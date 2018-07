Jego Królewska Wysokość książę koronny Królestwa Arabii Saudyjskiej wyznacza Gerarda „Jerry’ego” Inzerillo na lidera projektu rewitalizacji turystyki krajoznawczej

RIJAD, Arabia Saudyjska--(BUSINESS WIRE)--lip 25, 2018--Jego Królewska Wysokość Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud, książę koronny Królestwa Arabii Saudyjskiej i prezes Rady ds. Inwestycji „Diriyah Gate” (Diriyah Gate Development Authority - DGDA), wyznaczył Gerarda „Jerry’ego” Inzerillo na dyrektora generalnego DGDA, która stanie na czele przełomowej inicjatywy mającej na celu rewitalizację historycznego miejsca narodzin państwa saudyjskiego.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20180724005758/pl/

Gerard "Jerry" Inzerillo, CEO of the Diriyah Gate Development Authority (DGDA)(Photo: Business Wire)

Inzerillo, wizjonerowi i człowiekowi-instytucji w branży turystycznej, powierzony został nadzór nad rewitalizacją miasta Ad-Dirijja i realizacją kompleksowej inwestycji obejmującej nowe instytucje historyczne i obiekty turystyczne, w tym muzea, szkoły wyższe i obiekty edukacyjno-rozrywkowe, a także ośrodki wypoczynkowe, restauracje, ośrodki Wellness oraz luksusowe sklepy. Inwestycja zostanie zrealizowana na powierzchni 7,1 mln m2 w zachodniej części dynamicznie rozwijającej się stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadu. Projekt stanowi jeden z najważniejszych elementów opracowanej przez księcia wizji do roku 2030, która przewiduje modernizację państwa saudyjskiego, zwiększenie aktywności obywatelskiej jego mieszkańców i przyciągnięcie turystów z całego świata.

„Możliwość uczestnictwa w realizacji „Dynamicznej wizji dla narodu” opracowanej przez Jego Królewską Wysokość to dla mnie wielki zaszczyt i przywilej - powiedział Inzerillo. - To czas wielkiej inspiracji dla tego niezwykłego kraju. Jestem szczególnie wdzięczny za możliwość pokierowania zespołem światowej klasy specjalistów, który będzie realizował historyczną inwestycję dającą autentyczny wgląd w duszę i ducha tej krainy oraz jej gościnnych mieszkańców i bogatej historii. Ad-Dirijja stanie się jednym z najwspanialszych miejsc wartych odwiedzenia na świecie”.

Historia Ad-Dirijja, miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, liczy ponad 590 lat. Jako miejsce narodzin pierwszego, drugiego i trzeciego Królestwa Arabii Saudyjskiej stanowi ono kolebkę narodu saudyjskiego.

Większość znajdujących się tu budowli, wykonanych z cegły suszonej w tradycyjnym stylu architektonicznym regionu Nadżd, zostanie odrestaurowanych w pierwotnym kształcie oraz wzbogaconych o nowe atrakcje i obiekty turystyczne.

Dzielnica At-Turaif w Ad-Dirijja znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W wizji księcia Muhammada ibn Salmana miasto Ad-Dirijja ma stać się miejscem czczenia przeszłości, a zarazem rozbudzania przyszłości - miejscem inspiracji, aktywizacji i rozrywki dla każdego, kto przekroczy jego mury.

Możliwość wspólnej realizacji wizji księcia z tak kreatywnym i inspirującym liderem jak Jerry Inzerillo to dla zarządu DGDA zaszczyt. Przed objęciem nowej funkcji Inzerillo był dyrektorem generalnym przewodnika Forbes Travel Guide, który wyznacza standardy doskonałości dla luksusowych hoteli, restauracji i ośrodków spa. Co roku FTG, działający w ponad 100 państwach, przyznaje prestiżową nagrodę pięciu gwiazdek, która uchodzi w branży za „olimpijskie złoto”.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180724005758/pl/

CONTACT: Key Group Worldwide

Jaret Keller

tel. stacjonarny: 212-988-7701

tel. kom.: 917-628-0480

e-mail:jkeller@keygroup.tv

KEYWORD: SAUDI ARABIA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION OTHER EDUCATION ENTERTAINMENT ARTS/MUSEUMS OTHER ENTERTAINMENT TRAVEL DESTINATIONS OTHER TRAVEL RESTAURANT/BAR RETAIL

SOURCE: Diriyah Gate Development Authority (DGDA)

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/25/2018 12:01 AM/DISC: 07/25/2018 12:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180724005758/pl