Nutzer von Skrill Wallet können ab sofort Kryptowährungen unverzüglich kaufen und verkaufen

Skrill, ein führender Anbieter von digitalen Geldbörsen und Teil der Paysafe Group, bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, Kryptowährungen unverzüglich zu kaufen und zu verkaufen, einschließlich Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether und Litecoin, und zwar unter Verwendung einer der rund 40 Fiatwährungen, die in der Skrill-Geldbörse verfügbar sind.

Kunden müssen sich lediglich auf ihrem Konto anmelden, „Exchange“ auswählen und mit nur wenigen Klicks können sie Kryptowährungen kaufen, halten und verkaufen. Skrill kauft und hält die Kryptowährung über eine anerkannte Börse für Kryptowährungen.

Die Skrill-Geldbörse gibt Verbrauchern zudem die Möglichkeit, Geld über mehrere Zahlungsoptionen und Währungen hochzuladen. Und weil sich neue Benutzerkonten schnell und effizient einrichten lassen, können Verbraucher schneller denn je damit beginnen, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen*.

Lorenzo Pellegrino, CEO von Skrill, NETELLER und Income Access, kommentierte:

„Die Welt des Handels mit Kryptowährungen ist spannend und dynamisch und unser digitaler Geldbörsendienst bietet sich für diese Umgebung an. Ich bin zuversichtlich, dass die Möglichkeit, über Skrill mit Kryptowährungen zu handeln, bei Verbrauchern jetzt und in der Zukunft beliebt sein wird. Wir wissen, dass viele Menschen mit dem Handel mit Kryptowährungen experimentieren möchten, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen, und wir haben den ganzen Prozess sehr überschaubar gemacht.“

Die neue Kryptowährungsfunktion von Skrill ist derzeit in über 30 Ländern live**. Das Unternehmen plant, im Verlauf der nächsten Monate den Service auf weiteren Märkten einzuführen und ihn für seine mobile App und die digitale NETELLER-Geldbörse von Paysafe verfügbar zu machen.

Um es jetzt auszuprobieren, klicken Sie bitte hier oder registrieren Sie sich für ein Skrill Wallet hier.

Hinweis an die Redaktion:

*Momentan haben Kunden nur die Möglichkeit, Anteile an Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen und sie können ihren Kryptowährungsbestand nicht an andere Kunden von Skrill übertragen oder für Transaktionen mit Händlern verwenden. Dieser Service wird später hinzugefügt.

**Der Kryptowährungsdienst von Skrill wird in folgenden Ländern eingeführt: Australien, Argentinien, Österreich, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Peru, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, VAE und Vereinigtes Königreich.

Über Paysafe

Paysafe ist ein weltweit führender Anbieter von kompletten Zahlungslösungen. Das Kerngeschäft des Unternehmens besteht aus der Bereitstellung von branchenführenden Kapazitäten im Bereich Zahlungsverarbeitung, digitale Geldbörsen, Kartenausstellung und Online-Bargeldlösungen, um es Verbrauchern und Firmen zu ermöglichen, sich zu verbinden und nahtlose Transaktionen zu tätigen. Die über eine integrierte Plattform verfügbaren Lösungen von Paysafe sind für mobile Transaktionen, Echtzeitanalysen und die Konvergenz zwischen konventionellen und Online-Zahlungen konzipiert. Das Unternehmen verfügt über einen Erfahrungsschatz von über 20 Jahren im Bereich Online-Zahlungen, wies im Jahr 2017 ein kombiniertes Transaktionsvolumen von 56 Milliarden US-Dollar aus und beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter an 12 Standorten weltweit. Paysafe verbindet Unternehmen und Verbraucher durch 200 Zahlungsarten in über 40 Währungen rund um die Welt. Weitere Informationen: www.paysafe.com.

