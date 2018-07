Forbes Travel Guide annonce une nouvelle structure de direction pour soutenir ses plans d’expansion à 100 pays en 2019

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--juil. 25, 2018--Forbes Travel Guide, l’autorité mondiale en matière de voyages de luxe, a annoncé aujourd’hui un plan visant à accroître sensiblement les services d’évaluation et de vérification de la société dans l’hôtellerie de luxe, pour passer de 60 à 100 pays d’ici fin 2019. Dans le cadre de cette stratégie de croissance, la société a effectué plusieurs nominations clés et promotions de cadres.

Gerard “Jerry” Inzerillo, qui occupait le poste de PDG de Forbes Travel Guide depuis 2014, sera nommé vice-président du conseil d’administration de Forbes Travel Guide et Filip Boyen, un leader vétéran ayant passé 30 années dans l’hôtellerie de luxe, sera nommé PDG de Forbes Travel Guide. M. Boyen était tout récemment PDG de Small Luxury Hotels of the World, qu’il avait rejoint en 2015 après plusieurs décennies de présidence chez Orient Express Hotels and Resorts, société dans laquelle il occupait en dernier le poste de responsable des opérations à Belmond ; il restera à Londres.

« Le leadership et la vision de M. Inzerillo ont été une force directrice dans la forte croissance de la société au cours des quatre dernières années », a déclaré Jeff Arnold, président du conseil d’administration de Forbes Travel Guide. « Nous sommes ravis qu’il reste au conseil d’administration et contribuera à orienter notre gouvernance et notre direction stratégique dans cette nouvelle période d’expansion enthousiasmante. Nous lui souhaitons un brillant succès dans ses nouvelles fonctions de la part de Son Altesse Royale le prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite, Mohammed Bin Salman, en qualité de PDG de l'Autorité de développement de la porte de Diriyah. »

M. Arnold a ajouté : « Nous sommes vraiment ravis d’accueillir dans la société, au poste de PDG, M. Boyen, riche d’une précieuse expertise opérationnelle et de la croissance du chiffre d’affaires et qui se concentrera sur le développement d’opportunités nouvelles et élargies pour notre entreprise. Sa vaste expérience dans l’hôtellerie de luxe, son engagement envers le service client et ses antécédents d’opérateur mondial de marques de luxe nous aideront à poursuivre notre croissance, tout en restant fidèles à notre engagement envers l’excellence impartiale pendant cette période dynamique de mondialisation sur le marché du luxe. »

« C’est un grand honneur pour moi de rejoindre les créateurs du système de notation hôtelière cinq étoiles et d’avoir la chance de travailler avec un groupe aussi exceptionnel de professionnels alors que nous étendons nos services pour le secteur et nos clients dans le monde entier », a affirmé M. Boyen.

La société a également annoncé que Tony Hounshell rejoindra la société en qualité de vice-président exécutif des services financiers, il sera responsable des opérations mondiales des divisions finance et comptabilité de la société. M. Hounshell apporte près de vingt années d’expérience au plus haut niveau dans les services financiers, acquise dans des sociétés de premier plan comme, tout récemment, Ernst & Young. En outre, des cadres vétérans de Forbes Travel Guide - Peter Kressaty, Tom Flournoy, Amanda Frasier, Mica Hill et Marilyn Karstaedt - ont été promus vice-présidents exécutifs.

