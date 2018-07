ZKH Mohammed Bin Salman, kroonprins van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, stelt vermaarde toerisme-impresario Gerard “Jerry” Inzerillo aan als leider van het Transformative Heritage Tourism-initiatief

RIYAD, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--jul 25, 2018--Zijne Koninklijke Hoogheid Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, kroonprins van het Koninkrijk Saoedi-Arabië en voorzitter van de Diriyah Gate Development Authority (DGDA) heeft Gerard “Jerry” Inzerillo benoemd tot CEO van de DGDA. De organisatie zal leiding gaan geven aan een transformerend initiatief voor de restauratie van de historische geboorteplaats van de Saoedische staat.

Inzerillo, een vermaarde innovatieve expert op het gebied van toerisme, werd gekozen om leiding te geven aan de restauratie van Diriyah en om diverse belangrijke nieuwe historische en toeristische faciliteiten te ontwikkelen, waaronder musea, academische instellingen en “edutainment” faciliteiten, alsmede resorts, restaurants, wellnessfaciliteiten en high-end winkelgelegenheden in een ontwikkelgebied van 7,1 miljoen vierkante meter ten westen van Riyad, de bruisende hoofdstad van Saoedi-Arabië. Het initiatief vormt een belangrijk onderdeel van Vision 2030, een initiatief van de kroonprins voor het moderniseren van de Saoedische staat, het vergroten van de betrokkenheid van de Saoedische burgers en het verwelkomen van gasten vanuit alle delen van de wereld.

“Ik beschouw het als een grote eer het voorrecht te hebben een bijdrage te leveren aan de dynamische visie van Zijne Koninklijke Hoogheid voor de natie,” aldus Inzerillo. “Dit is werkelijk een zeer inspirerende tijd in dit bijzondere land. Ik ben met name dankbaar leiding te mogen geven aan een team van wereldklasse bij de ontwikkeling van deze historische locatie, die de wereld inzicht zal geven in de ware ziel en geest van dit land, het gastvrije volk en de rijke historie. Diriyah wordt een van de mooiste ontmoetingsplaatsen ter wereld.”

Diriyah, een door de UNESCO erkende historische locatie, kent een geschiedenis van meer dan 590 jaar. Als de geboorteplaats van het eerste, tweede en huidige koninkrijk van Saoedi-Arabië vormt het de basis van de Saoedische natie.

Veel van de oorspronkelijke locatie, opgebouwd uit adobe bouwstenen in de traditionele architectuur van de regio Najd en omstreken, wordt in authentieke stijl gerestaureerd met nieuwe toeristische attracties en faciliteiten.

Het district At-Turaif in Diriyah is door UNESCO aangewezen als “Werelderfgoedlocatie”. Zijne Koninklijke Hoogheid wenst Diriyah te maken tot een plaats waar het verleden wordt geëerd en de weg naar toekomst wordt geopend, en waar eenieder die door de poorten binnentreedt wordt geïnspireerd, geboeid en vermaakt.

De bestuursraad van de DGDA beschouwt het als een grote eer dat zij met Jerry Inzerillo een dergelijke creatieve en inspirerende leider bereid hebben gevonden om de visie van Zijne Koninklijke Hoogheid te realiseren. Voorheen was Inzerillo CEO van Forbes Travel Guide, de wereldwijde standaard voor de beoordeling van de beste service in de horecasector. De FTG, actief in meer dan 100 landen, kent ieder jaar de prestigieuze Five Star Award toe, die wordt beschouwd als de “Olympische gouden medaille van de horecasector”.

