Forbes Travel Guide zveřejnila novou strukturu vedení

Společnost Forbes Travel Guide, světová autorita v oblasti luxusního cestování, dnes zveřejnila plán na významné rozšíření operací společnosti do konce roku 2019. Společnost chce rozšířit své služby v oblasti posuzování a hodnocení luxusních zařízení pro cestovní ruch ze stávajících 60 na 100 zemí. V rámci této strategie rozvoje učinila společnost několik významných personálních změn a povýšila některé pracovníky vedení.

Gerard "Jerry" Inzerillo, který působil ve funkci generálního ředitele společnosti Forbes Travel Guide od roku 2014, bude jmenován do funkce místopředsedy správní rady společnosti a přední odborník na luxusní cestování s více než 30 lety zkušeností Filip Boyen bude jmenován generálním ředitelem společnosti Forbes Travel Guide. Filip pracoval od roku 2015 jako generální ředitel společnosti Small Luxury Hotels of the World. Předtím stál několik desítek let v čele společnosti Orient Express Hotels and Resorts, naposledy ve funkci provozního ředitele v Belmondu a zůstane v Londýně.

"Jerryho vedení a vize byla v posledních čtyřech letech hnací silou úspěšného rozvoje společnosti,“ řekl Jeff Arnold, předseda správní rady společnosti Forbes Travel Guide. "Jsme velmi rádi, že zůstane ve správní radě a v současné nové vzrušující éře rozvoje nám pomůže v řízení firmy a strategickém zaměření. Přejeme mu všechno nejlepší u příležitosti jeho jmenování generálním ředitelem Úřadu pro rozvoj Diriyahu (Diriyah Gate Development Authority) Jeho královskou Výsostí korunním princem Království Saudské Arábie Mohammedem Bin Salmanem.“

Arnold pokračoval: “Jsme velice rádi, že můžeme přivítat Filipa v naší společnosti ve funkci generálního ředitele, neboť má cenné zkušenosti z oblasti provozu a růstu tržeb a zaměřuje se na vývoj nových a širších příležitostí pro naše podnikání. Jeho rozsáhlé znalosti z oblasti luxusního pohostinství, zdokonalování služeb a renomé světové jedničky v oblasti luxusních značek nám pomůže pokračovat v našem rozvoji a zároveň umožní, abychom zůstali věrni našim hodnotám v této dynamické době globalizace trhu s luxusem."

"Je pro mě velkou ctí, že se mohu připojit k zakladatelům pětihvězdičkového systému hodnocení a že budu mít příležitost spolupracovat s tak výjimečným týmem profesionálů na rozšiřování našich služeb v oblasti průmyslu a pro naše klienty na celém světě“, řekl Boyen.

Společnost rovněž oznámila, že Tony Hounshell bude pracovat ve funkci výkonného viceprezidenta pro finance a bude zodpovídat za globální operace finančních a účetních divizí firmy. Tony má za sebou téměř dvacet let zkušeností ve vedoucích funkcích v oblasti finančních služeb v předních firmách, jako například v nedávné době pro společnost Ernst & Young. Kromě toho byli zasloužilí členové vedení společnosti Forbes Travel Guide Peter Kressaty, Tom Flournoy, Amanda Frasierová, Mica Hill a Marilyn Karstaedtová povýšeni do pozice výkonných viceprezidentů společnosti.

O SPOLEČNOSTI FORBES TRAVEL GUIDE

Společnost Forbes Travel Guide je jediný nezávislý hodnotící sytém pro luxusní hotely, restaurace a lázeňské rezorty. Svou činnost zahájila pod názvem Mobil Travel Guide v roce 1958 a vytvořila první systém hodnocení pomocí pěti hvězdiček ve Spojených státech amerických. V současné době cestují posuzovatelé společnosti Forbes Travel Guide inkognito po celém světě a hodnotí zařízení na základě 900 rigorózních objektivních standardů. Každoroční žebříček, který společnost vydává, recenze a příběhy z cest pomáhají vnímavým cestovatelům vybírat si ty nejluxusnější destinace na světě. Další informace o společnosti Forbes Travel Guide naleznete na stránkách www.forbestravelguide.com.

