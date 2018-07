Les utilisateurs du portefeuille Skrill peuvent désormais acheter et vendre instantanément des cryptomonnaies

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--juil. 25, 2018--Skrill, un chef de file des portefeuilles numériques et une société du groupe Paysafe, offre à présent à ses clients l'opportunité d'acheter et de vendre instantanément des cryptodevises, y compris le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l'Ether et le Litecoin, à l'aide de plus de 40 monnaies fiduciaires (fiat) disponibles sur le portefeuille Skrill.

Les clients n'ont qu'à se connecter à leur compte et sélectionner "Exchange" pour commencer en à peine deux clics à acheter, conserver ou vendre des cryptomonnaies. Skrill achète et conserve les cryptomonnaies via une plateforme reconnue de cryptomonnaies.

Parmi les autres fonctionnalités du portefeuille Skrill figurent la possibilité pour le particulier de télécharger des fonds avec de multiples options de paiements et de devises, et la rapidité et l'efficacité pour créer un nouveau compte d'utilisateur signifient qu'il est possible de commencer à acheter et vendre des cryptodevises plus vite que jamais auparavant*.

Lorenzo Pellegrino, chef de la direction de Skrill, NETELLER et Income Access, déclare:

"L'univers des échanges de cryptomonnaies est prometteur et dynamique, et notre service de portefeuille numérique se prête à merveille à cet environnement. Je suis convaincu que la capacité à effectuer rapidement et facilement des opérations en cryptomonnaies via Skrill séduira les clients d'aujourd'hui et de demain. Nous savons que beaucoup de personnes veulent se mettre aux opérations de cryptomonnaies mais ne savent pas par où commencer. Nous avons donc simplifié l'intégralité de ce processus."

La nouvelle capacité de cryptomonnaie de Skrill est dorénavant disponible dans plus de 30 pays**. La société projette de la déployer sur des marchés supplémentaires et d'élargir le service à son application mobile et au portefeuille numérique NETELLER de Paysafe dans les tout prochains mois.

Pour l'essayer dès maintenant, cliquez ici. Pour créer un compte sur le portefeuille Skrill, cliquez ici.

Notes aux rédacteurs:

*À ce stade, les particuliers pourront uniquement acheter et vendre des participations dans des cryptodevises et ne pourront pas transférer leur somme en cryptodevise à d'autres utilisateurs Skrill, ni l'utiliser pour effectuer des transactions avec des vendeurs. Ce service sera ajouté dans l'avenir.

**Les marchés de lancement sont les suivants: Afrique du Sud, Australie, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, Croatie, Chypre, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

À propos de Paysafe

Paysafe est un chef de file mondial des solutions de paiement de bout en bout. Son objectif premier est de permettre aux entreprises et aux particuliers de se connecter et d’effectuer des transactions de façon transparente grâce à ses capacités de pointe en matière de traitement des paiements, de portefeuilles numériques, d'émissions de cartes et de solutions de paiement en ligne. Offertes par l’entremise d’une plateforme intégrée, les solutions Paysafe sont orientées vers les transactions mobiles, l’analytique en temps réel et la convergence entre les paiements physiques et numériques. Paysafe présente plus de vingt années d’expérience dans le domaine des paiements en ligne, un volume transactionnel combiné de 56 milliards de dollars américains en 2017 et environ 3 000 employés répartis dans plus de 12 bureaux à l’échelle mondiale. Paysafe connecte les entreprises et les particuliers partout au monde grâce à 200 types de paiements en plus de 40 devises. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter la page www.paysafe.com.

