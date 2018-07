Forbes Travel Guide maakt nieuwe structuur van leiding bekend ter ondersteuning van plannen voor uitbreiding naar 100 landen in 2019

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--jul 25, 2018--Forbes Travel Guide, de internationale autoriteit op het gebied van luxe reizen, heeft vandaag een plan bekendgemaakt voor aanzienlijke uitbreiding van het bedrijf, van het evalueren en verifiëren van luxe horecabedrijven in 60 landen naar 100 landen voor het einde van 2019. In het kader van deze groeistrategie heeft het bedrijf diverse belangrijke benoemingen en promoties van bestuurders verricht.

Gerard “Jerry” Inzerillo, die sinds 2014 in dienst was als CEO van Forbes Travel Guide, wordt benoemd tot Vice-Chairman van de bestuursraad van Forbes Travel Guide Board, en Filip Boyen, een ervaren leider met 30 jaar ervaring binnen de luxe horecasector, wordt benoemd tot CEO van Forbes Travel Guide. Filip was tot voor kort CEO van Small Luxury Hotels of the World, waar hij in 2015 in dienst trad na decennia lang een leidinggevende functie te hebben vervuld bij Orient Express Hotels and Resorts, meest recentelijk als Chief Operation Officer in Belmond. Hij blijft in Londen.

“Jerry’s leiderschapskwaliteiten en visie waren een drijvende kracht voor de succesvolle groei van het bedrijf in die laatste vier jaar,” aldus Jeff Arnold, Chairman van de bestuursraad van Forbes Travel Guide. “Het verheugt ons zeer dat hij deel blijft uitmaken van de bestuursraad en zal helpen bij het bestuur en de strategische leiding in dit boeiende tijdperk van expansie. We wensen hem het allerbeste bij zijn nieuwe benoeming door ZKH Mohammed Bin Salman, de kroonprins van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, als CEO van de Diriyah Gate Development Authority."

Arnold vervolgt: “We zijn zeer enthousiast over de komst van Filip naar het bedrijf als CEO met zijn waardevolle expertise op het gebied van operationele activiteiten en omzetgroei, gericht op de ontwikkeling van nieuwe en uitgebreide mogelijkheden voor ons bedrijf. Zijn uitgebreide ervaring in de luxe horecasector, toewijding tot gastenservice en bewezen reputatie als internationale exploitant van luxe merken zullen ons helpen onze groei voort te zetten zonder concessies te doen aan onze toewijding tot onbevooroordeelde excellentie in deze dynamische periode van globalisering in de luxe sector.”

“Ik beschouw het als een grote eer in dienst te treden bij de uitvinders van het Five-Star-beoordelingssysteem voor de horeca en de mogelijkheid te hebben samen te werken met zo'n uitzonderlijke groep professionals bij de uitbreiding van onze diensten aan de sector en aan gasten wereldwijd,” aldus Boyen.

Het bedrijf maakte verder bekend dat Tony Hounshell bij het bedrijf in dienst zal treden als Executive Vice President van Finance en verantwoordelijk zal zijn voor de internationale activiteiten van de financiële en boekhoudafdeling van het bedrijf. Tony beschikt over bijna twintig jaar ervaring als leidinggevende in de financiële dienstensector bij vooraanstaande bedrijven, waaronder, meest recentelijk, Ernst & Young. Verder zijn ervaren Forbes Travel Guide-bestuurders Peter Kressaty, Tom Flournoy, Amanda Frasier, Mica Hill en Marilyn Karstaedt gepromoveerd tot Executive Vice Presidents.

Forbes Travel Guide is het enige onafhankelijke, internationale beoordelingssysteem voor luxe hotels, restaurants en spa's. Het bedrijf werd in 1958 opgericht als de Mobil Travel Guide en was de bedenker van het eerste Five-Star-beoordelingssysteem in de Verenigde Staten. Tegenwoordig reizen de inspecteurs van Forbes Travel Guide incognito over de hele wereld om bedrijven te beoordelen op basis van 900 grondige objectieve normen. De jaarlijkse Star Ratings, recensies en dagelijkse reisverhalen van het bedrijf helpen kritische reizigers bij het kiezen van 's werelds beste luxe belevingen.

