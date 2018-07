euNetworks investit à Dublin et Hilversum avec l'activation de sa solution dc connect

LONDRES & DUBLIN & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--juil. 25, 2018--euNetworks a annoncé aujourd'hui la finalisation des projets d'investissement en Irlande et aux Pays-Bas. La solution dc connect d'euNetworks est dorénavant opérationnelle à Dublin, procurant ainsi aux utilisateurs un accès à un réseau interconnecté avec une capacité de connectivité quasi instantanée entre 15 centres de données dans la ville. Aux Pays-Bas, Hilversum bénéficie également de la solution dc connect, qui vient soutenir les clients du secteur des médias dans la région. La solution dc connect d'euNetworks est disponible dans l'ensemble des Pays-Bas, à Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et maintenant aussi à Hilversum, avec une capacité pré-déployée vers 34 centres de données dans le pays.

euNetworks a déployé pour la première fois sa solution dc connect à Londres en 2014. Depuis, la solution a été ajoutée à 8 des 14 réseaux de fibre urbaine de la société, notamment à Francfort, Paris, Manchester, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, et dans des zones clefs en Suisse. D'autres villes bénéficieront de la solution d'euNetworks étant donné que la capacité pré-déployée de dc connect fournit une connectivité simple et optimale aux utilisateurs, avec un engagement d'accord de niveau de service à 20 jours ouvrables entre les centres de données et ces destinations.

"Nous investissons dans notre réseau et déployons du capital pour fournir des connexions haut débit évolutives sur les marchés dans lesquels nous évoluons", déclare Jennifer Smith, responsable financière d'euNetworks. "Nous détenons et exploitons un réseau de fibre à Dublin depuis plusieurs années. L'acquisition d' Inland Fibre en 2015 nous a permis d'ajouter des fonctionnalités uniques à notre éventail de solutions, comme des passages le long de canaux, des options de diversification vers des centres de données majeurs, ainsi que l'accès à des parcs commerciaux. L'activation de dc connect à Dublin pour nos utilisateurs permet l'optimisation de la différenciation des services et de l'assistance, à l'heure où la demande s'intensifie pour une disponibilité rapide de services à haut débit entre les centres de données, y compris les sites à très grande échelle."

“ Notre solution dc connect génère une solide croissance depuis son premier déploiement", déclare Brady Rafuse, chef de la direction d'euNetworks. "Nous sélectionnons soigneusement les centres de données dans lesquels nous activons cette solution, en travaillant étroitement avec nos clients et les opérateurs de centres de données. Avec la capacité de fournir rapidement des capacités allant d'1Go Ethernet à 100G Metro Wavelengths, nous apportons une différenciation accrue dans les marchés où notre solution dc connect est active. Nous continuerons d'investir dans cette solution sur l'ensemble de notre présence durant toute l'année 2018 afin de satisfaire les demandes de nos clients."

euNetworks se connecte directement à plus de 350 centres de données en Europe par la fibre, avec une partie de ces centres de données qui est déjà subdivisée avec de la fibre en prévision de l'activation de dc connect. Pour plus d'informations sur les centres de données dc connect à Dublin et sur d'autres marchés, rendez-vous sur https://www.eunetworks.com/dcconnect/.

À propos d’euNetworks

euNetworks est un fournisseur d’infrastructures de bande passante qui possède et exploite 14 réseaux urbains en fibre optique, connectés à une dorsale interurbaine haute capacité couvrant 49 villes dans 15 pays d’Europe. La société est leader sur le marché de la connectivité entre les centres de données, reliant directement plus de 350 centres aujourd’hui. euNetworks est également un fournisseur majeur de connectivité sur le Cloud, reliant directement 14 plateformes Cloud et offrant un accès à 7 autres. La société propose une gamme ciblée de services urbains et interurbains incluant la fibre noire, Wavelengths (Longueurs d’onde en zone métropolitaine) et Ethernet. Les clients dans les secteurs du commerce de gros, de la finance, des contenus, des médias, des centres de données et dans les entreprises bénéficient de l’éventail unique d’actifs fibre et fourreaux d’euNetworks, adaptés pour répondre à leurs besoins de connectivité à large bande.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.eunetworks.com.

