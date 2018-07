Forbes Travel Guide annuncia una nuova struttura dirigenziale a supporto dei piani di espansione in 100 Paesi entro il 2019

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--lug 25, 2018--Forbes Travel Guide, l’autorità globale nel settore dei viaggi di lusso, oggi ha annunciato un piano di notevole espansione della società, le cui attività di valutazione e verifica dell’ospitalità di lusso passeranno da 60 a 100 Paesi entro la fine del 2019. Nell’ambito di questa strategia di crescita, la società ha effettuato numerose nomine chiave e promozioni di dirigenti.

Gerard “Jerry” Inzerillo, che ha operato da Amministratore delegato di Forbes Travel Guide sin dal 2014, sarà nominato Vice Presidente del consiglio di amministrazione di Forbes Travel Guide mentre Filip Boyen, leader nel campo dell’ospitalità di lusso, in cui vanta un’esperienza trentennale, sarà nominato Amministratore delegato di Forbes Travel Guide. Filip, che più recentemente è stato Amministratore delegato di Small Luxury Hotels of the World, a cui si è unito nel 2015 dopo aver ricoperto per decenni posizioni direttive in Orient Express Hotels and Resorts, dove il suo ultimo ruolo è stato quello di Chief Operation Officer a Belmond, rimarrà a Londra.

“La leadership e la visione di Jerry sono state uno dei fattori trainanti dell’eccezionale crescita della società durante questi ultimi quattro anni”, ha spiegato Jeff Arnold, Presidente del consiglio di amministrazione di Forbes Travel Guide. “Siamo molto lieti del fatto che rimarrà nel consiglio di amministrazione per contribuire a guidare il nostro governo d’impresa e la direzione strategica in questa interessantissima nuova era di espansione. Gli facciamo anche i nostri migliori auguri per la nuova nomina, da parte di Sua Altezza reale Mohammed Bin Salman Bin, principe ereditario del Regno dell’Arabia Saudita, ad Amministratore delegato della Diriyah Gate Development Authority."

Arnold ha così continuato: “Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a Filip nella società come Amministratore delegato, posizione in cui porta una preziosa competenza operativa e mirata sia alla crescita che all’aumento delle entrate, e che gli permetterà di focalizzare l’attenzione sullo sviluppo di nuove e più interessanti opportunità per la nostra attività. La sua lunga esperienza nel settore dell’ospitalità di lusso, l’impegno al servizio offerto agli ospiti e la storia comprovata di successi come operatore globale di marchi di lusso ci aiuteranno a continuare a crescere pur rimanendo fedeli al nostro impegno di eccellenza senza compromessi in questo dinamico momento di globalizzazione nel mercato del lusso.”

“Sono estremamente onorato di unirmi ai creatori del sistema di classificazione alberghiera Five star e di avere la possibilità di collaborare con un gruppo così eccezionale di professionisti mentre ampliamo la gamma dei servizi che offriamo al settore e ai nostri ospiti in tutto il mondo”, ha dichiarato Boyen.

Inoltre la società ha annunciato che Tony Hounshell si unirà al gruppo dirigente in qualità di Vicepresidente esecutivo Finanze e sarà responsabile delle operazioni globali delle business unit Finanza e Contabilità. Tony porta quasi 20 anni di esperienza nel campo dei servizi finanziari complessi con leader del settore, tra i quali, più recentemente, Ernst & Young. Inoltre, alcuni executive di Forbes Travel Guide – Peter Kressaty, Tom Flournoy, Amanda Frasier, Mica Hill e Marilyn Karstaedt – sono stati promossi al ruolo di Vicepresidente esecutivo.

Forbes Travel Guide è l’unico sistema di classificazione alberghiera al mondo indipendente per hotel di lusso, ristoranti e spa. Nata come Mobil Travel Guide nel 1958, la società ha creato il primo sistema di classificazione Five Star negli Stati Uniti. Oggi, gli ispettori di Forbes Travel Guide viaggiano in incognito nel mondo, valutando le proprietà in base a numerosi standard – fino a 900 – oggettivi e rigorosi. Le classificazioni annuali con il sistema del numero di stelle, le recensioni e le storie di diari di viaggio presentate dalla società aiutano i viaggiatori perspicaci e selezionare le migliori esperienze di lusso al mondo. Per ulteriori informazioni su Forbes Travel Guide visitare www.forbestravelguide.com.

