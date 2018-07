Forbes Travel Guide anuncia una nueva estructura directiva para apoyar los planes de expansión a 100 países en el año 2019

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--jul. 25, 2018--Forbes Travel Guide, la autoridad mundial en viajes de lujo, acaba de anunciar un plan para ampliar significativamente la actividad de la empresa, que pasará de evaluar y comprobar el sector hotelero de lujo en 60 países a 100 países a finales de 2019. Como parte de esta estrategia de crecimiento, la empresa ha realizado varios nombramientos clave y ascendido a algunos de sus ejecutivos.

Filip Boyen, CEO of Forbes Travel Guide (Photo: Business Wire)

Gerard «Jerry» Inzerillo, director ejecutivo de Forbes Travel Guide desde 2014, será nombrado vicepresidente de la Junta Directiva de Forbes Travel Guide. Por su parte, Filip Boyen, el experimentado líder del sector hotelero de lujo durante 30 años, ocupará el puesto de director ejecutivo de Forbes Travel Guide. Filip se desempeñaba desde 2015 como director ejecutivo de Small Luxury Hotels of the World, empresa a la que se unió tras décadas en la administración de Orient Express Hotels and Resorts, donde su último cargo fue el de director de operaciones en Belmond, y permanecerá en Londres.

«El liderazgo y la visión de Jerry impulsaron el exitoso crecimiento de la empresa durante estos últimos cuatro años», declaró Jeff Arnold, presidente de la Junta Directiva de Forbes Travel Guide. «Estamos encantados de que permanezca en la Junta Directiva y guíe nuestro gobierno y la dirección estratégica en esta nueva y emocionante era de expansión. Le deseamos lo mejor en su nuevo nombramiento como director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo de Diriyah, por parte de S.A.R., el príncipe del Reino de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman».

Arnold continuó: «Nos entusiasma enormemente recibir a Filip en la empresa como director ejecutivo, con su gran experiencia en operaciones y crecimiento de ingresos centrándose en el desarrollo de nuevas y mayores oportunidades para nuestro negocio. Sus amplios conocimientos del sector hotelero de lujo, su compromiso con el servicio al huésped y su probada experiencia como operador global de marcas de lujo nos ayudarán a seguir creciendo sin apartarnos de nuestro compromiso de excelencia imparcial en este momento dinámico de globalización en el mercado del lujo».

«Es para mí un gran honor unirme a los autores del sistema de clasificación hotelera de cinco estrellas y tener la oportunidad de trabajar con un grupo tan excepcional de profesionales, al tiempo que ampliamos nuestros servicios para el sector y para nuestros clientes a nivel mundial», señaló Boyen.

La empresa también ha anunciado la incorporación de Tony Hounshell como vicepresidente ejecutivo de finanzas. Será el responsable de las operaciones globales de las divisiones de finanzas y contabilidad de la empresa. Tony lleva casi veinte años trabajando en servicios financieros con empresas líderes, siendo una de las más recientes Ernst & Young. Además, se ha ascendido a Peter Kressaty, Tom Flournoy, Amanda Frasier, Mica Hill y Marilyn Karstaedt, la experta plana ejecutiva de Forbes Travel Guide, para ocupar la vicepresidencia ejecutiva.

ACERCA DE FORBES TRAVEL GUIDE

Forbes Travel Guide es el único sistema de clasificación global independiente de hoteles, restaurantes y spas de lujo. La empresa, que inició sus actividades en 1958 como Mobil Travel Guide, creó el primer sistema de clasificación Cinco Estrellas en Estados Unidos. En la actualidad, inspectores de incógnito de Forbes Travel Guide viajan por el mundo y evalúan propiedades basándose en hasta 900 estándares rigurosos y objetivos. La clasificación anual por estrellas de la empresa y las revisiones e historias diarias de viajes ayudan a los viajeros a seleccionar las mejores experiencias de lujo del mundo. Para obtener más información acerca de Forbes Travel Guide, visite www.forbestravelguide.com.

