeur au niveau mondial ayant un coût socioéconomique important. Ainsi donc, toute amélioration dans le traitement des fractures serait un bienfait considérable pour nos patients et la population en général.

« La prochaine étape sera de tester ces composés lors d’essais cliniques. Nous espérons qu’ils pourront jouer un rôle important dans l’amélioration de la réparation de fractures et du temps de guérison », explique le D r St-Arnaud.

À propos de l’Hôpital Shriners pour enfants — Canada Les Hôpitaux Shriners pour enfants constituent un réseau de santé disposant d'établissements aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Notre personnel se voue à l'amélioration de la qualité de vie d'enfants via la dispense de soins pédiatriques spécialisés, la poursuite de recherche novatrice et l'offre de programmes de formation hors pair pour les professionnels de la santé. L’Hôpital Shriners pour enfants ─ Canada est le seul établissement canadien au sein du réseau des hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l’hôpital est de promouvoir la santé et d’offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche, l’inégalité des membres ou encore la paralysie cérébrale. L’hôpital est engagé envers l’excellence et l’innovation en pratique clinique, en recherche et éducation en s’assurant que les patients et leurs familles soient traités avec grande attention, dans un environnement conçu pour les familles. Affilié à l’Université McGill, l’hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter de nos installations sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience.

