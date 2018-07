CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 510 1-4 Dec 529 1-4 Mar 546 1-2 May 555 1-4 Jul 558 3-4 Sep 567 Dec 580 Mar 589 May 591 1-2 Jul 593 Sep 595 Dec 600 Mar 600 May 600 Jul 600 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 352 Dec 366 Mar 377 1-4 May 383 3-4 Jul 389 3-4 Sep 391 1-4 Dec 394 1-4 Mar 405 1-4 May 412 Jul 416 1-2 Sep 408 1-2 Dec 408 3-4 Jul 422 1-2 Dec 415 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 230 1-2 Dec 237 Mar 241 1-2 May 243 1-4 Jul 248 1-4 Sep 249 1-2 Dec 249 1-2 Mar 249 1-2 May 249 1-2 Jul 248 Sep 248 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 858 Sep 863 1-2 Nov 873 1-4 Jan 883 3-4 Mar 893 May 902 1-4 Jul 910 1-4 Aug 911 1-2 Sep 906 1-4 Nov 904 1-2 Jan 912 3-4 Mar 918 May 926 3-4 Jul 934 1-4 Aug 936 Sep 920 3-4 Nov 908 3-4 Jul 936 Nov 915 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.24 Sep 28.34 Oct 28.40 Dec 28.58 Jan 28.82 Mar 29.10 May 29.42 Jul 29.75 Aug 29.88 Sep 30.01 Oct 30.09 Dec 30.31 Jan 30.64 Mar 30.95 May 31.22 Jul 31.44 Aug 31.55 Sep 31.59 Oct 31.44 Dec 31.53 Jul 31.53 Oct 31.53 Dec 31.53 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 328.90 Sep 328.00 Oct 327.30 Dec 326.70 Jan 324.60 Mar 320.10 May 319.20 Jul 321.10 Aug 321.40 Sep 321.20 Oct 319.40 Dec 319.70 Jan 320.30 Mar 320.20 May 322.20 Jul 324.60 Aug 321.20 Sep 321.20 Oct 321.20 Dec 321.20 Jul 324.10 Oct 324.10 Dec 331.10