Liberty Latin America, la Compañía Matriz de C&W, Reaffirms su Compromiso con la Región del Caribe

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá--(BUSINESS WIRE)--jul. 25, 2018--El Director Ejecutivo de la recientemente establecida , Balan Nair, y la Directora Ejecutiva de su subsidiaria, (C&W), Inge Smidts, subrayaron su compromiso continuo de impulsar el avance tecnológico de la región para que el Caribe pueda tomar su lugar al frente de la revolución digital de hoy. Ambos líderes se dirigieron a ministros del gobierno de todo el Caribe y a otros delegados en la 34.º edición de la Conferencia y Exhibición Comercialen la ciudad de Panamá el 23 de julio. CANTO es la principal autoridad del Caribe que establece la agenda de las Tecnologías de Comunicaciones e Información (TIC).

Al pronunciar el discurso de apertura en el Foro Ministerial del lunes, Balan Nair comentó: "La velocidad es el atributo más importante de Internet después del precio, e indica la fiabilidad y la alta calidad. Para cumplir y superar las demandas de nuestros clientes, continuamos invirtiendo en nuestras redes con un enfoque similar al láser en la digitalización y en la innovación en esta era moderna". Agregó: "Estamos motivados para seguir invirtiendo en la tecnología que permite que la revolución digital de la región impulse la prosperidad para las economías de la región del Caribe y América Latina ".

Inge Smidts, la primera Directora Ejecutiva en la historia de Cable & Wireless, hábilmente demostró su coraje con una presentación que invitaba a la reflexión en el Desayuno Ministerial. La Directora Ejecutiva describió la visión de su rol y de la empresa en un intento por hacer crecer las economías de la región a través de las iniciativas estratégicas del principal proveedor de comunicaciones y entretenimiento del Caribe.

Los pilares clave de la visión estratégica de la compañía para la región incluyen un enfoque más centrado en el cliente, innovación tecnológica, velocidades de banda ancha cada vez más rápidas, video inigualable y una experiencia móvil superior, todo respaldado por la inversión continua de la comunidad.

Smidts expresó: "Diferenciaremos cómo servimos a esta región y cómo nuestros clientes nos verán eventualmente. Siempre pondremos al cliente en primer lugar, y nos aseguraremos de entender y de cubrir sus necesidades, los ayudaremos a permanecer conectados y a facilitarles la vida. Estamos a punto de establecer la conexión entre cómo los productos y los servicios les permiten a nuestros clientes mejorar sus estilos de vida y sus relaciones; así es como creamos momentos significativos para familias, amigos, negocios y comunidades".

Ambos ejecutivos destacaron las oportunidades de crecimiento en la región y su compromiso de trabajar, aún más, estrechamente con las partes interesadas y con las organizaciones regionales para abordar los desafíos en la industria. Smidts indicó: "Trabajemos juntos para innovar y proporcionar las mejores tecnologías, a fin de que los clientes puedan tener esas experiencias especiales y, al mismo tiempo, permitir el crecimiento y la prosperidad de la región".

C&W Communications es el patrocinador Platino de la Conferencia CANTO de este año. La Conferencia y Exhibición Comercial anual CANTO es el principal evento de información, comunicaciones y tecnología en la región, que presenta un foro ideal para que funcionarios del gobierno, tecnócratas, reguladores y líderes del sector de telecomunicaciones se reúnan para ratificar asuntos y para trazar el rumbo de la agenda de las TIC de la región. Los miembros del equipo de C&W presidieron y participaron en discusiones sobre una variedad de temas que van desde "Preparación para la economía digital" hasta "El impacto de las plataformas de Internet en el ecosistema de TIC del Caribe".

