Forbes Travel Guide anuncia nova estrutura de liderança para apoiar planos de expansão para 100 países em 2019

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--jul 25, 2018--Forbes Travel Guide, o guia considerado autoridade global em viagens de luxo, anunciou hoje um plano para ampliar significativamente a empresa, avaliando e verificando serviços de hospitalidade de luxo em 60 países e chegando a 100 países até o final de 2019. Como parte dessa estratégia de crescimento, a empresa fez várias nomeações fundamentais e promoções na área executiva.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180724005321/pt/

Filip Boyen, CEO of Forbes Travel Guide (Photo: Business Wire)

Gerard "Jerry" Inzerillo, que vinha atuando como diretor-executivo do Forbes Travel Guide desde 2014, será nomeado vice-presidente do conselho de diretores do Forbes Travel Guide, e o veterano, Filip Boyen, líder em serviços de hospitalidade de luxo há 30 anos, será nomeado diretor-executivo do Forbes Travel Guide. Recentememte, Filip atuava como diretor-executivo da empresa Small Luxury Hotels of the World, tendo integrado a empresa em 2015, após décadas de gestão da rede Orient Express Hotels and Resorts, onde o seu último cargo na rede, foi o de diretor de operações da Belmond e este permanecerá em Londres.

"A liderança e a visão de Jerry funcionaram como uma força motriz no crescimento bem-sucedido da empresa nos últimos quatro anos", disse Jeff Arnold, presidente do conselho de diretores do Forbes Travel Guide. “Estamos muito satisfeitos por ele permanecer no conselho de diretores para ajudar a guiar nossa governança e direção estratégica nesta nova e excitante era de expansão. Desejamos sucesso a ele em sua nova nomeação feita por Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro do reino da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman", como diretor-executivo da Autoridade de Desenvolvimento do Portal de Diriyah."

Arnold continuou: “Estamos bem contentes em darmos as boas-vindas ao Filip na empresa como diretor-executivo, com sua valiosa experiência operacional e em crescimento de receita, com foco no desenvolvimento de novas e ampliadas oportunidades para nossos negócios. Sua vasta experiência em hospitalidade de luxo, além de seu compromisso com o serviço aos hóspedes e histórico comprovado como operador global de marcas de luxo, nos ajudarão na continuidade de nosso crescimento e a permanecermos fiéis ao nosso compromisso de excelência imparcial neste momento dinâmico de globalização no mercado de luxo.”

“Para mim, é uma grande honra integrar a equipe dos criadores que deram origem ao sistema de classificação de hospitalidade cinco estrelas, e de ter a chance de trabalhar com um grupo tão excepcional de profissionais à medida que expandimos tanto nossos serviços no setor, como nossos hóspedes globalmente”, disse Boyen.

A empresa também anunciou que Tony Hounshell ingressará na empresa como vice-presidente executivo de finanças e será responsável pelas operações globais das divisões financeira e contábil da empresa. Tony traz quase vinte anos de experiência sênior em serviços financeiros em empresas líderes, incluindo a mais recente, Ernst & Young. Além disso, os veteranos executivos do Forbes Travel Guide, Peter Kressaty, Tom Flournoy, Amanda Frasier, Mica Hill e Marilyn Karstaedt foram promovidos a vice-presidentes executivos.

SOBRE O FORBES TRAVEL GUIDE

O Forbes Travel Guide é o único sistema de classificação global independente de hotéis, restaurantes e spas de luxo. Ao iniciar como Mobil Travel Guide em 1958, a empresa criou o primeiro sistema de classificação cinco estrelas nos Estados Unidos. Hoje, os inspetores incógnitos do Forbes Travel Guide viajam pelo mundo, avaliando propriedades com base em até 900 padrões rigorosos e objetivos. As avaliações e classificações anuais da empresa feitas por estrelas, assim como as histórias de viagens diárias, ajudam os viajantes mais exigentes a selecionar as melhores experiências de luxo do mundo. Para mais informações sobre o Forbes Travel Guide, acesse: www.forbestravelguide.com.

Conecte-se com o Forbes Travel Guide:

Instagram: www.instagram.com/ForbesTravelGuide Twitter: www.twitter.com/ForbesInspector Facebook: www.facebook.com/ForbesTravelGuide

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180724005321/pt/

CONTACT: Contato para assuntos de imprensa:

Jaret Keller

Key Group Worldwide

E-mail:jkeller@keygroup.tv

Escritório: 212.988.7701

Celular: 917.628.0480

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA GEORGIA

INDUSTRY KEYWORD: LUXURY TRAVEL DESTINATIONS VACATION LODGING OTHER TRAVEL RESTAURANT/BAR RETAIL OTHER RETAIL

SOURCE: Forbes Travel Guide

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/25/2018 12:01 AM/DISC: 07/25/2018 12:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180724005321/pt