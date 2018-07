Seine Königliche Hoheit der Kronprinz von Saudi-Arabien Mohammed Bin Salman ernennt den berühmten Tourismus-Impresario Gerard „Jerry“ Inzerillo zum Leiter der Initiative „Transformative Heritage Tourism“

RIAD, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Jul 25, 2018--Seine Königliche Hoheit Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz von Saudi-Arabien und Chairman der Diriyah Gate Development Authority (DGDA) hat Gerard „Jerry“ Inzerillo zum CEO der Behörde ernannt, die eine transformative Initiative leitet, um den historischen Geburtsort des saudischen Staates wiederherzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180724005643/de/

Gerard "Jerry" Inzerillo, CEO of the Diriyah Gate Development Authority (DGDA)(Photo: Business Wire)

Inzerillo, ein hoch angesehener Visionär im Bereich Tourismus, wurde mit der Leitung der Restaurierung von Diriyah beauftragt. Geplant sind eine Reihe wichtiger neuer historischer und touristischer Objekte wie Museen, Bildungseinrichtungen und „Edutainment“-Einrichtungen, neben Resorts, Restaurants, Wellness-Einrichtungen und gehobenen Einzelhandelsgeschäften auf einer 7,1 Millionen Quadratmeter großen Fläche auf der Westseite von Riad, der boomenden Hauptstadt von Saudi-Arabien. Die Initiative ist eine zentrale Komponente der 2030-Vision des Kronprinzen, den saudischen Staat zu modernisieren, saudische Bürger zu beteiligen und Gäste aus der ganzen Welt willkommen zu heißen.

„Ich fühle mich geehrt und privilegiert, zur dynamischen Vision für die Nation von seiner Königlichen Hoheit beitragen zu dürfen“, sagte Inzerillo. „Es ist eine wirklich inspirierte Zeit in diesem außergewöhnlichen Land. Vor allem bin ich für das erstklassige Team dankbar, das ich bei der Entwicklung der historischen Stätte leiten darf. So wird die Welt ein wahrhaftiges Fenster zur Seele und zum Geist dieses Landes, zu seinen gastfreundlichen Menschen und deren reiche Geschichte erhalten. Diriyah wird eines der großartigsten Begegnungszentren der Welt sein.“

Diriyah ist eine Weltkulturerbe-Stätte der UNESCO, die über eine historische Tiefe von mehr als 590 Jahren verfügt. Als Geburtsort des ersten, zweiten und derzeitigen Königreichs von Saudi-Arabien ist es die Wurzel der saudischen Nation.

Vieles der ehemaligen Stätte, deren traditionelle Architektur aus Lehmziegel der weiteren Najd-Region besteht, wird authentisch restauriert und mit neuen Tourismusattraktionen und -einrichtungen ergänzt.

Der At-Turaif-Bezirk in Diriyah erhielt von der UNESCO den Titel Weltkulturerbe-Stätte. Seine Königliche Hoheit stellt sich Diriyah als einen Ort vor, an dem die Vergangenheit gewürdigt und die Zukunft erweckt wird, und an dem alle, die durch seine Tore gehen, inspiriert, engagiert und unterhalten werden.

Das Board of Directors der DGDA fühlt sich geehrt, eine so kreative, inspirierende Führungspersönlichkeit wie Jerry Inzerillo gewonnen zu haben, um die Vision Seiner Königlichen Hoheit zu realisieren. Zuvor war Inzerillo CEO von Forbes Travel Guide, dem globalen Standard für die Verifizierung von Servicequalität im Gastgewerbe. FTG ist in mehr als 100 Ländern tätig und verleiht jährlich unter anderem den prestigeträchtigen Five Star Award, der als die „Olympische Goldmedaille im Gastgewerbe“ gilt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180724005643/de/

CONTACT: Key Group Worldwide

Jaret Keller

Büro: 212-988-7701

Mobilfunk: 917-628-0480

E-Mail:jkeller@keygroup.tv

KEYWORD: SAUDI ARABIA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION OTHER EDUCATION ENTERTAINMENT ARTS/MUSEUMS OTHER ENTERTAINMENT TRAVEL DESTINATIONS OTHER TRAVEL RESTAURANT/BAR RETAIL

SOURCE: Diriyah Gate Development Authority (DGDA)

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/25/2018 12:01 AM/DISC: 07/25/2018 12:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180724005643/de