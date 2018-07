A Forbes Travel Guide új vezetői struktúra kialakításával támogatja tevékenysége 2019-ben 100 országra való kiterjesztését

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--júl. 25, 2018--Jerry Inzerillo-t nevezték ki a Forbes Travel Guide igazgatóságának elnökhelyettesévé, és a céghez újonnan belépő Filip Boyen kerül a vezérigazgatói posztra - A luxusutazások globális szakértője, a Forbes Travel Guide ma hírt adott arról a tervéről, miszerint jelentős mértékben kiterjeszti luxus vendéglátó létesítmények értékelésére és minősítésére irányuló tevékenységét: az eddigi 60 ország helyett 2019 végére már 100 országban fogja végezni szakértői munkáját. E növekedési stratégia részeként a vállalat több kulcsfontosságú pozícióba új alkalmazottakat nevezett ki, és a vezetőség körében is előléptetéseket valósított meg.

Gerard ("Jerry") Inzerillo-t, aki 2014 óta töltötte be a Forbes Travel Guide vezérigazgatói posztját, a Forbes Travel Guide igazgatóságának elnökhelyettesévé nevezték ki, és a Forbes Travel Guide új vezérigazgatója a 30 éves vezetői múltjával a luxusvendéglátás terén veteránnak számító Filip Boyen lesz. Filip 2015 óta a Small Luxury Hotels of the World vezérigazgatójaként tevékenykedett, azt megelőzőleg pedig évtizedekig az Orient Express Hotels and Resorts-nál dolgozott különféle vezető pozíciókban, utoljára a cég operatív vezetőjeként. Filip továbbra is Londonban végzi majd munkáját.

"Jerry vezetői tevékenysége és meglátásai nagy mértékben hozzájárultak a társaság sikeres növekedéséhez az utóbbi négy évben" - mondta el Jeff Arnold, a Forbes Travel Guide igazgatóságának elnöke. "Nagy örömünkre szolgál, hogy Jerry velünk marad az igazgatóság tagjaként, és támogatja a cég vezetőségét és stratégiánk kialakítását a terjeszkedésnek ebben az új, érdekfeszítő időszakában. Mindannyian a legjobbakat kívánjuk neki a Szaúd-Arábiai Királyság koronahercege, Mohammed Bin Salman őfelsége általi új megbízatásához, a Diriyah Gate Development Authority (Diriyah Gate Fejlesztési Hatóság) vezérigazgatói posztján."

Arnold hozzáfűzte: "Nagy várakozással fogadjuk a társaság vezérigazgatójaként Filipet, akinek az operatív irányítás és a bevételnövelés terén birtokolt értékes szaktudása minden bizonnyal nagy hasznunkra válik üzleti tevékenységünk bővítésére és új lehetőségek felkutatására irányuló munkánk során. Filip kiterjedt tapasztalatai a luxusvendéglátási ágazat működéséről, a vendégek igényeinek teljes körű kielégítése iránti elkötelezettsége és a luxusmárkák globális irányítása terén elért sikerei segítségünkre lesznek a cég folyamatos növekedésének biztosításában, miközben továbbra is prioritásként kezeljük azt a célunkat, hogy minden téren kiváló szolgáltatásokat biztosítsunk a luxusvendéglátási ágazat dinamikus globalizálódásának ebben az izgalmas időszakában."

"Nagy megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatok az ötcsillagos vendéglátólétesítmény-értékelési rendszert létrehozó társasághoz és lehetőségem nyílik egy ilyen kiváló szakértői csapattal való együttműködésre, melynek célja az ágazatnak és szerte a világon a vendéglátóhelyek vendégeinek nyújtott szolgáltatásaink kiterjesztése" - nyilatkozta Boyen.

A vállalat bejelentette, hogy Tony Hounshell a pénzügyi terület ügyvezető elnökhelyetteseként csatlakozik a céghez, és feladata a vállalat pénzügyi és könyvviteli divíziói globális tevékenységének irányítása lesz. Tony majd húsz éves pénzügyi felsővezetői múlttal rendelkezik, és olyan vezető cégeknél tevékenykedett, mint például legutóbb az Ernst & Young.

Továbbá a Forbes Travel Guide veterán ügyvezetőit, Peter Kressaty-t, Tom Flournoy-t, Amanda Frasiert, Mica Hillt és Marilyn Karstaedt-et ügyvezető elnökhelyettessé nevezték ki.

A Forbes Travel Guide a luxusszállodák, éttermek és fürdők egyetlen független, globális minősítő cége. Az 1958-ban Mobil Travel Guide néven alapított vállalat hozta létre az első (ötcsillagos) minősítési rendszert az Amerikai Egyesült Államokban. Napjainkban a Forbes Travel Guide szakértői szerte a világon anonim módon tesztelik a létesítményeket egy körülbelül 900 rendkívül szigorú és objektív értékelési szempontot tartalmazó rendszer alapján. A cég éves értékelései (melyek alapján meghatározza az adott létesítmény "csillagainak" számát), ismertetői és napi utazási történetei segítenek az igényes utazóknak a világ legjobb luxusélményeinek kiválasztásában. További információkért a Forbes Travel Guide-ról kérjük, látogasson el a következő internetes címre: www.forbestravelguide.com.

