Sua Altezza Reale il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman sceglie il famoso organizzatore di eventi turistici Gerard “Jerry” Inzerillo per dirigere un’importantissima iniziativa di ripristino del patrimonio storico saudita

RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--lug 25, 2018--Sua Altezza Reale Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, principe ereditario saudita e Presidente del Consiglio di amministrazione della Diriyah Gate Development Authority (DGDA), ha nominato Gerard “Jerry” Inzerillo Amministratore delegato della Authority, che guiderà un’importantissima iniziativa volta a restaurare lo storico luogo di nascita dello stato saudita.

Inzerillo, un visionario nel settore del turismo rinomato per i molti successi ottenuti, è stato prescelto per dirigere il restauro di Diriyah e sviluppare una varietà di importanti nuove risorse storiche e turistiche – musei, istituti scientifici e strutture di edutainment oltre a resort, ristoranti, centri benessere e punti di vendita di articoli di lusso in un’area di 7,1 milioni di metri quadri in fase di sviluppo nella zona occidentale di Riyadh, la capitale in rapida espansione dell’Arabia Saudita. L’iniziativa è uno degli obiettivi principali del progetto 2030 Vision del principe ereditario che si propone di modernizzare lo stato saudita, coinvolgere i cittadini sauditi e accogliere ospiti da tutto il mondo.

“Sono profondamente onorato di avere il privilegio di poter contribuire alla dinamica visione di Sua Altezza Reale per la nazione”, ha dichiarato Inzerillo. “Questo è veramente un periodo ispirato in questo straordinario Paese. Sono particolarmente grato per l’opportunità di guidare un team di classe mondiale nello sviluppo di questo sito storico, che offrirà al mondo il punto di osservazione più autentico dello spirito e dell’essenza di questa terra, dei suoi amichevoli abitanti e della loro storia ricca di tradizioni. Diriyah sarà uno degli straordinari luoghi nel mondo meta dei viaggi di innumerevoli persone.”

La storia di Diriyah, un sito registrato presso l’UNESCO, risale a oltre 590 anni fa. Luogo di nascita del primo, del secondo e dell’attuale Regno dell’Arabia Saudita, è alle fondamenta della nazione saudita.

Gran parte del sito originale, costruito con adobe nel tradizionale stile architettonico della famosa regione di Najd, sarà restaurato e integrato con nuove strutture e punti di attrazione turistici.

Il Distretto di At-Turaif a Diriyah è stato designato dall’UNESCO come un “sito patrimonio mondiale”. Sua Altezza Reale immagina Diriyah come un luogo in cui il passato sarà celebrato e il futuro suscitato e in cui tutte le persone che vi accederanno saranno ispirate, coinvolte e intrattenute.

Il Consiglio di amministrazione della DGDA è onorato di avere suscitato l’interesse di un tale leader creativo e fonte di ispirazione, Jerry Inzerillo, per realizzare la visione di Sua Altezza Reale. In precedenza Inzerillo è stato Amministratore delegato di Forbes Travel Guide, lo standard mondiale per la verifica dell’eccellenza del servizio nell’ospitalità. FTG, che opera in oltre 100 Paesi, assegna inoltre ogni anno il prestigioso riconoscimento Five Star, considerato la “medaglia olimpica d’oro dell’ospitalità”.

