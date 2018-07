CSC Anuncia Lançamento do CSC Security Center

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--jul 24, 2018--CSC Security Center℠ é a primeira interface online de seu tipo, concebida para expor pontos cegos de segurança, que torna ativos vitais de marcas online susceptíveis a crimes cibernéticos. Alimentado por análises avançadas criadas pelo CSC ® a fim de identificar estes riscos, as empresas podem agir rapidamente para reduzir ameaças online do mundo real que comprometem a presença na web, dados de clientes e funções cruciais das empresas, como email.

A CSC vem sendo líder no suporte a proprietários de marcas durante as duas últimas décadas, fornecendo gestão corporativa de nomes de domínio, estratégia de marcas digitais e administração de produtos relacionados ao domínio como sistema de nomes de domínio (DNS), certificados de transmissão de dados codificados (SSL) e novos domínios genéricos de alto nível (gTLDs).

"Entendemos o trabalho aparentemente impossível que nossos clientes enfrentam para manter suas empresas e ativos de marcas protegidos contra ameaças internas e externas à segurança, sendo que a capacidade de conduzir negócios é sua prioridade principal", disse o Gerente Geral de Serviços de Marcas Digitais, Mark Calandra. "Apesar dos frequentes crimes cibernéticos, as empresas muitas vezes negligenciam a segurança dos nomes de domínio, DNS e certificados SSL. O CSC Security Center dá a nossos clientes um enfoque e o fácil controle destes importantes componentes de suas marcas online."

O CSC Security Center utiliza algoritmos avançados de propriedade a fim de identificar domínios cruciais à empresa e assegurar que eles estejam protegidos. Isto inclui assegurar que os domínios estejam bloqueados nos níveis de registro e registrador a fim de impedir mudanças não autorizadas, revisar usuários e níveis de acesso para permissões corretas, bem como verificar se a hospedagem DNS e certificados SSL estão implementados em carteiras de clientes da CSC.

"A indústria de domínios não é estanha aos hackers, sendo que os criminosos cibernéticos assumem o controle e modificam ou redirecionam os nomes de domínios, colocando em risco os negócios da empresa, receitas e sua reputação", disse Calandra. "O CSC Security Center é concebido para não apenas informar nossos clientes se eles têm problemas, mas também o que eles precisam para reparar isto. Nossa meta é ajudar nossos clientes a evitar estas situações ao fornecer a eles uma visão única de todas estas áreas de risco."

A CSC faz parceria com seus clientes para ajudar a enfrentar seus desafios mais complexos de marcas online. A CSC prospera em fornecer soluções que permitem seus clientes realizar o seu melhor.

"Estamos muito satisfeitos em introduzir o CSC Security Center no mercado", disse Calandra. "Empresas que não sabem o que precisam até ver isto é algo essencial. Acreditamos que isto irá redefinir o que a gestão de domínios significa."

Sobre a CSC

A CSC é líder mundial em serviços de marcas digitais com sede em Wilmington, Delaware, operando a partir de escritórios em todo os EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico.

A CSC ajuda as empresas a prosperar online. Ajudamos a gerenciar, promover e proteger com eficiência os valiosos ativos de marcas de nossos clientes contra as ameaças do mundo online. As principais empresas ao redor do mundo nos escolheram para ser sua parceria de confiança, incluindo mais de 65% das 100 Melhores Marcas Globais Interbrand ®. Ao alavancar a tecnologia moderna, os Serviços de Marcas Digitais fornecem resultados excepcionais mediante nossa estrutura exclusiva de gestão de contas. Com nossa experiência, equipe dedicada, você terá um ponto de contato diário a fim de garantir que sua marca tenha a força necessária para ter sucesso no século 21. Ajudamos a consolidar e proteger, monitorar e aplicar, e a seguir otimizar e promover suas marcas, visando maximizar sua presença digital, proteger sua propriedade intelectual digital e reduzir custos.

