ANSAN, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--lug 26, 2018--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), leader del settore quanto a progettazione e produzione di diodi ad emissione di luce (light emitting diode, LED), ha annunciato che il suo innovativo LED “SunLike” sarà incorporato in nuove soluzioni per l’illuminazione che verranno lanciate da tre prestigiosi marchi statunitensi di prodotti per l’illuminazione, si tratta di Pure Edge Lighting, LEDRAbrands, Inc. e Elite Lighting.

Seoul Semiconductor fornira’ SunLike per lampade e lampadari da soffitto a Pure Edge Lighting, un’azienda statunitense specializzata in soluzioni per l’illuminazione. Esso verrà installato in prodotti per l’illuminazione di lusso destinati a musei e gallerie d’arte che richiedono una luce della massima qualità. Le altre due prestigiose aziende impegnate nella progettazione di prodotti per l’illuminazione LEDRAbrands, Inc. ed Elite Lighting impiegheranno SunLike rispettivamente in faretti da incasso e proiettori.

“Abbiamo optato per l’innovativo LED SunLike di Seoul Semiconductor per le nostre soluzioni per l’illuminazione pensate per le esigenze dell’organismo umano e riteniamo che l’illuminazione impiegante SunLike offrirà ai consumatori una luce salutare” ha affermato Alex Ladjevardi, presidente di LEDRAbrands, Inc. “In futuro estenderemo l’adozione di SunLike ai nostri prodotti per l’illuminazione di lusso in considerazione dell’elevata qualità, delle proprietà antiriflesso e della nitidezza dei colori degli oggetti illuminati”.

SunLike è stato presentato per la prima volta il 29 giugno dell’anno scorso durante l’evento per il lancio tenuto a Francoforte, Germania, in collaborazione con Toshiba Materials Co., Ltd. che è il partner tecnologico della società. Dal suo lancio l’anno scorso, Seoul Semiconductor è stata riconosciuta per la competitività e il valore differenziato di SunLike non solo dai suoi clienti globali in Corea, Cina, Giappone e Europa, bensì anche dal settore dell’illuminazione americano.

Trattasi di una fonte di illuminazione avanzata che abbina l’ultimissima tecnologia per semiconduttori ottici e compositi di Seoul Semiconductor alla tecnologia *TRI-R, una tecnologia di riproduzione delle spettro di luce solare con marchio registrato di Toshiba Materials. SunLike, che riduce il picco di luce blu analogamente allo spettro di luce solare, contribuisce a mantenere stabili i ritmi circadiani dell’organismo umano e a migliorare la nitidezza dei colori degli oggetti.

Inoltre, a seguito dell’analisi della luce blue da esso emessa, il LED SunLike, quale singola fonte di illuminazione a 25 W, è l’unico prodotto al mondo ad aver ottenuto, lo scorso novembre, la Certificazione di prodotto sicuro per la salute oculare di livello RG-1ivello di sicurezza rilasciata dall’Istituto di collaudo e ricerca della Corea (Korea Testing & Research Institute). Tale livello viene assegnato a una fonte di luce sicura che non presenta alcun pericolo fotobiologico.

“SunLike è apparso di recente in mezzi di comunicazione influenti come The Wall Street Journal e Bloomberg e ha destato l’interesse di clienti a livello globale”, ha dichiarato Minsu Son, vicepresidente della divisione marketing presso Seoul Semiconductor. “Faremo tutto quanto il possibile per far sì che SunLike si affermi quale tendenza nel mercato mondiale dei prodotti di lusso per l’illuminazione”.

Il concetto alla base della tecnologia *TRI-R, supportata da Toshiba Materials, è definibile come “la luce più prossima alla luce solare per il benessere degli esseri umani”. Lo spettro di luce solare è sviluppato dalla stessa azienda e può essere riprodotto per mezzo di una tecnologia per fonti di luce a LED bianchi.

Informazioni su Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor sviluppa e commercializza diodi ad emissione di luce per i settori automobilistico, dell’illuminazione generale, dell’illuminazione specialistica e della retroilluminazione. Quale quarto produttore di LED in ordine di grandezza a livello mondiale, Seoul Semiconductor è titolare di più di 12.000 brevetti, offre un’ampia gamma di tecnologie e produce in massa prodotti LED innovativi come SunLike – che diffonde la luce di qualità più elevata al mondo in un LED di prossima generazione che abilita un’illuminazione pensata per le esigenze delle persone e ottimizzata per i ritmi circadiani; WICOP – un LED non racchiuso in un pacchetto con una strutturazione più semplice che offre un’uniformità di colore ineguagliata nel settore e risparmi sui costi a livello di armature per illuminazione offrendo le massime densità di lumen e flessibilità del design; la serie NanoDriver – i driver LED CC da 24 W più piccoli al mondo; Acrich, la prima tecnologia LED al mondo a corrente alternata ad alta tensione sviluppata nel 2005, e tutte le tecnologie LED a corrente alternata annesse, da chip a moduli e alla fabbricazione di circuiti, nonché la tecnologia multi-giunzione (multi-junction technology, MJT); e nPola, un nuovo prodotto LED basato sulla tecnologia per substrati al nitruro di gallio (GaN) che permette una resa di più di dieci volte superiore a quella dei LED tradizionali. UCD è uno schermo con una vasta gamma di colori riproducibili che esibisce un formato NTSC superiore al 90%. Per ulteriori informazioni visitare www.seoulsemicon.com.

