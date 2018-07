SAR le prince héritier du royaume d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane nomme la figure incontournable du tourisme Gerard "Jerry" Inzerillo à la direction de l'initiative de transformation du patrimoine touristique

RIYAD, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--juil. 25, 2018--Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane ben Abdulaziz Al Saoud, prince héritier du royaume d'Arabie saoudite et président de la Diriyah Gate Development Authority (DGDA), a nommé Gerard "Jerry" Inzerillo au poste de CEO de l'autorité, qui sera le fer de lance d'une initiative transformatrice pour restaurer le berceau historique de l'État saoudien.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180724005644/fr/

Gerard "Jerry" Inzerillo, CEO of the Diriyah Gate Development Authority (DGDA)(Photo: Business Wire)

Visionnaire avéré du secteur touristique, Inzerillo a été choisi pour superviser la restauration de Diriyah et pour développer un certain nombre de nouveaux actifs historiques et touristiques majeurs, notamment des musées, des institutions universitaires et des centres ludo-éducatifs, ainsi que des complexes hôteliers, restaurants, centres de remise en forme et magasins haut de gamme dans le cadre d'un projet de 7,1 millions de mètres carrés dans la partie ouest de Riyad, la bouillonnante capitale saoudienne. Cette initiative est un élément clef de Vision 2030, le programme du prince héritier pour moderniser l'Arabie saoudite, interagir avec les citoyens saoudiens, et accueillir des visiteurs du monde entier.

"C'est pour moi un honneur d'avoir le privilège de contribuer à la vision dynamique de Son Altesse Royale pour la nation", déclare Inzerillo. "Ce pays extraordinaire est en train de connaître une période très porteuse. Je suis tout particulièrement reconnaissant d'être à la tête d'une telle équipe pour développer ce site historique, qui sera pour le monde entier l'ouverture la plus fidèle sur l'âme et l'esprit de cette terre, de son peuple généreux et de son riche passé. Diriyah comptera parmi les grands lieux de rassemblement à l'échelle mondiale."

Site inscrit à l'UNESCO, Diriyah jouit d'une histoire vieille de plus de 590 ans. En tant que lieu de naissance du premier, deuxième et actuel royaume d'Arabie saoudite, il est la racine même de la nation saoudienne.

La majeure partie du site original, construit en briques d'adobe selon l'architecture traditionnelle de la grande région de Nejd, sera restaurée de manière authentique et comportera de nouvelles attractions et infrastructures touristiques.

Le district d'at-Turaif à Diriyah a été désigné par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial. Pour Son Altesse Royale, Diriyah sera un lieu de célébration du passé et de création de l'avenir, où chaque visiteur pourra s'inspirer, prendre part à des activités et se divertir.

Le conseil de direction de la DGDA a l'honneur d'accueillir une telle source de création et d'inspiration en la personne de Jerry Inzerillo, en vue de concrétiser la vision de Son Altesse Royale. M. Inzerillo occupait précédemment le poste de CEO du Forbes Travel Guide, la référence mondiale pour le contrôle de l'excellence des services hôteliers. FTG, qui évolue dans plus de 100 pays, décerne chaque année le prestigieux prix Five Star, considéré comme la médaille d'or olympique du secteur hôtelier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180724005644/fr/

CONTACT: Key Group Worldwide

Jaret Keller

Bureau: 212 988 7701

Portable: 917 628 0480

Courriel:jkeller@keygroup.tv

KEYWORD: SAUDI ARABIA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION OTHER EDUCATION ENTERTAINMENT ARTS/MUSEUMS OTHER ENTERTAINMENT TRAVEL DESTINATIONS OTHER TRAVEL RESTAURANT/BAR RETAIL

SOURCE: Diriyah Gate Development Authority (DGDA)

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/25/2018 12:01 AM/DISC: 07/25/2018 12:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180724005644/fr