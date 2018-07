ANSAN, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--juil. 26, 2018--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ : 046890), un leader sur le marché de la conception et de la fabrication de LED (diodes électroluminescentes), a annoncé que sa technologie LED innovante « SunLike » serait appliquée à de nouveaux éclairages qui vont être lancés par trois importantes marques d'éclairage aux États-Unis, Pure Edge Lighting, LEDRAbrands, Inc. et Elite Lighting .

The product of LEDRAbrands, Inc., NU4RA-SUN, which applied SunLike of Seoul Semiconductor (Photo: Business Wire)

Seoul Semiconductor fournit SunLike pour servir aux éclairages suspendus proposés par Pure Edge, une société de solutions d'éclairage basée aux États-Unis. Elle sert aux éclairages haut de gamme utilisés dans les musées et les galeries d'art qui exigent la plus haute qualité de couleur. Quant aux sociétés de conception d'éclairage de premier plan que sont LEDRAbrands, Inc. et Elite Lighting, elles appliquent SunLike aux spots encastrables et aux projecteurs, respectivement.

« Nous avons choisi les LED SunLike de Seoul Semiconductor pour notre éclairage centré sur l'humain et nous pensons que les éclairages équipés de la technologie SunLike offriront aux consommateurs une lumière saine », a déclaré Alex Ladjevardi, président de LEDRAbrands, Inc. « À l'avenir, nous allons étendre l'application de SunLike à notre éclairage haut de gamme en raison de sa haute qualité, de son faible éblouissement et de la riche couleur des sujets éclairés. »

SunLike a été dévoilée pour la première fois le 29 juin dernier lors du salon de lancement qui s'est tenu à Francfort, en Allemagne, en collaboration avec Toshiba Materials Co., Ltd., qui est le partenaire technologique de la société. Depuis le lancement de SunLike l'année dernière, Seoul Semiconductor a été reconnue pour la valeur différenciée et la compétitivité de SunLike non seulement par les clients internationaux de l'éclairage basés en Corée, en Chine, au Japon et en Europe, mais également par le marché américain de l'éclairage.

Il s'agit d'une source de lumière sophistiquée qui combine la toute dernière technologie de composants semi-conducteurs et optiques de Seoul Semiconductor avec la technologie TRI-R*, une technologie de reproduction du spectre de la lumière solaire protégée par une marque déposée que détient Toshiba Materials. En réduisant le pic de la lumière bleue de la même façon que le spectre de la lumière solaire, SunLike contribue à maintenir un rythme circadien humain stable et à améliorer la clarté des couleurs des objets.

De plus, après analyse de la lumière bleue émise par la LED SunLike (source unique de lumière de 25 W), cette dernière est le seul produit au monde à avoir reçu la Certification de sécurité des yeux de niveau RG-1 de la part du Korea Testing & Research Institute en novembre dernier. C'est le niveau donné aux sources de lumière sûres ne présentant aucun risque photobiologique.

« SunLike a récemment été présentée dans divers médias influents tels que The Wall Street Journal et Bloomberg, et les clients du monde entier ont manifesté de l'intérêt pour nos produits », a déclaré Minsu Son, vice-président du marketing chez Seoul Semiconductor. « Nous allons tout mettre en œuvre pour faire de SunLike une tendance sur le marché mondial de l'éclairage de luxe. »

*TRI-R, soutenue par Toshiba Materials, a pour concept d'origine la définition suivante : « La lumière la plus proche du soleil pour le bien-être des humains ». Le spectre de la lumière solaire est développé par la même société et peut être reproduit par une technologie de source de lumière LED blanche.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (light emitting diodes, LED) pour les marchés de l’automobile, de l’éclairage général et spécialisé et du rétroéclairage. En tant que quatrième fabricant mondial de LED, Seoul Semiconductor détient plus de 12 000 brevets, et propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation tels que la solution SunLike qui offre la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à des LED de nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l’utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, la solution LED sans boîtier à structure simplifiée pour une homogénéité des couleurs inégalée, une réduction des coûts au niveau du dispositif, une densité de lumen élevée et une grande souplesse de conception ; la gamme NanoDriver, les pilotes de LED 24 W DC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED AC haute tension, mise au point en 2005, bénéficiant de toutes les technologies LED AC (fabrication des puces, des modules et des circuits), ainsi que de la technologie multijonction (MJT) ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN pour une puissance dix fois supérieure aux LED conventionnelles. UCD est un écran bénéficiant d’une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour en savoir plus, consultez le site www.seoulsemicon.com.

