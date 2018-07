ATTENTION - RECTIFICATION : Revoici la dépêche corrigée: ROOT Data Center annonce ses projets d’extension du complexe de son centre de données R1 de Montréal

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--juil. 25, 2018--ROOT Data Center annoncé aujourd’hui son intention de construire un troisième centre de données, qui fera partie de son complexe MTL-R1 de La Salle. MTL-R1B est projet d’aménagement de terrain vierge qui apportera une capacité énergétique supplémentaire de 10MW et permettra ainsi à ROOT Data Center de répondre aux demandes croissantes de ses nouveaux clients et de ses clients existants.

Près de 20 % de la capacité de cette nouvelle installation ont été prévendus avant le début du chantier. Cet accord prédéterminé est révélateur de l’engagement à long terme de ROOT Data Center envers ses locataires et illustre sa capacité à s’élargir et se développer si nécessaire pour répondre à l’évolution de la demande.

« À mesure que leur entreprise se développe, nos clients dépendent de nous pour leur fournir les capacités supplémentaires nécessaires afin d’assurer une expansion et de répondre aux taux de croissance extrêmement rapides de nos clients », explique AJ Byers, président-directeur général de ROOT Data Center. « De par son engagement à évoluer en même temps que ses nouveaux et futurs locataires, ROOT contribue à faire de Montréal le lieu idéal pour les centres de données des entreprises mondiales en plein essor et ainsi à stimuler l’économie de la région à terme. »

L’expansion mondiale rapide des entreprises dans le nuage est encouragée par une forte augmentation de la génération de données. En conséquence, les propriétaires et opérateurs de centres de données doivent chercher des moyens de se procurer la capacité et l’espace nécessaires pour assurer des déploiements massifs dans le nuage sans épuiser les ressources d’énergie. La ville de Montréal est rapidement devenue un lieu idéal pour le déploiement de centres de données et l’investissement dans les biens numériques, comme le démontre la capacité de ROOT à fournir à moindre coût des infrastructures et des solutions écologiques et des normes de sécurité strictes avec une grande fiabilité.

Ce nouveau chantier fait suite à la récente annonce d’une capacité supplémentaire de 6 MW sur l’installation MTL-R2 de ROOT. Cet agrandissement continu illustre le développement et l’investissement économiques permanents de ROOT au sein de notre communauté. L’engagement de ROOT a été reconnu par la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île, qui a décerné à ROOT trois récompenses différentes, notamment celle d’ entreprise de l’année.

Les installations de ROOT à Montréal offrent plusieurs avantages stratégiques pour les entreprises qui cherchent à héberger leurs données au Canada. Avec près de 100 % d’énergie générée de manière hydroélectrique, les infrastructures de ROOT constituent une solution respectueuse de l’environnement pour l’implantation de centres de données. Combinées au climat frais de la province et aux tarifs de l’électricité parmi les plus bas d’Amérique du Nord, les solutions de colocation de ROOT sont considérablement plus rentables que sur les autres marchés. Ses centres de données, situés sur l’une des voies de l’Internet au plus fort trafic qui relient l’Europe aux États-Unis, sont idéalement positionnés pour garantir une connectivité à faible latence pour les opérations commerciales internationales et ont la capacité d’héberger les serveurs les plus sophistiqués et à plus haute densité du moment.

À propos de ROOT Data Center

ROOT est une entreprise de centres de données de nouvelle génération qui fournit des solutions de colocation afin de valoriser les acteurs majeurs de l’informatique mondiale. Sa conception modulaire promet une agilité et une efficacité optimales, qui permettent à tous les clients d’accroître leur infrastructure technologique et de se développer en toute confiance. Moins de puissance gaspillée. Plus de puissance pour vous. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.rootdatacenter.com.

