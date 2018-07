ATP World Tour German Championships Results

Tuesday At Rothenbaum Tennis Arena Hamburg, Germany Purse: $1.9 million (WT500) Surface: Clay-Outdoor Singles First Round

Nicolas Jarry, Chile, def. Peter Gojowczyk, Germany, 6-1, 6-2.

Fernando Verdasco (8), Spain, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-3, 4-6, 7-6 (5).

Thiago Monteiro, Brazil, def. Gilles Simon, France, 7-6 (2), 6-2.

Gael Monfils, France, def. Marco Cecchinato (6), Italy, 6-4, 3-6, 6-4.

Richard Gasquet (7), France, def. Benoit Paire, France, 7-5, 6-3.

Pablo Cuevas, Uruguay, def. Marton Fucsovics, Hungary, 6-3, 6-2.

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Philipp Kohlschreiber (5), Germany, 7-5, 1-6, 6-4.

John Millman, Australia, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 7-5, 6-3.

Aljaz Bedene, Slovenia, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 6-3, 1-6, 6-4.

Dominic Thiem (1), Austria, def. Corentin Moutet, France, 6-4, 6-2.

Doubles First Round

Ivan Dodig, Croatia, and Jean-Julien Rojer (2), Netherlands, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, and Hans Podlipnik-Castillo, Chile, 4-6, 6-3, 10-4.

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (1), Croatia, def. Leonardo Mayer and Diego Schwartzman, Argentina, 6-3, 6-4.

Marcus Daniell, New Zealand, and Wesley Koolhof, Netherlands, def. Max Mirnyi, Belarus, and Philipp Oswald, Austria, 6-7 (4), 6-4, 10-5.