Zmiany w kierownictwie Forbes Travel Guide mają wesprzeć zaplanowane na rok 2019 rozszerzenie działalności na 100 krajów

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--lip 25, 2018--Firma Forbes Travel Guide będąca światowym autorytetem w dziedzinie luksusowych podróży podała dzisiaj do wiadomości plan znacznego zwiększenia zasięgu swojej działalności związanej z oceną i weryfikacją luksusowych obiektów hotelowych z 60 do 100 krajów do końca 2019 r. W ramach swojej strategii wzrostu firma dokonała pewnych zmian w ścisłym kierownictwie, które dotyczą również awansów.

Gerard „Jerry” Inzerillo, który pełnił funkcję dyrektora generalnego Forbes Travel Guide od roku 2014, zostanie mianowany wiceprzewodniczącym rady dyrektorów Forbes Travel Guide, a Filip Boyen, weteran w branży luksusowych hoteli z 30-letnim doświadczeniem, obejmie funkcję dyrektora generalnego Forbes Travel Guide. Filip Boyen ostatnio obejmował stanowisko dyrektora generalnego Small Luxury Hotels of the World - organizacji, do której dołączył w 2015 r. po trwającej kilkadziesiąt lat pracy na stanowiskach zarządczych w Orient Express Hotels and Resorts. Boyen ostatnio obejmował funkcję dyrektora operacyjnego w Belmond i nadal będzie wykonywał swoje obowiązki w Londynie.

„Umiejętności przywódcze i wizja Jerry’ego były siłą napędową pomyślnego wzrostu firmy w ciągu ostatnich czterech lat - powiedział Jeff Arnold, przewodniczący rady dyrektorów Forbes Travel Guide. - Jesteśmy zachwyceni wiadomością, że pozostanie on w składzie rady dyrektorów, służąc nam wsparciem w kwestiach zarządczych i strategicznych na tym emocjonującym etapie ekspansji. Życzymy mu wszelkich sukcesów na nowym stanowisku dyrektora generalnego Rady ds. Inwestycji ‘Diriyah Gate’, na które został mianowany przez Jego Królewską Wysokość księcia koronnego Królestwa Arabii Saudyjskiej Muhammada ibn Salmana".

„Z niecierpliwością oczekujemy na objęcie przez Filipa Boyena stanowiska dyrektora generalnego w naszej firmie, która z pewnością skorzysta na jego cennym doświadczeniu operacyjnym i związanym ze wzrostem przychodów, tworząc nowy i zwiększając dotychczasowy potencjał naszej działalności. Jego rozległe doświadczenie w branży hoteli luksusowych, zaangażowanie w zapewnianie najwyższej jakości obsługi i sukcesy odniesione w roli globalnego operatora marek luksusowych pomogą nam w kontynuowaniu wzrostu, zachowując wierność naszemu zobowiązaniu do oferowania niezrównanego poziomu usług w czasie dynamicznych przemian na rynku hoteli luksusowych” - dodał Arnold.

„To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę dołączyć do grona twórców pięciogwiazdkowego systemu oceny hoteli oraz że mam szansę współpracować z wyjątkową grupą profesjonalistów przy poszerzaniu zasięgu naszych usług dla branży oraz dla gości na skalę globalną” - powiedział Boyen.

Firma ogłosiła również, że Tony Hounshell obejmie w firmie funkcję wicedyrektora wykonawczego ds. finansów, a do jego obowiązków należeć będzie nadzorowanie globalnej działalności działów finansowych i rachunkowych firmy. Tony Hounshell posiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie na wysokich stanowiskach w zakresie usług finansowych, które zdobył w czołowych firmach, w tym ostatnio w Ernst & Young. Ponadto wieloletni członkowie zespołu kierowniczego Forbes Travel Guide Peter Kressaty, Tom Flournoy, Amanda Frasier, Mica Hill i Marilyn Karstaedt zostali awansowani na stanowiska wiceprezesów wykonawczych.

Forbes Travel Guide jest jedynym niezależnym globalnym systemem oceny luksusowych hoteli, restauracji i obiektów spa. Działalność firmy, która stworzyła pierwszy pięciogwiazdkowy system oceny w Stanach Zjednoczonych, rozpoczęła się w 1958 r. pod nazwą Mobil Travel Guide. Dzisiaj występujący incognito inspektorzy Forbes Travel Guide podróżują po świecie, oceniając obiekty na podstawie nawet 900 rygorystycznych, obiektywnych standardów. Publikowane przez firmę roczne rankingi oparte na systemie pięciogwiazdkowym, recenzje i codzienne relacje z podróży pomagają wymagającym podróżnym w wyborze najlepszych luksusowych obiektów hotelowych. Więcej informacji o Forbes Travel Guide na stronie www.forbestravelguide.com.

