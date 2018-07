A Szaúd-Arábiai Királyság koronahercege, Mohammed Bin Salman őfelsége az elismert turisztikai vezetőt, Gerard "Jerry" Inzerillo-t bízta meg a történelmi helyszínek turisztikai célzatú restaurálását szolgáló kezdeményezés irányításával

RIYADH, Saudi Arabia--(BUSINESS WIRE)--júl. 25, 2018--Inzerillo lesz a múzeumok, egyetemek, oktatási célú szórakoztató létesítmények, valamint üdülőhelyek, éttermek, wellnessközpontok és luxusüzletek fejlesztéséért felelős hatóság, a Diriyah Gate Development Authority első vezérigazgatója - Mohammed Bin Salman Abdulaziz Al Saud őfelsége, a Szaúd-Arábiai Királyság koronahercege és a Diriyah Gate Development Authority (Diriyah Gate Fejlesztési Hatóság [DGDA]) elnöke Gerard "Jerry" Inzerillo-t nevezte ki a szaúdi állam történelmi születési helyének számító régi városnegyed restaurálását célzó kezdeményezést irányító DGDA vezérigazgatójává.

Inzerillo, aki az idegenforgalom terén neves és újításairól ismert szaktekintélynek számít, a Diriyah negyed újjáépítését fogja felügyelni, és feladatai közé tartozik számos jelentős történelmi látványosság felújítása, valamint új turisztikai létesítmények létrehozása, ideértve múzeumokat, oktatási intézményeket, ún. "edutainment" (oktatva szórakoztató) létesítményeket, valamint üdülőhelyeket, éttermeket, wellnesslétesítményeket és luxusüzleteket egy 7,1 millió négyzetméteres területen Szaúd-Arábia virágzó fővárosa, Rijád nyugati részén. A kezdeményezés az egyik kulcsfontosságú eleme a koronaherceg "Vision 2030" (Jövőkép 2030) nevet viselő tervének, amelynek célja a szaúdi állam modernizálása, a szaúdi polgárok társadalom iránti elkötelezése és a világ minden tájáról a turisták vonzása.

"Rendkívül nagy megtiszteletés számomra, hogy lehetőségem nyílik hozzájárulni őfelségének a nemzet dinamikus fejlődését célzó elképzelései megvalósításához" - mondta el Inzerillo. "Ebben a különleges országban most egy valóban különleges időszak köszönt be. Különösen hálás vagyok azért, hogy egy világklasszisnak számító csapatot vezethetek ennek a történelmi helyszínnek a felújítása során, és egy olyan ablakot nyithatunk meg, amely betekintést biztosít majd ennek a földnek a lelkébe és szellemébe, és megismerteti a világgal az itt élők vendégszeretetét és e nemzet gazdag történelmét. Diriyah remélhetőleg a világ egyik legnagyszerűbb gyülekezőhelye lesz."

Diriyah, amely szerepel az UNESCO világörökség-jegyzékében, mintegy 590 éves történelmi múlttal rendelkezik. Az első, a második és a jelenlegi Szaúd-Arábiai Királyság születési helyeként a szaúdi nemzet bölcsőjének számít.

A régi városrészben fennmaradt, a Nedzsd régió hagyományos építészeti stílusában, vályogtéglákból épült épületek jelentős része az eredeti kinézetéhez hűen restaurálásra kerül, és számos új idegenforgalmi látványosság és létesítmény jön létre.

A Diriyahban lévő At-Turaif kerületet az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Őfelsége elképzelései szerint Diriyah olyan hely lesz, ahol a múlt előtti tisztelgés és a jövő kínálta lehetőségek kiaknázása egyaránt megvalósul, és ahol az oda belépőknek inspiráló, szórakoztató és katartikus élményekben lesz része.

A DGDA igazgatósága megtiszteltetésnek tartja, hogy egy olyan kreatív, példájával irányt mutató vezetőt üdvözölhet tagjai közt, mint Jerry Inzerillo, akinek segítségével megvalósíthatja őfelsége elképzeléseit. Inzerillo korábban a vendéglátó létesítmények szolgáltatásainak minőségét értékelő globális minősítési rendszert működtető cég, a Forbes Travel Guide vezérigazgatói posztját töltötte be. A FTG ítéli oda minden évben a vendéglátóipar "olimpiai aranyérmének" számító Ötcsillag-díjat az arra érdemes vendéglátóhelyeknek".

