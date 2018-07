Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro do Reino da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman nomeia o famoso empresário do turismo Gerard “Jerry” Inzerillo como líder da iniciativa transformadora de turismo cultural

RIYADH, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--jul 25, 2018--Sua Alteza Real Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, príncipe herdeiro do Reino da Arábia Saudita e presidente da Diriyah Gate Development Authority (DGDA) nomeou Gerard "Jerry" Inzerillo para o cargo de diretor executivo da Autoridade, que liderará uma iniciativa transformadora para restaurar o berço histórico do estado saudita.

Inzerillo, um visionário do turismo altamente capacitado, foi selecionado para supervisionar a restauração de Diriyah e desenvolver uma série de novos recursos históricos e de turismo, incluindo museus, instituições acadêmicas e instalações de “edutainment” (entretenimento educativo), bem como resorts, restaurantes, instalações de bem-estar e varejo de alto luxo em um empreendimento de 7,1 milhões de metros quadrados no lado oeste de Riad, a capital da Arábia Saudita. A iniciativa é um produto chave na Visão 2030 do príncipe herdeiro para modernizar o estado saudita, envolver cidadãos sauditas e receber hóspedes de todo o mundo.

"Estou profundamente honrado de ter o privilégio de contribuir para a visão dinâmica de Sua Alteza Real para a nação", disse Inzerillo. “Este é realmente um momento inspirado neste país extraordinário. Estou particularmente agradecido por liderar uma equipe de classe mundial no desenvolvimento deste local histórico, que dará ao mundo sua mais verdadeira janela para a alma e o espírito desta terra, seu povo acolhedor e sua rica história. Diriyah será um dos grandes locais de encontro no mundo.”

Diriyah, um local registrado pela UNESCO, possui uma profundidade histórica de mais de 590 anos. Como o berço do primeiro, segundo e atual Reino da Arábia Saudita, é a raiz da nação saudita.

Grande parte do local original, construído em tijolo de barro na arquitetura tradicional da região de Najd, será autenticamente restaurado com novas atrações e instalações turísticas.

O distrito de At-Turaif em Diriyah foi designado pela UNESCO como "Patrimônio da Humanidade". Sua Alteza Real imagina Diriyah como um lugar onde o passado será celebrado e o futuro será despertado e onde todos que entrarem em seus portões serão inspirados, envolvidos e entretidos.

O Conselho Administrativo da DGDA tem a honra de ter atraído um líder tão criativo e inspirador em Jerry Inzerillo para tornar em realidade a visão de Sua Alteza Real. Anteriormente, Inzerillo foi diretor executivo do Forbes Travel Guide, o padrão global para a verificação da excelência de serviço em hospitalidade. A FTG, que opera em mais de 100 países, também concede anualmente o prestigioso Five Star Award (Prêmio Cinco Estrelas), considerado a “Medalha de Ouro Olímpica da Hospitalidade”.

