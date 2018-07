LONDRA e DENVER--(BUSINESS WIRE)--lug 26, 2018--Optiv Security, l’integratore di soluzioni per la sicurezza leader nel mondo, oggi ha annunciato di avere nominato Nigel Gilhespy alla carica di direttore servizi europei e Rob Lay alla carica di direttore architettura soluzioni in Europa, due nomine chiave a supporto dell’espansione dei servizi a livello globale e della strategia di crescita internazionale della società. Gilhespy focalizzerà l’attenzione sullo sviluppo ed espansione dei servizi di sicurezza di Optiv in Europa per soddisfare le esigenze in evoluzione relative alla sicurezza informatica di aziende locali e clienti globali, mentre farà capo a Lay la responsabilità di collaborare con i clienti per aiutarli a selezionare la tecnologia e le soluzioni adatte per razionalizzare l’infrastruttura, ottimizzare le operazioni e conseguire obiettivi aziendali unici.

“Sia in Europa che nel resto del mondo, direttori informatici per la sicurezza e altri executive per la tecnologia devono far fronte a sfide senza precedenti”, spiega Simon Church, direttore generale e vicepresidente esecutivo per l’Europa. “I loro avversari sono accaniti, creativi ed efficaci. Le loro difese sono complesse, costose e richiedono un notevole livello di manodopera. Hanno poche informazioni empiriche sui costi che dovrebbero essere sostenuti dalle loro aziende o in quale area dovrebbero essere effettuati gli investimenti. E la loro capacità di misurare efficacemente l’impatto delle operazioni relative alla sicurezza, e creare i corrispondenti rapporti, in relazione agli obiettivi aziendali rende loro difficile avere accesso completo all’alta dirigenza e al consiglio di amministrazione. Il settore della sicurezza informatica si trova in questa difficile situazione a causa soprattutto di un approccio reattivo – acquistare tecnologie in base alle tendenze e alle vulnerabilità più recenti anziché investire nelle persone, nei processi e nelle tecnologie adatte per bilanciare le esigenze relative alla sicurezza e quelle del business.

“Optiv è in una posizione unica per aiutare le multinazionali a migliorare la coerenza e l’efficacia dei loro programmi per la sicurezza e ridurre al minimo i costi. Stiamo osservando una fase di forte crescita della nostra attività in Europa grazie al fatto che i clienti abbracciano il nostro approccio incentrato sul rischio ‘inside out’, in cui il fattore trainante degli investimenti per la sicurezza è rappresentato dagli obiettivi aziendali anziché dalla paura delle minacce e delle vulnerabilità esterne. Sono estremamente lieto di dare il benvenuto a Nigel e Rob in Optiv, e sono convinto che grazie alla loro esperienza sia sotto il profilo del business che tecnico e anche del servizio ai clienti saremo in grado di assistere un numero sempre maggiore di entità pubbliche e private a gettare le basi di un approccio incentrato sul rischio e sostenibile per l’attuazione di programmi di sicurezza informatica proattivi e misurabili.”

Gilhespy porta nel suo ruolo in Optiv più di 30 anni di competenza commerciale e tecnica ed esperienza di leadership, acquisite costruendo, dirigendo e sviluppando servizi professionali all’avanguardia e operando come consulente delle più importanti aziende nel campo della sicurezza informatica nella regione EMEA. In precedenza è stato responsabile dei servizi professionali e di consulenza EMEA presso Palo Alto Networks, dove ha ottenuto percentuali altissime – 90% per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti e 100% nella crescita annuale. Inoltre è stato responsabile dei servizi professionali e di consulenza enterprise nella regione EMEA presso Juniper Networks e in questo ruolo ha gestito prassi globali relative a sicurezza, mobilità, SDN, core routing e OSS, e altre ancora. Inoltre ha ricoperto cariche direttive presso IBM e Equinix.

Lay è un esperto di strategia nel settore della sicurezza informatica che sa uscire fuori dagli schemi consolidati e vanta oltre un decennio di esperienza ricoprendo ruoli di consulenza in tale settore. Prima di unirsi a Optiv operava nella business unit UK&I di Fujitsu dirigendo l’organizzazione pre-vendita. In precedenza è stato consulente senior per la sicurezza informatica presso Integralis e consulente primario, sempre per la sicurezza informatica, dopo che l’azienda ha cambiato ragione sociale diventando NTT Com Security. In tali ruoli Lay è stato responsabile della gestione operativa, dello sviluppo e strategia di centri operativi per la sicurezza in loco per specifici clienti, oltre che consulente per le operazioni relative alla sicurezza per importanti account, occupandosi della progettazione, costruzione e supervisione nonché della strategia e dell’ottimizzazione continue.

Informazioni su Optiv Security Optiv aiuta i clienti a pianificare, costruire e gestire efficaci programmi per la sicurezza informatica che conseguono gli obiettivi dell’azienda attraverso l’ampia e articolata gamma di soluzioni per la sicurezza informatica, capacità a 360 gradi e competenza comprovata in molteplici campi: strategia per la sicurezza informatica, servizi per la sicurezza gestiti, risposta agli incidenti, rischio e compliance, consulenza per la sicurezza, formazione e assistenza, servizi di integrazione e architettura, e tecnologia della sicurezza. Optiv ha stretto partnership di altissimo livello con più di 350 produttori leader nel settore della tecnologia per la sicurezza. Per ulteriori informazioni visitare www.optiv.com.

