El príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, nombra al reconocido empresario turístico, Gerard "Jerry" Inzerillo para dirigir la iniciativa transformadora del patrimonio cultural.

RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--jul. 25, 2018--Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita y presidente de Diriyah Gate Development Authority (DGDA) ha nombrado a Gerard "Jerry" Inzerillo para el cargo de gerente general de la Autoridad, que encabezará una iniciativa transformadora para restaurar la cuna histórica del estado saudí.

Gerard "Jerry" Inzerillo, CEO of the Diriyah Gate Development Authority (DGDA)(Photo: Business Wire)

Inzerillo, un visionario del turismo con un sólida formación, fue seleccionado para supervisar la restauración de Diriyah y desarrollar una serie de nuevos elementos importantes dentro del patrimonio histórico y turístico, entre ellos, museos, instituciones académicas e instalaciones de "entretenimiento educativo", así como complejos, restaurantes, instalaciones de bienestar y un desarrollo inmobiliario de alta gama de 7,1 millones de metros cuadrados en el oeste de Riad, la ciudad capital en auge de Arabia Saudita. La iniciativa es un producto clave en la Visión 2030 del Príncipe heredero, que se propone modernizar el estado saudí, promover la participación de ciudadanos sauditas y recibir invitados de todo el mundo.

"Para mí es un verdadero honor tener el privilegio de contribuir a la visión dinámica de Su Alteza Real para la nación", manifestó Inzerillo. "Realmente, este es un momento inspirador en este país extraordinario. Estoy particularmente agradecido de liderar un equipo de clase mundial en el desarrollo de este sitio histórico, que le dará al mundo su ventana más verdadera hacia el alma y el espíritu de esta tierra, su gente tan hospitalaria y su rica historia. Diriyah será uno de los lugares elegidos para las reuniones más importantes en el mundo".

Diriyah, inventariada por la UNESCO, tiene una profundidad histórica de más de 590 años. Como el lugar de nacimiento del primer, segundo y actual Reino de Arabia Saudita, es la cuna de la nación saudita.

Gran parte del sitio original, construido en adobe en la arquitectura tradicional de la región de Najd, será restaurado con nuevas atracciones e instalaciones turísticas.

El distrito de At-Turaif en Diriyah ha sido designado por la UNESCO como "Patrimonio de la Humanidad". Su Alteza Real imagina a Diriyah como un lugar donde se celebrará el pasado y se despertará el futuro y donde todos los que atraviesen sus puertas se sentirán inspirados, comprometidos y entretenidos.

El directorio de DGDA se siente honrado de haber atraído a un líder tan creativo e inspirador como Jerry Inzerillo para hacer realidad la visión de Su Alteza Real. Anteriormente, Inzerillo fue gerente general de Forbes Travel Guide, el estándar internacional para verificar la excelencia del servicio en el sector de la hotelería. FTG, que opera en más de 100 países, también otorga anualmente el prestigioso premio Five Star Award, considerado la "Medalla de oro olímpica de la hotelería".

