LONDRES & DENVER--(BUSINESS WIRE)--juil. 26, 2018--Optiv Security, le chef de file mondial des intégrateurs de solutions de sécurité, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Nigel Gilhespy au poste de directeur des services européens, et Rob Lay au poste de directeur de l'architecture des solutions en Europe, deux fonctions clefs qui soutiennent l'expansion mondiale des services et la stratégie de croissance internationale de la société. Gilhespy est en charge du développement et de l'expansion des capacités de services de sécurité d'Optiv en Europe pour répondre aux besoins de cybersécurité en pleine évolution d'organisations implantées localement et de clients internationaux. Lay est responsable des relations avec les clients pour les aider à choisir les technologies et les solutions adéquates pour rationaliser l'infrastructure, optimiser les opérations, et atteindre les objectifs commerciaux spécifiques.

"Les responsables de la sécurité des informations et les directeurs technologiques en Europe, et dans le monde entier, sont confrontés à des défis sans précédent", déclare Simon Church, directeur général et vice-président exécutif pour l'Europe. "Leurs adversaires sont implacables, créatifs et efficaces. Leurs défenses sont complexes, coûteuses et demandent beaucoup de main-d'œuvre. Ils disposent de peu, voire d'aucune, informations empiriques sur les dépenses que leurs entreprises devraient réaliser et dans quels domaines. En outre, l'aptitude à mesurer et à décrire efficacement l'impact des activités de sécurité vis-à-vis des objectifs commerciaux leur complique la tâche pour s'imposer au sein des équipes exécutives et des conseils d'administration. L'industrie de la cybersécurité est arrivée dans cette impasse en grande partie à cause d'une approche réactive, c'est-à-dire en achetant des technologies sur la base des dernières tendances et vulnérabilités, plutôt que d'investir dans les bonnes personnes et les technologies adaptées pour trouver l'équilibre entre les besoins de sécurité et commerciaux.

"Optiv se positionne de manière optimale pour aider ses clients internationaux à améliorer la robustesse et l'efficacité de leurs programmes de sécurité, et pour minimiser les coûts. Nous constatons un profond engouement en Europe de la part de clients qui adoptent notre approche exhaustive centrée sur les risques en matière de sécurité, où les investissements de sécurité sont stimulés par des objectifs d'entreprise plutôt que par la crainte de menaces et de vulnérabilités externes. Je suis ravi d'accueillir Nigel et Rob au sein de l'équipe d'Optiv, et me réjouis à l'idée de pouvoir compter sur leur expérience commerciale, technique et d'expérience client pour aider davantage d'entités publiques et privées à poser des bases durables de gestion des risques afin de mettre en œuvre des programmes de cybersécurité proactifs et mesurables."

Gilhespy apporte à Optiv plus de 30 ans d'expertise commerciale, de direction et technique, notamment dans la création, la gestion et l'expansion de services professionnels et de conseil de premier rang pour les principales sociétés de cybersécurité dans la région EMOA. Il occupait précédemment la fonction de chef des services de conseil et professionnels pour l'EMOA chez Palo Alto Networks, où il a obtenu 90 pour cent de satisfaction client et une croissance à douze mois de 100 pour cent. Gilhespy a également travaillé comme chef des services professionnels et de conseil en EMOA pour Juniper Networks, où il a géré les activités mondiales de sécurité, mobilité, SDN, routage principal, et OSS, entre autres. Gilhespy a de plus occupé des postes de direction chez IBM et Equinix.

Lay est un stratège en sécurité des informations et un penseur disruptif, avec plus de dix ans d'expérience à des postes de conseil en sécurité des informations. Avant de rejoindre Optiv, il travaillait chez UK&I de Fujitsu, où il supervisait l'organisation des préventes. Lay occupait précédemment la fonction de consultant en chef en sécurité des informations chez Integralis, et de consultant principal en sécurité des informations après que la société ait été rebaptisée NTT Com Security. À ces postes, Lay était responsable de la gestion opérationnelle, du développement et de la stratégie de centres d'opérations de sécurité sur site spécifiques aux clients, et fournissait des conseils en activités de sécurité aux grands comptes client, y compris en matière de conception, d'élaboration, de supervision, de fonctionnement, d'optimisation continue et de stratégie.

À propos d'Optiv Security Optiv aide ses clients à planifier, élaborer et exécuter des programmes de cybersécurité atteignant les objectifs commerciaux grâce à notre gamme exhaustive de solutions de cybersécurité, notre éventail de capacités et notre expertise éprouvée en termes de stratégie de cybersécurité, nos services gérés de sécurité, notre réponse aux incidents, nos services de gestion des risques et de la conformité, de conseil en sécurité, de formation et d'assistance, d'intégration et d'architecture, et nos technologies de sécurité. Optiv entretient des partenariats de haute qualité avec plus de 350 grands développeurs de technologies de sécurité. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.optiv.com.

