Jeho královská Výsost korunní princ Království Saudské Arábie Mohammed Bin Salman jmenuje renomovaného experta v oblasti turistického ruchu Gerarda "Jerryho" Inzerilla do čela iniciativy pro transformaci turistického ruchu a kulturní dědictví

RIJÁD, Saudská Arábie--(BUSINESS WIRE)--VII 25, 2018--Jeho královská Výsost Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, korunní princ Království Saudské Arábie a předseda Úřadu pro rozvoj Diriyahu (Diriyah Gate Development Authority) (DGDA) jmenoval Gerarda "Jerryho" Inzerilla generálním ředitelem tohoto úřadu, který bude průkopníkem transformačních iniciativ pro obnovu historické kolébky saudského státu.

Gerard "Jerry" Inzerillo, CEO of the Diriyah Gate Development Authority (DGDA)(Photo: Business Wire)

Inzerillo, vysoce kvalifikovaný průkopník v oblasti turistického ruchu, byl vybrán, aby dohlížel na obnovu Diriyahu a vytvořil celou řadu předních nových historických a turistických atrakcí, jako jsou například muzea, akademické instituce a „zábavně-vzdělávací“ instituce, stejně jako rekreační rezorty, restaurace, wellness centra a obchody se špičkovým zbožím na ploše 7,1 milionu čtverečních metrů na západní straně hlavního města Saudské Arábie Rijádu, které zažívá bouřlivý rozvoj. Tato iniciativa představuje hlavní úkol v rámci vize korunního prince do roku 2030, která spočívá v modernizaci saudského státu, zapojení jeho obyvatel a přivítání návštěvníků z celého světa.

„Je pro mě velkou ctí, že se mohu podílet na dynamické vizi Jeho královské Výsosti pro tento národ,“ řekl Inzerillo. „Jde o skutečně inspirující období této výjimečné země. Jsem velice vděčný za to, že mohu stát v čele prvotřídního týmu a řídit rozvoj tohoto historického místa, které poskytne světu ten nejreálnější pohled na ducha a kouzlo této země, jejích přívětivých obyvatel a bohaté historie. Diriyah se stane jedním z nejskvělejších míst na světě, kde se lidé mohou setkávat."

Historie města Diriyahu, zapsaného na seznamu památek UNESCO, sahá do doby starší než 590 let. Jako kolébka prvního, druhého a současného Království Saudské Arábie, je toto město pro saudský národ velice důležité.

Většina původních budov vystavěných z vepřovicových cihel v tradičním architektonickém stylu v širším regionu Najd bude autenticky obnovena s novými turistickými atrakcemi a vybavením.

Oblast At-Turaif v Diriyahu byla zapsána na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho Královská Výsost považuje oblast města Diriyahu za místo, kde se bude oslavovat minulost a probouzet budoucnost a kde všichni, kteří projdou jeho branami, budou dostávat inspiraci a zájem a budou se bavit.

Správní rada úřadu DGDA je velmi ráda, že se jí podařilo získat tak tvůrčího a inspirujícího člověka jako je Jerry Inzerillo, který převede vizi Jeho královské Výsosti do reality. Předtím pracoval Inzerillo jako generální ředitel společnosti Forbes Travel Guide, která představuje celosvětový standard hodnocení vynikajících služeb v oblasti pohostinství. FTG, která působí ve více než 100 zemích, rovněž uděluje každoročně prestižní ocenění Five Star Award, které je považováno za „olympijskou zlatou medaili v oblasti pohostinství".

