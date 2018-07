Usuários da carteira Skrill podem agora comprar e vender criptomoedas instantaneamente

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--jul 25, 2018--Skrill, provedora líder de carteiras digitais e parte do Grupo Paysafe, está oferecendo agora aos seus clientes a oportunidade de comprar e vender criptomoedas instantaneamente, incluindo o Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether e Litecoin, por meio de qualquer uma das mais de 40 moedas Fiat disponíveis na carteira Skrill.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180725005247/pt/

Skrill Wallet Users Can Now Instantly Buy and Sell Cryptocurrencies (Photo: Business Wire)

Tudo o que os clientes precisam fazer é acessar a conta, selecionar "Exchange" (Trocar) e, em apenas alguns cliques, podem começar a comprar, manter e vender criptomoedas. A Skrill adquire e retém as criptomoedas através de uma troca de criptomoedas reconhecida.

Outros recursos da carteira Skrill incluem a capacidade dos consumidores de fazer upload de fundos com várias opções de pagamento e moedas, e a velocidade e eficiência de configurar uma nova conta de usuário significa que os consumidores podem começar a comprar e vender criptomoedas mais rápido do que nunca*.

Lorenzo Pellegrino, diretor executivo da Skrill, NETELLER e Income Access, comentou:

“O mundo da comercialização de criptomoedas é empolgante e dinâmico e nosso serviço de carteira digital se presta muito a esse ambiente. Estou confiante de que a capacidade de negociar criptomoedas de forma rápida e fácil através da Skrill atrairá os consumidores, tanto agora quanto no futuro. Sabemos que muitas pessoas querem experimentar o comércio de criptomoedas, mas não sabem por onde começar; por isso, simplificamos todo o processo.”

O novo recurso de criptomoedas da Skrill está agora disponível em mais de 30 países**. A empresa planeja lançar este serviço em outros mercados e ampliá-lo para o seu aplicativo móvel e carteira digital NETELLER da Paysafe nos próximos meses.

Para experimentar esse serviço agora, clique aqui ou para se inscrever em uma carteira Skrill, clique aqui.

Notas aos editores:

*Nessa etapa, os clientes só poderão comprar e vender participações em criptomoedas e não poderão transferir sua participação em criptomoedas para outros clientes da Skrill ou usá-la para negociar com comerciantes. Este serviço será adicionado no futuro.

**Os mercados de lançamento são Austrália, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Colômbia, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, México, Holanda, Noruega, Peru, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.

Sobre a Paysafe

A Paysafe é um dos principais provedores globais de soluções de pagamento integrais. Seu principal objetivo é possibilitar que empresas e consumidores conectem-se e realizem transações perfeitamente através de funcionalidades líderes do setor em processamento de pagamentos, carteira digital, emissão de cartões e soluções de dinheiro on-line. Oferecida através de uma plataforma integrada, as soluções da Paysafe são orientadas para transações iniciadas por dispositivos móveis, análise em tempo real e convergência entre pagamentos tradicionais e online. Com mais de 20 anos de experiência em pagamentos on-line, um volume transacional combinado de US$ 56 bilhões em 2017 e mais de 3.000 funcionários localizados em 12 regiões do mundo inteiro, a Paysafe conecta empresas e consumidores através de 200 tipos de pagamento em mais de 40 moedas em todo o mundo. Para obter mais informações, visite www.paysafe.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180725005247/pt/

CONTACT: Skrill

Kate Aldridge: vice-presidente, Comunicações Corporativas, Paysafe Group

Escritório: +44(0)203 934 9197

ou celular +44(0)750 079 7547

E-mail: Kate.Aldridge@paysafe.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY INTERNET SOFTWARE TELECOMMUNICATIONS PROFESSIONAL SERVICES BANKING FINANCE

SOURCE: Skrill

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/25/2018 04:24 AM/DISC: 07/25/2018 04:24 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180725005247/pt