LONDRES e DENVER--(BUSINESS WIRE)--jul 26, 2018--Optiv Security, integradora de soluções de segurança com liderança mundial, anunciou hoje que nomeou Nigel Gilhespy como diretor de serviços europeus e Rob Lay como diretor de arquitetura de soluções na Europa, duas nomeações importantes que apoiam a expansão global de serviços e a estratégia de crescimento internacional da empresa. Gilhespy tem sua atenção voltada para o desenvolvimento e expansão dos recursos de serviços de segurança da Optiv na Europa para atender às crescentes necessidades de segurança cibernética de empresas locais e clientes globais. Lay é responsável por trabalhar com clientes para ajudá-los a selecionar a tecnologia e soluções certas para racionalizar a infraestrutura, otimizar operações e atender aos objetivos comerciais exclusivos.

“Diretores de segurança das informações e outros executivos de tecnologia na Europa – e no mundo inteiro – enfrentam desafios sem precedentes”, disse Simon Church, gerente geral e vice-presidente executivo na Europa. “Seus adversários são implacáveis, criativos e eficazes. Suas defesas são complexas, caras e intensivas em mão-de-obra. Eles têm pouco, se algum, ou nenhum discernimento empírico sobre quanto dinheiro as empresas devem gastar ou em quais áreas esse dinheiro deve ser gasto. E sua capacidade de avaliar e relatar com eficácia o impacto das operações de segurança de encontro às metas de negócios corporativos dificulta a obtenção de um "lugar à mesa" na diretoria executiva e na sala de reuniões. O setor de segurança cibernética se encontra nesta situação, em grande parte devido a uma abordagem reativa, adquirindo tecnologias que se baseiam nas últimas tendências e vulnerabilidades, em vez de investir nas pessoas, processos e tecnologias certas para equilibrar as necessidades de segurança e negócios.”

“A Optiv está exclusivamente posicionada para ajudar clientes do mundo inteiro a aprimorar a consistência e eficácia de seus programas de segurança e minimizar os custos. Estamos testemunhando um momento estável na Europa, à medida que os clientes adotam nossa abordagem de segurança centrada em riscos "de dentro para fora", em que os investimentos em segurança são motivados por objetivos corporativos e não por medo de ameaças e vulnerabilidades externas. Estou extremamente satisfeito em dar as boas-vindas a Nigel e Rob à equipe da Optiv e espero tirar vantagem de sua experiência comercial, técnica e de serviço ao cliente para ajudar mais entidades públicas e privadas a criarem bases sustentáveis centradas em riscos para implementar programas de segurança cibernética proativos e mensuráveis.”

Gilhespy traz para sua função na Optiv mais de 30 anos de experiência empresarial, de liderança e técnica, incluindo a criação, gestão e desenvolvimento de serviços profissionais e empresas de consultoria de classe mundial para as principais empresas de segurança cibernética na EMEA. Anteriormente, ele foi chefe de consultoria e serviços profissionais da EMEA para a Palo Alto Networks, onde obteve 90% de satisfação do cliente e 100% de crescimento ano após ano. Gilhespy também atuou como chefe de serviços profissionais e de consultoria, empresa EMEA para a Juniper Networks, onde gerenciava práticas globais de segurança, mobilidade, SDN, roteamento central e OSS, entre outros. Além disso, Gilhespy ocupou cargos de liderança na IBM e Equinix.

Lay é um estrategista de segurança da informação e pensador revolucionário, com mais de uma década de experiência em funções de consultoria em segurança da informação. Ele ingressou na Optiv depois de trabalhar na UK&I da Fujitsu, onde liderou o setor de pré-vendas. Lay atuou anteriormente como consultor sênior de segurança da informação da Integralis e como consultor principal de segurança da informação após a empresa ser renomeada como NTT Com Security. Nestas funções, Lay foi responsável pelo gerenciamento operacional, desenvolvimento e estratégia de centros de operações de segurança no local específicos do cliente; além disso, forneceu consultoria de operações de segurança para grandes clientes, incluindo projeto, desenvolvimento, supervisão, operações e otimização e estratégia contínuas.

Sobre a Optiv Security A Optiv ajuda os clientes a planejar, desenvolver e executar programas de segurança cibernética bem-sucedidos, que alcançam objetivos comerciais por meio de nossa profundidade e amplitude de ofertas de segurança cibernética, múltiplos recursos e conhecimento comprovado em estratégia de segurança cibernética, serviços de segurança gerenciados, resposta a incidentes, risco e conformidade, consultoria de segurança, treinamento e suporte, serviços de integração e arquitetura e tecnologia de segurança. A Optiv mantém parcerias de alto nível com mais de 350 dos principais fabricantes de tecnologia de segurança. Para mais informações, acesse www.optiv.com.

