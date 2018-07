Forbes Travel Guide meldet neue Führungsstruktur zur Förderung von Plänen der Geschäftsausweitung in 100 Länder für 2019

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Jul 25, 2018--Forbes Travel Guide, die weltweite Autorität in Sachen Luxusreisen, veröffentlichte heute einen Plan zur erheblichen Ausweitung der Tätigkeit des Unternehmens in der Bewertung und Bestätigung des Gastgewerbes der Luxusklasse von 60 auf 100 Länder bis Ende 2019. Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie hat das Unternehmen mehrere bedeutende neue Mitarbeiter eingestellt bzw. in Führungspositionen befördert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180724005352/de/

Filip Boyen, CEO of Forbes Travel Guide (Photo: Business Wire)

Gerard „Jerry“ Inzerillo, seit 2014 CEO von Forbes Travel Guide, wird zum Vice-Chairman des Forbes Travel Guide Board of Directors ernannt, und Filip Boyen, eine Führungskraft des Luxusgastgewerbes mit 30 Jahren Erfahrung, wird neuer CEO von Forbes Travel Guide. Boyen war zuletzt CEO von Small Luxury Hotels of the World. Diese Rolle übernahm er 2015 nach mehreren Jahrzehnten der Führungsarbeit bei Orient Express Hotels and Resorts, zuletzt als Chief Operation Officer bei Belmond. Boyen wird weiterhin in London tätig sein.

„Jerry Inzerillos Führungsarbeit und Vision war in den vergangenen vier Jahren eine treibende Kraft des erfolgreichen Wachstums des Unternehmens“, erklärte Jeff Arnold, Chairman des Forbes Travel Guide Board of Directors. „Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin dem Board angehören und bei der Umsetzung unserer Governance und strategischen Richtung in dieser spannenden Zeit der Expansion mitwirken wird. Wir wünschen ihm alles Gute in seiner neuen Rolle als CEO der Diriyah Gate Development Authority, die ihm von Seiner Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen des Königreichs Saudi-Arabien, Mohammed Bin Salman, übertragen wurde.“

Arnold ergänzte: „Wir freuen uns auch sehr, Filip Boyen als CEO des Unternehmens begrüßen zu dürfen. Er verfügt über wertvolle betriebliche und Umsatzwachstumskompetenzen mit Fokus auf die Entwicklung neuer und erweiterter Geschäftschancen für unser Unternehmen. Seine ausgedehnte Erfahrung im Bereich des Gastgewerbes der Luxusklasse, sein Engagement für Kundendienst und seine belegte Erfolgsgeschichte als globaler Betreiber von Luxusmarken werden uns behilflich sein, unser Wachstum fortzusetzen und dabei unserem Engagement für unbeeinflusste Spitzenleistungen in dieser dynamischen Zeit der Globalisierung im Luxusmarktsegment treu zu bleiben.“

„Es ist eine große Ehre für mich, zu dem Urheber des Fünf-Sterne-Bewertungssystem des Gastgewerbes zu kommen und die Gelegenheit zu haben, mit einer so außergewöhnlichen Gruppe von Fachleuten zusammenzuarbeiten, wenn wir unsere Dienstleistungen für die Branche und für unsere Gäste weltweit ausdehnen“, so Boyen.

Das Unternehmen meldete ferner, dass Tony Hounshell als Executive Vice President of Finance zu dem Unternehmen kommen und für den globalen Betrieb der Finanz- und Rechnungslegungsabteilung des Unternehmens verantwortlich sein wird. Hounshell bringt fast zwanzig Jahre Erfahrung im gehobenen Finanzdienstleistungsbereich mit, die er bei führenden Unternehmen erworben hat, darunter zuletzt bei Ernst & Young. Des Weiteren wurden die erfahrenen Führungskräfte des Unternehmens Peter Kressaty, Tom Flournoy, Amanda Frasier, Mica Hill und Marilyn Karstaedt zu Executive Vice Presidents von Forbes Travel Guide befördert.

ÜBER FORBES TRAVEL GUIDE

Forbes Travel Guide ist das einzige unabhängige, weltweite Bewertungssystem für Hotels, Restaurants und Spas der Luxusklasse. Das 1958 als Mobil Travel Guide gegründete Unternehmen hat das erste Bewertungssystem mit fünf Sternen in den USA entwickelt. Heute bereisen die Mitarbeiter von Forbes Travel Guide inkognito die ganze Welt und bewerten Standorte anhand von bis zu 900 objektiven Normen. Die jährlichen Sternebewertungen, Rezensionen und täglichen Reiseberichte des Unternehmens unterstützen anspruchsvolle Reisende bei der Auswahl der edelsten Luxusadressen weltweit. Weitere Informationen über Forbes Travel Guide finden Sie unter www.forbestravelguide.com.

Nehmen Sie mit Forbes Travel Guide Verbindung auf:

Instagram: www.instagram.com/ForbesTravelGuide Twitter: www.twitter.com/ForbesInspector Facebook: www.facebook.com/ForbesTravelGuide

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180724005352/de/

CONTACT: Ansprechpartner für Pressevertreter:

Jaret Keller

Key Group Worldwide

E-Mail:jkeller@keygroup.tv

Büro: 212.988.7701

Mobil: 917.628.0480

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA GEORGIA

INDUSTRY KEYWORD: LUXURY TRAVEL DESTINATIONS VACATION LODGING OTHER TRAVEL RESTAURANT/BAR RETAIL OTHER RETAIL

SOURCE: Forbes Travel Guide

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/25/2018 12:01 AM/DISC: 07/25/2018 12:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180724005352/de